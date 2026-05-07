సూర్యాపేట జిల్లాలో దారుణం - కట్టుకున్న భార్యను క్రూరంగా చంపిన భర్త
భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్తలు రావడంతో వేర్వేరుగా దంపతులు - భార్యపై కోదాడ పట్టణ పోలీసులకు ఇటీవల ఫిర్యాదు చేసిన మణిదీప్ - పెద్దమ్మతో కలిసి స్టేషన్కు వచ్చిన శిరీష
Published : May 7, 2026 at 8:21 AM IST
Updated : May 7, 2026 at 9:19 AM IST
Husband killed Wife Suryapeta : కట్టుకున్న భార్యను కడదాక తోడుండాల్సిన భర్తనే వారి పాలిట కాలయముడై క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో తాజాగా హైదరాబాద్, సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో అనుమానంతో ఒకరు, కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో క్షణికావేశంలో తమ భార్యలను హత్య చేసి అంతమొందించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు : సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ బస్టాండ్ సమీపంలో చోటుచేసుకుంది. పట్టణంలోని బాబునగర్కు చెందిన మణిదీప్ పెద్దలను ఎదిరించి జగ్గయ్యపేటకు చెందిన శిరీషను ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇటీవల భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. మణిదీప్ భార్యపై కోదాడ పట్టణ పోలీసులకు ఇటీవల ఫిర్యాదు చేశాడు.
విచక్షణ రహితంగా కత్తితో పొడిచిన నిందితుడు : బుధవారం మధ్యాహ్నం భార్య శిరీష తన పెద్దమ్మతో కలిసి స్టేషన్కు రావడంతో ఇరువురికి సీఐ శివశంకర్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మరుసటి రోజు వాయిదా వేశారు. తిరిగి వెళ్తున్న క్రమంలో బస్టాండ్ ఎదుట టీ స్టాల్ వద్ద ఆటోలో శిరీష కూర్చొని ఉంది. అదునుగా భావించిన మణిదీప్ వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో విచక్షణ రహితంగా కడుపులో పొడిచాడు. స్థానికులు నిలువరించే ప్రయత్నించిన ఫలితం లేకుండా పోయింది. తీవ్ర రక్త స్రావంతో ఉన్న శిరీషను స్థానికులు కోదాడ ప్రభుత్వాసుపత్రి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. శిరీషను క్రూరంగా చంపిన నిందితుడు మణిదీప్ కఠినంగా శిక్షించి తమ కుమార్తెకు న్యాయం చేయాలని మృతురాలి బంధువులు అంటున్నారు. కోపంలో భార్య శిరీషను హత్య చేసిన మణిదీప్ నేరుగా పోలీసులకు లొంగిపోగా ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
తీవ్ర రక్తస్రావంతో అపస్మార స్థితిలోకి : హైదరాబాద్ సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘోర ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్యపై అనుమానంతో కోపోద్రిక్తుడైన భర్త ఆమెను డంబెల్తో కొట్టి హత్య చేసిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని జాజ్పూర్ జిల్లాకు చంద్ర భాను సమల్ , సస్మితా సమల్ దంపతులు ఏడాది నుంచి ఫతేనగర్లోని శివశంకర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు.
వీరికి చందన్, చందిని ఇద్దరు సంతానం. మే 5వ రాత్రి భార్య ఇతరులతో ఫోన్లో మాట్లాడుతుందని అనుమానించిన భర్త చంద్ర భాను కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు. ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ పెరిగి ఆమె తలపై డంబెల్తో దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడి రక్తస్రావంతో సస్మితా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లింది. వెంటనే దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించగా, పరిస్థితి విషమించడంతో గాంధీ ఆస్పత్రికి మార్చారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందింది. ఘటనపై హత్య కేసు నమోదు చేసిన సనత్నగర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అమ్మనాన్నలుగా ఆలోచించండి : ప్రస్తుతం భార్యభర్తల ఆలోచనలు, పనితీరు, క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు పిల్లల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరికి అనుమానం, కోపం వల్ల పసిపిల్లలు బలవ్వక తప్పడం లేదని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. భార్యను భర్త, భర్తను భార్య చంపడం వల్ల వారిపై ద్వేషం మాత్రం తీరుతుంది. కానీ ప్రతి పిల్లాడు ఎదుగుతున్న సమయంలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ చాలా అవసరం. ఏ ఒక్కరూ లేకపోయిన ఆ వెలతి జీవితాంతం వారిని వేధిస్తుంది. అందుకే దంపతులు చిన్న చిన్న విషయాలకే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకసారి ఆలోచించాలి. భార్యభర్తల కంటే కూడా అమ్మనాన్నల స్థానంలో ఉండి ఆలోచించడం వల్ల త్వందరపాటుగా తీసుకునే నిర్ణయాలను ఆపవచ్చని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
