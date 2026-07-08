శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో కలకలం - భార్య కళ్లెదుటే 'భర్త అతడి లవర్ ఆత్మహత్యాయత్నం'
కోయంబత్తూరుకు పారిపోయిన భర్త, ప్రియురాలు - వెతికి తీసుకువస్తున్న అతడి భార్య, బంధువులు - రైలులో గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం
Published : July 8, 2026 at 12:26 PM IST
Husband And His Lover Attempt Dead : మూడు ముళ్లు వేశాడు. ఏడడుగులు నడిచాడు. తనతో జీవితాంతం తోడుగా ఉంటానన్నాడు. కానీ ప్రియురాలితో కలిసి భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటన చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్లో సమీపంలో వెలుగుచూసింది. రైలు ప్రయాణంలో భార్య కళ్లముందే భర్త అతడి ప్రియురాలితో కలిసి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.
అసలేం జరిగిందంటే : ఆర్పీఎఫ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఛప్రా గ్రామానికి చెందిన శిరీశ్కుమార్(34), సులోచన దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. శిరీశ్ ఆటో నడుపుతున్నాడు. ఇతడికి ఛప్రా గ్రామానికి చెందిన ఓ వివాహిత(34)తో పరిచయం ఏర్పడింది. తన భర్త అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండడం వల్ల ఆ వివాహిత పిల్లలతో కలిసి హైదరాబాద్లోని మూసాపేటలో సోదరి ఇంట్లో నివాసముంటోంది. శిరీశ్ కుమార్ ఈమెను చూడడానికి తరచుగా వస్తూ, పోతూ ఉండేవాడు. ఆ క్రమంలోనే నెల రోజుల కిందట వారిద్దరూ మాయమైపోయారు. తన భర్త ప్రియురాలితో వెళ్లిపోయాడని సులోచన నిర్ధారించుకుంది. వారు కోయంబత్తూరులో నివాసముంటున్నారని తెలుసుకొని బంధువులతో కలిసి అక్కడకు వెళ్లారు.
గడ్డిమందు తాగిన భర్త అతడి ప్రియురాలు : భర్త, అతడి ప్రియురాలిని అక్కడ గుర్తించి వారిని తీసుకుని సోమవారం మధ్యాహ్నం శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో హైదరాబాద్కు బయలుదేరారు. రైలు మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు చర్లపల్లి సమీపంలోకి రాగానే శిరీశ్కుమార్, అతడి ప్రియురాలు బాత్కరూంకు వెళ్లారు. అక్కడే గడ్డి మందును తాగారు. సులోచన వెంటనే తోటి ప్రయాణికుల సహాయంతో సికింద్రాబాద్ ఆర్ఫీఎఫ్ పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించింది. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వారిద్దరినీ గాంధీ హాస్పిటల్కు తరలించారు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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