భార్యను చంపేసి గుండెపోటుగా చిత్రీకరణ - 9 నెలల తర్వాత పట్టించిన కాల్​ రికార్డులు

ప్రియురాలితో కలిసి తన భార్యను అత్యంత దారుణంగా మట్టుపెట్టిన ఉదంతం- ఘాతుకాన్ని బయటపెట్టిన కుమారుడు- ఫోన్లో రికార్డయిన సంభాషణలతో 9 నెలల తర్వాత గుట్టురట్టు

Husband Killed His Wife Due to Extramarital Affair in Machilipatnam
Husband Killed His Wife Due to Extramarital Affair in Machilipatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Husband Killed His Wife Due to Extramarital Affair in Machilipatnam : సమాజంలో మనుషులు రోజు రోజుకూ క్రూరంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత హాయిగా సాగుతున్న సంసార జీవితంలో వేరే వారి పరిచయం అల్లకల్లోలాలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఇతరులపై వ్యామోహంతో ఇన్నేళ్లు కలిసి జీవించిన వారిని కడతేరుస్తున్నారు. వారిని నమ్మి, పెంచి పోషించిన కుటుంబాన్ని వదిలి, మెట్టినింట్టికి వచ్చిన భార్య విషయంలోనూ కొందరిది అదే ధోరణి. ఇటీవల కాలంలో వివాహేతర సంబంధాల వల్ల ఎందరో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుని కట్టుకున్న వాళ్లని మట్టుబెడ్తున్నారు. మచిలీపట్నంలో జరిగిన ఇటువంటి ఓ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఎంతో పగడ్బందీగా ప్రణాళిక రచించి భార్యను చంపేసి, సాధారణ హత్యగా అందర్ని నమ్మించాడు భర్త. అంతా సాఫీగా జరిగిపోయిందని దర్జాగా జీవనం సాగిస్తుండగా కొన్ని నెలల తర్వాత అతడి ఉదంతం బయటపడింది.

ఎలా బయటపడిందంటే : ఓ వ్యక్తి ప్రియురాలితో కలిసి తన భార్యను అత్యంత దారుణంగా మట్టుపెట్టిన ఉదంతం ఫోన్‌ సంభాషణల రికార్డింగ్‌ ద్వారా తొమ్మిది నెలల తర్వాత బయట పడింది. కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పోరంకికి చెందిన ముక్కామల ప్రసాద్‌ చౌదరి, రేణుకాదేవి (46) భార్యాభర్తలు. వారి కుమారుడు నగేష్‌ లండన్‌లో చదువుకుంటున్నాడు. కుమార్తె తేజశ్రీ హైదరాబాద్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి. రేణుకాదేవి ఇంటికి ఝాన్సీ అనే బ్యూటీషియన్‌ తరచూ వచ్చేది. ఈ క్రమంలో ప్రసాద్​ చౌదరికి ఆమెతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా అక్రమ సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన రేణుకాదేవి తరచూ భర్తతో గొడవపడేది. దీంతో ప్రసాద్, ఝాన్సీ ఆమె అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది మే 18న రాత్రి రేణుకాదేవి ఆకస్మికంగా గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు ప్రసాద్‌చౌదరి అందరినీ నమ్మించాడు.

ఫోన్ రికార్డుల్లో మర్డర్​ ప్లాన్​ : తల్లి మృతి చెందడంతో కుమారుడు నగేష్‌ లండన్‌ నుంచి వచ్చాడు. తండ్రి ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించిన నగేష్​, అతడు నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఫోన్‌ తీసుకొని పరిశీలించాడు. తన తల్లిని ఎలా చంపాలన్న విషయంపై తండ్రి ప్రసాద్‌ చౌదరి, అతడి ప్రియురాలు ఝాన్సీల సంభాషణలు ఫోన్లో రికార్డ్‌ అయినట్లు గుర్తించాడు. పండ్ల రసంలో మత్తు మాత్రలు కలిపి ఇచ్చి, తర్వాత దిండుతో ముఖాన్ని నొక్కి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నట్లు తేలింది. దీంతో ఈ నెల 7న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి నిందితుల ఫోన్‌ సంభాషణల ఆధారాలను అందజేశాడు. పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించారు. దీంతో వారిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

ఏ తప్పు చేసినా కాస్య ఆలస్యమైనా పరిహారం తప్పదు. వాళ్లు నిందితులుగా ఊచలు లెక్కపెట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ పిల్లల పరిస్థితి అగమ్యగోచరమవుతుంది. ఈ క్రమంలో కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నమవుతున్నాయి. ఇటువంటి ఘటనలు మన కళ్లముందు పదుల సంఖ్యలో జరుగుతున్నా, కొందరు మూర్ఖులు వాటి నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు. ఇలా మర్డర్లు చేసి జీవితాన్ని చీకటి చేసుకుంటున్నారు.

