కూలీ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని కక్ష - మనవడి సాయంతో భార్యను కడతేర్చిన భర్త
Husband Kills Wife With His Grandson In Karimnagar : తనకు డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని భార్యను హత్య చేసిన భర్త, సహకరించిన మైనర్ మనవడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Published : November 29, 2026 at 4:21 PM IST
మంచైనా, చెడైనా ఇంటికో పెద్ద దిక్కు ఉండాలి అంటారు. తమ అనుభవ పాఠాలతో ముందు తరాలకు మంచి, చెడు బోధిస్తారని వారి ఉద్దేశం. దారి తప్పి చెడు వ్యసనాలకు అలవాటుపడ్డ మైనర్ మనవడికి ఆ తాత హితబోధ చేయకపోగా, తన పథకం కోసం పావుగా వాడుకున్నాడు. తాతగా మనవడి వేలు పట్టుకుని అతన్ని మంచివైపు నడిపించాల్సింది పోయి, తన చేతులతోనే ఆ మనవడిని నేరాల ఊబిలోకి లాగాడు. మానవ సంబంధాల్లోని ఆత్మీయ అనురాగాలకు మచ్చ తెచ్చే పని చేయించాడు. కన్నతండ్రే తన దురాశ కోసం కుమారుడిని జైలు పాలు చేయడంతో ఆ తండ్రి బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది. అసలు ఆ తాతకు కలిగిన దుర్బుద్ధి ఏంటి? దాని కోసం అతను ఎలాంటి ఘోరానికి పాల్పడ్డాడు?
తల్లి మృతిపై పెద్ద కుమారుడి అనుమానం
కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం రంగారావుపల్లి గ్రామానికి చెందిన దోమకొండ శంకరమ్మ అనే 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. వయోభారంతో అనారోగ్యం బారినపడి చనిపోయిందనుకున్నారు అంతా. కానీ వారి పెద్ద కుమారుడు అంజయ్య మాత్రం తల్లి మరణంపై అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, దర్యాప్తులో అతని అనుమానమే నిజమని తేలింది. ఆమెది సహజ మరణం కాదు, పక్కా ప్రణాళికతో చేసిన హత్య అని తేలింది. చంపింది ఎవరో బయటవారు కాదు, కన్నతండ్రే తల్లిని దారుణంగా హతమార్చాడు. ఈ హత్య కోసం మనవడికి డబ్బు ఆశ చూపి పావుగా వాడుకోవడం అందరినీ షాక్కు గురి చేసింది.
భార్య డబ్బులపై కన్నేసిన భర్త
శంకరమ్మ, రామయ్య దంపతులు బతుకంతా రెక్కల కష్టంతో ఈడ్చుకొచ్చి పిల్లలను పెంచి పోషించారు. వారు ఎవరి గూటికి వారు చేరాక వృద్ధాప్యంలో దంపతులిద్దరి మధ్య కలహాలు మొదలయ్యాయి. అవి కాస్త ముదరడంతో ఇద్దరు ఒకే ఇంట్లో వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. 70 ఏళ్ల వయసులోనూ శంకరమ్మ ఒకరిపై ఆధారపడకుండా కూలీ పనులు చేస్తూ సంపాదించుకుంటుంది.
భార్య కూలీ డబ్బులు తనకివ్వకుండా పోగేసుకోవడం రామయ్యకు ఎంతమాత్రం నచ్చలేదు. పలుమార్లు డబ్బుల విషయంలో భార్యతో గొడవపడ్డాడు. కానీ ఆమె అతనికి డబ్బులు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు. దీంతో భార్యపై రామయ్య కక్ష పెంచుకున్నాడు. శంకరమ్మ వద్ద ఉన్న బంగారం, డబ్బులపై కన్నేశాడు. వాటిని ఎలాగైనా ఛేజిక్కుంచుకోవాలనుకున్నాడు. అందుకోసం ఏకంగా భార్యను చంపాలని పథకం వేశాడు.
