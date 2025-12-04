ETV Bharat / state

రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భర్తపై కేసు పెట్టిన భార్య - పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించి హత్య

రెండో పెళ్లి చేసుకున్న భర్తపై కేసు పెట్టిన మొదటి భార్య - కేసు విచారణకు వస్తుండటంతో హత్య చేసిన భర్త - కరీంనగర్‌ జిల్లా సైదాపూర్‌ మండలంలో ఘటన

Husband Killed His Wife In Karimnagar
Husband Killed His Wife In Karimnagar (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 5:21 PM IST

Husband Killed His Wife In Karimnagar : భార్య ఉండగానే రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. విడాకులు ఇవ్వకుండా మరోపెళ్లి చేసుకోవటం ఏంటని భార్య ప్రశ్నించింది. అయినా ఆ ప్రబుద్ధుడు వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇక లాభం లేదనుకొని భర్తపై కేసు పెట్టింది. కొన్నాళ్ల తర్వాత పెద్దల జోక్యంతో కొంత భూమిని మెుదటి భార్యకు ఇచ్చాడు. ఇటీవల కేసు ట్రయల్‌కు రావటంతో కేసును విత్​డ్రా చేసుకోవాలని భార్యపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు. లేదంటే ఇచ్చిన భూమిని తిరిగి ఇవ్వాలని వేధించసాగాడు. అందుకు ఆమె ఒప్పుకోకపోవడంతో పెట్రోల్ పోసి చంపేశాడు.

బాలికతో పరార్ : కరీంనగర్‌ జిల్లా సైదాపూర్‌ మండలం రాములపల్లిలో చింతకుంట సుకృత అనే మహిళకు 26 ఏళ్ల క్రితం మహిపాల్‌ రెడ్డితో వివాహమైంది. వారికి ఒక కుమార్తె ఉంది. మొదట్నుంచీ మహిపాల్‌రెడ్డి ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగానే ఉండేది. ఊర్లోనే ఓ బాలికతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిపాల్‌ ఆ బాలికతో పరారయ్యాడు. కొన్నిరోజులకు ఆ బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషయమై మహిపాల్‌పై కేసు కూడా నమోదైంది.

మెుదటి భార్యతో తరచూ గొడవలు : అప్పటికే ఓ కేసు నమోదై ఉన్నా మహిపాల్‌ ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. 16 ఏళ్ల క్రితం మహిపాల్‌ రెడ్డి ఊర్లోనే మరో మహిళను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి మెుదటి భార్య సుకృతతో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. పలుమార్లు గ్రామంలో పంచాయితీలు కూడా జరిగాయి. ఈ క్రమంలో సుకృత కుమార్తె పేరిట 20 గుంటల వ్యవసాయ భూమిని మహిపాల్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశాడు. సుకృత కుమార్తెకు నాలుగేళ్ల క్రితం వివాహమవ్వగా ఆ భూమి విషయంలో ఇటీవల గొడవలు అధికమయ్యాయి. నవంబర్‌ 22న మధ్యాహ్నం సమయంలో సుకృత పొలం వద్ద పనిచేసుకుంటుండగా మహిపాల్‌ మరోసారి గొడవకు దిగాడు.

కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు : ముందస్తు పథకం ప్రకారం అప్పటికే పెట్రోల్‌ కొని తెచ్చుకున్న మహిపాల్‌ సుకృతపై పోసి నిప్పంటించాడు. చుట్టుపక్కల వారు పొలం వద్ద మంటలు గమనించి వచ్చి చూసేసరికి అప్పటికే సుకృత మంటల్లో కాలి చనిపోయింది. విషయం పోలీసులకు చేరడంతో పోలీసులు తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. బంధువులు, కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు భర్తే కడతేర్చినట్లు గుర్తించారు.

పథకం ప్రకారం హత్య : గతంలో భూములకు సంబంధించి మెుదటి భార్య సుకృత పెట్టిన కేసులు విచారణకు వస్తుండటంతో ఆమెను హత్య చేయాలకున్నట్లు మహిపాల్‌ పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడించాడు. పథకం ప్రకారం భార్యపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పటించినట్లు పేర్కొన్నారు. సగానికి పైగా కాలిన గాయాలతో సుకృత కొంత దూరం పరుగెత్తి కింద పడి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. గత నెల 24న నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని 25న జ్యుడీషియల్ రిమాండుకు తరలించామని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిందితుడు కస్టడీలో ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

"మహిపాల్​కు 2009లో అదే గ్రామానికి చెందిన మరో మహిళతో వివాహం జరగింది. 2007లో మెయింటెనెన్స్ కేసు 2013లో గృహహింసతో పాటు మరో కేసు నమోదైంది. రెండో వివాహం చేసుకున్నందుకూ కేసు నమోదు చేశాం. వారికి మైనర్ కుమార్తె ఉండటంతో ఆమె పేరుమీద 20 గుంటల భూమి రాసిచ్చాడు. నాలుగేళ్ల క్రితం అమ్మాయికి వివాహం అయింది. గత కొద్దికాలంగా సుకృత పొలం పని చేసుకుంటూ ఉండేది. ఈ మధ్య కాలంలో వీరిద్దరికీ భూమికి సంబంధించిన గొడవలు పెరగడంతో ఆమెను పథకం ప్రకారం హత్య చేయాలనుకున్నాడు. 21న పెట్రోల్ తీసుకుని పొలంలో దాచాడు. ఉదయం ఆమె పొలానికి వెళ్లిన సందర్భంలో పెట్రోల్​ పోసి నిప్పంటించాడు." - మాధవి, హుజూరాబాద్‌ ఏసీపీ

మొదటి భార్యకు నిప్పు పెట్టిన భర్త
WIFE KILLED IN KARIMNAGAR
HUSBAND KILLED HIS FIRST WIFE
KARIMNAGAR CRIME NEWS
HUSBAND KILLED HIS WIFE KARIMNAGAR

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

