'స్వామి మాల' చూసి ఇంట్లోకి రానిస్తే - పెట్రోల్ పోసి తగులబెట్టేశాడు
నల్లకుంట పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం - ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని, అనుమానంతో భార్యను అంతమొందించిన భర్త - ఆమె నిద్రిస్తుండగా ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసి ఘాతుకం - నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : December 27, 2025 at 8:18 AM IST
Husband Set Fire On His Wife : ప్రేమించి, పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను సంతోషంగా చూసుకోవాల్సిన భర్తే తన ప్రాణాలు తీసిన యముడయ్యాడు. భార్యపై కొన్నేళ్లుగా అనుమానం పెంచుకున్న భర్త, చివరికి ఆమె నిద్రిస్తుండగా తనపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. కనీసం తన పిల్లలకు తల్లి అవసరం ఉందని కూడా ఆలోచించకుండా ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని నల్లకుంట పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను తూర్పు మండల అదనపు డీసీపీ నర్సయ్య, ఓయూ ఏసీపీ జగన్, ఇన్స్పెక్టర్ మారుతీ ప్రసాద్ వెల్లడించారు.
సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన త్రివేణి (26), వెంకటేశ్వర్లు అలియాస్ వెంకటేశ్ పదేళ్ల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి కుమారుడు (8), కుమార్తె (6) సంతానం. ఉపాధి కోసం కొన్నేళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నేళ్లుగా భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న భర్త చిత్రహింసలు పెట్టేవాడు. దీంతో ఆమె సరూర్నగర్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదైంది. ఏడాది క్రితం భార్యాభర్తలు దిల్సుఖ్నగర్ నుంచి తిలక్నగర్కు వచ్చి నివాసం ఉంటున్నారు. ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ఎక్కువ కావడంతో 8 నెలల క్రితం వెంకటేశ్ ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయాడు. త్రివేణి ఓ హోటల్లో పని చేస్తూ పిల్లలతో కలిసి జీవిస్తోంది.
మారిపోయానంటూ తిరిగి వచ్చి : రెండు నెలల క్రితం అయ్యప్ప మాల వేసుకొని వచ్చిన వెంకటేశ్, తాను మారిపోయానని త్వివేణితో చెప్పాడు. వారం రోజుల క్రితం మాల తొలగించి ఎలాంటి పని చేయకుండా ఉంటున్నాడు. త్రివేణి రోజూ ఉదయం హోటల్కు వెళ్లి రాత్రి తిరిగొచ్చేది. ఈ క్రమంలో ఆమెపై మళ్లీ అనుమానం పెంచుకొని ఎలాగైనా అంతమొందించాలని భావించాడు. ఈ నెల 23న అర్ధరాత్రి కుమారుడిని నిద్రలేపి బయటకు తీసుకొచ్చాడు. అనంతరం ఇంట్లోకి ఒక్కడే వెళ్లి ముందే సిద్ధం చేసుకున్న పెట్రోలు భార్యపై పోసి నిప్పంటించి పరారయ్యాడు. తల్లి అరుపులతో నిద్రలేచిన కుమార్తె బయటకు పరుగులు పెట్టి చుట్టుపక్కల వారిని నిద్రలేపింది. అందరూ వచ్చి మంటలార్పి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు చేరుకొని ఆమెను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 24న మృతి చెందారు. పోలీసులు వెంకటేశ్ను అమీన్పూర్లో పట్టుకొని అరెస్టు చేసి, శుక్రవారం రిమాండుకు తరలించారు.
'నిందితుడు వెంకటేశ్వర్లు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పని చేసేవాడు. త్రివేణి కూలీ పని చేసుకుంటూ జీవించేది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం ప్రేమగా మారింది. పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. అయితే 8 నెలల నుంచి భార్యభర్తల మధ్య మనస్ఫర్థలు రావడంతో వీరిద్దరు దూరంగా ఉంటున్నారు. అప్పటి నుంచి త్రివేణి హౌస్కీపింగ్ పని చేసుకుంటూ పిల్లలతో ఒంటరిగా ఉంటోంది. ఇటీవల వెంకటేశ్ తిరిగి భార్య దగ్గరకు వచ్చాడు. భార్యపై అనుమానం తగ్గని నిందితుడు 23వ తేదీ రాత్రి 11:30 సమయంలో తాగిన మత్తులో పెట్రోలు తీసుకొచ్చి ఆమె నిద్రిస్తున్న సమయంలో తనపై పోసి నిప్పంటించి అతి కిరాతకంగా చంపాడు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించాం. దర్యాప్తు పూర్తి చేసి తప్పకుండా శిక్ష పడేలా చూస్తాం.' - నర్సయ్య, తూర్పు మండలం అదనపు డీసీపీ