మనవడితో కలిసి హత్య చేసిన భర్త
భార్యను తానొక్కడినైతే చంపలేననుకున్న రామయ్య, ఈ హత్య కోసం మైనర్ మనవడి సాయం కోరాడు. అప్పటికే చదువు సంధ్యలు పట్టించుకోకుండా జులాయిగా మారిన అతన్ని గాడిలో పెట్టాల్సింది పోయి, తన తాగుడుకు డబ్బులిస్తానంటూ ఆశచూపాడు. మనవడితో కలిసి ఈ నెల 8వ తేదీ దీపావళి రోజున ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో శంకరమ్మను చంపేందుకు పన్నాగం పన్నాడు. రామయ్య భార్యను వెనక నుంచి బలంగా కొట్టి కిందపడేయగా, మనవడు ఆమె కదలకుండా చేతులు, కాళ్లు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
అనంతరం రామయ్య చీరతో ఆమె మెడకు ఉరి బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపారు. ఈ దారుణం తర్వాత నిందితులు తమపై అనుమానం రాకుండా శంకరమ్మ వృద్ధాప్య సమస్యల వల్ల రక్తం కక్కి చనిపోయిందని చెప్పి అందరినీ నమ్మించారు. అంతా మొదట అది నిజమనే నమ్మారు. మరుసటి రోజు అంత్యక్రియలు కూడా చేశారు. కానీ పెద్ద కుమారుడి అనుమానంతో అసలు బండారం బయటపడింది.
తల్లి మృతిపై అనుమానంతో అంజయ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఈ నెల 21న పూడ్చిపెట్టిన శంకరమ్మ మృతదేహాన్ని వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. పరీక్షల్లో ఆమెది హత్యే అని తేలింది. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు భర్తే ఈ హత్య చేశాడని నిర్ధారించారు. రామయ్యతో పాటు హత్యకు సహకరించిన మైనర్ మనవడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు గంగాధర ఎస్సై వంశీకృష్ణ తెలిపారు.
రామయ్య దాదాపు 15 ఏళ్లుగా మృతురాలు శంకరమ్మతో గొడవ పడుతున్నాడు. ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండి వేర్వేరు గదుల్లో వంట చేసుకుంటూ విడిగా ఉంటున్నారు. శంకరమ్మ ఎప్పుడూ తిడుతూనే ఉంటుందని, ఎలాగైనా చంపేయాలని పథకం వేశాడు. దీపావళి పండుగ రోజు ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడం అదునుగా భావించి మైనర్ మనవడికి మందు, సిగరేట్కు డబ్బులిస్తానని ఆశచూపాడు. మనవడు శంకరమ్మ కాళ్లు, చేతులు పట్టుకుంటే రామయ్య చీరతో ఆమెకు ఉరిపెట్టి చంపేశాడు. ఈ హత్య బయటకు రాకుండా శంకరమ్మ సహజంగా చనిపోయినట్టు వారి కుమారులకు, బంధువులకు చెప్పాడు. దహన సంస్కరణలు కూడా చేశాడు. - వంశీకృష్ణ, గంగాధర ఎస్సై
జీవితాంతం తనకు వెన్నంటి నిలిచిన భార్యతో వచ్చిన చిన్నపాటి గొడవల వల్ల రామయ్య ఆమెపై అర్థం లేని కోపాన్ని పెంచుకున్నాడు. కేవలం కూలీ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని కక్ష పెంచుకుని వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఆమెను ఘోరంగా చంపాడు. తన దురాశ కోసం మైనర్ బాలుడిని సైతం రామయ్య కటకటాల్లోకి నెట్టడం ఈ కేసులో కొసమెరుపుగా మారింది. దగ్గరుండి బాంధవ్య విలువల్ని నేర్పిస్తూ దారి తప్పిన మనవడిని గాడిలో పెట్టాల్సిన తాతే ఆ విలువల్ని చెరిపేస్తూ మనవడిని నేర ప్రవృత్తిలో దించడం విచారకరం.
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