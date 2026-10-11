మద్యానికి బానిసై విచక్షణ మరిచాడు - తాగొద్దన్నందుకు 'ఆలి'ని కడతేర్చాడు
Husband Killed Wife At Makthal - లక్ష్మణ్ భార్య యశోదతో ఏడేళ్ల క్రితం మక్తల్కు వచ్చారు. భార్యభర్తలిద్దరూ ముగ్గుపొడి అమ్మేవారు - తాగుడు విషయంలో గొడవపడుతుందని భార్యను చంపేశాడు.
Published : October 11, 2026 at 6:15 PM IST
Husband Killed Wife At Makthal : భూములు, జాగాల వంటి ఆస్తిపాస్తులు లేవు. విలాస వస్తువులు కాదు కదా కనీసం ఉండేందుకు సరైన ఇల్లే లేదు. ఇవాళ్టికి పూట గడిస్తే రేపటికి ఎలా అని నిత్యం కొట్టుమిట్టాడే పరిస్థితి. ఇన్ని ఇబ్బందులున్నా కట్టుకున్న వాడున్నాడు. రెక్కల కష్టం చేసుకొని బతకొచ్చు అనుకుంది. వేన్నీళ్లకు చన్నీళ్ల తోడు అన్న చందంగా భర్త సంపాదనకు తోడు, తోచిన పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తుంది. ఇలా సాగిపోతున్న కాపురంలో ఓ వ్యసనం చిచ్చుపెట్టింది. నారాయణపేట జిల్లా గుడిగండ్లకు చెందిన ఓ మహిళను కట్టుకున్న భర్తే ఎందుకు చంపాడు? అసలు కారణాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
వివాహేతర సంబంధాలతో చిచ్చులు
ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ కడదాకా సాగుతామని ప్రమాణం చేసేదే పెళ్లి. కష్టనష్టాలెదురైనా భార్యాభర్తలు కలిసి నడవాలి. చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చినప్పుడు సామరస్యపూర్వకంగా సర్దుకోవాలని పెద్దలు చెబుతారు. ఇప్పటికే వివాహేతర సంబంధాల మోజులో భర్తలను భార్యలు, భార్యలను భర్తలు హతమార్చుతున్న ఘటనలు శృతి మించుతున్నాయి. అనేక జంటల్లో చిన్న చిన్న విషయాలకే విభేదాలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కనీస సౌకర్యాలు లేకున్నా కట్టుకున్న వాడిని నమ్మి నడుస్తున్న భార్య దొరికితే ఆ భర్త అదృష్టవంతుడనుకోవాలి. కానీ వ్యసనానికి బానిసై విచక్షణ మరిచిన ఓ వ్యక్తి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
ముగ్గుపొడి అమ్ముతూ జీవనం
ఏడేళ్ల క్రితం కంసాలి లక్ష్మణ్ భార్యతో కలిసి నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ మండలం గుడిగండ్లకు బతికేందుకు వచ్చాడు. లక్ష్మణ్ది మంథన్ గోడ్ కాగా, భార్య యశోదది కర్నూలు జిల్లాలోని మంత్రాలయం. లక్ష్మణ్ కొన్నేళ్ల పాటు ఊరూరా తిరుగుతూ ఆటోలో ముగ్గు పొడి అమ్మేవాడు. అతని భార్య సైతం ఇంటి దగ్గర ముగ్గు అమ్మడంతో పాటు చిన్నపిల్లలకు చెవులు, ముక్కు కుట్టే పని చేసేది. కొంతకాలం తర్వాత ఆటో ఈఎంఐలు సరిగా చెల్లించకపోవడంతో ఫైనాన్స్ వాళ్లు ఆటోను లాక్కెళ్లారు. అనంతరం ధన్వాడ మండలం మంత్రోనిపల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆటోను రోజుకు రూ.300 చొప్పున అద్దెకు తీసుకుని లక్ష్మణ్ నడిపిస్తున్నాడు.
ఆటోలో తీసుకెళ్లి హత్య
లక్ష్మణ్, యశోద దంపతులకు ఆరేళ్లలోపు ఓ పాప, బాబు ఉన్నారు. నెల కింద మరో బాబుకు యశోద జన్మనిచ్చింది. ఇప్పటికే పేదరికంలో ఇద్దరు పిల్లలను పెంచలేమనుకున్న దంపతులిద్దరూ శిశువును రూ.60 వేలకు ఎవరికో అమ్మారు. వచ్చిన డబ్బుతో భర్త రోజూ తాగుతుండటంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో భార్యను అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రణాళిక రచించిన లక్ష్మణ్ గత నెల 30న యశోదతో మద్యం తాగించాడు. అనంతరం రాత్రివేళ మక్తల్లో పని ఉంది రమ్మంటూ ఆటోలో తీసుకెళ్లి హత్య చేశాడు.
"లక్ష్మణ్-యశోదకు ఓ బాబు జన్మించాడు. వీళ్లకు ఇప్పటికే ఓ పాప, బాబు ఉన్నారు. ఇప్పుడు పుట్టిన బాబును చూసుకోవటం కష్టమని వేరేవాళ్లకు ఇచ్చేశారు. దాంట్లో భాగంగా వీరికి కొంత డబ్బు వచ్చింది. ఆ డబ్బుతో రోజూ తాగుతుండటంతో ఇద్దరూ గొడవపడే వారు. ఈ క్రమంలోనే భార్యను చంపాలని అనుకున్నాడు. గత నెల 30న భార్యను ఆటోలో తీసుకెళ్లి చంపేశాడు" - రాంలాల్, మక్తల్ సీఐ
పోలీసులకు సమాచారం
మరుసటి రోజు ఉదయం ముళ్లపొదల మధ్యలో మహిళ మృతదేహాన్ని చూసిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతురాలి అన్న కాశీనాథ్ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు డాగ్ స్వ్కాడ్, క్లూస్ టీం ద్వారా ఆధారాలు సేకరించి భర్తే యశోదను చంపినట్లు తేల్చారు. భార్యను చంపిన నిందితుడు లక్ష్మణ్ను పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. తల్లి చనిపోయి, తండ్రి జైలు పాలవ్వడంతో వారి పిల్లలిద్దరూ గున్ముకులలోని లక్ష్మణ్ సోదరి ఇంటి వద్ద తలదాచుకుంటున్నారు.
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