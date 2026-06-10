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మల్కాజ్‌గిరిలో కాల్పుల కలకలం - అనుమానంతో భార్యను తుపాకీతో కాల్చి చంపిన భర్త

భార్యను తుపాకీతో కాల్చి చంపిన రియల్టర్ కుమార్ - తుపాకీ శబ్దం విని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన స్థానికులు - మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి ఆమె సోదరితో ప్రేమ పెళ్లి

HUSBAND KILLS WIFE WITH GUN
ఘటనాస్థలంలో విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 10:38 AM IST

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Husband kills Wife with Gun in Malkajgiri : హైదరాబాద్‌ మల్కాజ్‌గిరి పరిధి మారుతినగర్‌లో దారుణం జరిగింది. స్థిరాస్తి వ్యాపారి కుమార్‌ తన రెండో భార్య నిషారాణిపై అనుమానంతో తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు. కాల్పుల శబ్దాలు విని భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీలులు మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

3 నెలల క్రితమే తుపాకీతో పట్టుబడ్డ కుమార్ : అయితే నిందితుడు 3 నెలల క్రితం వాహన తనిఖీల్లో తుపాకీతో పట్టుబడడంతో అంబర్​పేట పోలీసులు దానిని సీజ్‌ చేశారు. అయినా కూడా కుమార్‌ మరో తుపాకీ కొనుగోలు చేసి నిషారాణిపై ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపి కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. గతంలో కుమార్‌ను మొదటి భార్య వదిలి వెళ్లిపోవడంతో ఆమె చెల్లెలు నిషారాణిని ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నాడని బంధువులు తెలిపారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

TAGGED:

KUMAR KILLED HIS SECOND WIFE GUN
HUSBAND KILLS WIFE WITH GUN
REAL ESTATE BUSINESSMAN KUMAR
మల్కాజ్​గిరిలో కాల్పుల కలకలం
HUSBAND KILLS WIFE WITH GUN

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