బతికున్న భార్యకు 'డెత్ సర్టిఫికేట్' - రూ.15 లక్షల ఆస్తి కోసం భర్త కన్నింగ్ ప్లాన్
Wife Fake Certificates in Nizamabad : నిజామాబాద్ జిల్లా భార్య పేరు మీద స్థలాన్ని విక్రయించేందుకు ఓ భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు ఫేక్ సర్టిఫికేట్ సృష్టించిన ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Published : November 21, 2026 at 3:59 PM IST
ఆస్తులు, డబ్బుల పంపకాల్లో తేడాలు మనుషుల మధ్య బాంధవ్యాలను చెరిపేస్తున్నాయి. ఆవేశంలో బంధాలను కాలరాసి రక్తపాతం సృష్టిస్తున్నారు. అర్థం లేని కోపాలు, పంతాలతో కుటుంబ విలువల్ని మరిచిపోతున్నారు. ఇటీవల క్షణికావేశంలో అయిన వారిని దారుణంగా హతమార్చిన ఘటనలే అందుకు నిదర్శనం. కానీ ఓ భర్త మాత్రం ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధం. భార్య పేరిట ఉన్న ఆస్తిని దక్కించుకునేందుకు అతని కుట్ర చూసి పోలీసులే అవాక్కయ్యారు. సుపారీ గ్యాంగ్తో పనిలేకుండా, రక్తం చిందకుండా, అసలు ఆమె ఊపిరే ఆగిపోకుండా ఆమెను అంతమొందించాడు. చివరకు ఆమె తన అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పోలీస్స్టేషన్ మెట్లెక్కాల్సి వచ్చింది. అసలేం జరిగిందంటే
నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ మండలం పెర్కిట్కు చెందిన దేశాయిపేట రవి. డాక్యూమెంట్ రైటర్గా పనిచేస్తుండే వాడు. కామారెడ్డి జిల్లా బీర్కూర్కు చెందిన గీతాంజలితో 2017లో వివాహమైంది. కుటుంబ పరిస్థితుల దృష్ట్యా రవి దంపతులు కొన్నాళ్లు బీర్కూర్లో వేరు కాపురం పెట్టారు. పెళ్లైన కొన్నేళ్ల తర్వాత మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. దీంతో గీతాంజలి పుట్టింట్లోనే ఉంటుంది. భార్యతో విభేదాల తర్వాత రవి సొంతూరి వచ్చి ఉంటున్నాడు. కోటార్మూర్ వద్ద భార్య గీతాంజలి పేరుపై ఉన్న 267 గజాల స్థలంపై రవి కన్నుపడింది. ఎలాగైనా దాన్ని అమ్మి సొమ్ము చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఇప్పటికే తనకు దూరంగా ఉంటున్న భార్యకు ఈ విషయం చెబితే ఒప్పుకోదని రవి ఆ స్థలాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు ఓ పథకం వేశాడు.
భార్య గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు ఫేక్ సర్టిఫికేట్
డాక్యూమెంట్ రైటర్గా పని చేసిన రవి తన అనుభవాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని భార్య 2018వ సంవత్సరంలో గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లుగా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించాడు. నకిలీ డెత్ సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమక్షంలో భార్య చనిపోయినట్లు మరణ వాంగ్మూలంతో తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ పొందాడు. ఆ తరువాత తన భార్య పేరుపై ఉన్న ప్లాట్ను తన తల్లి లక్ష్మీబాయి పేరిట గిఫ్ట్డీడ్ చేయించి ఆ స్థలాన్ని రూ.15 లక్షలకు మరొకరికి అమ్మేశాడు. ఆశ్చర్యకర విషయం ఏమిటంటే రవి తన లాయర్ ద్వారా 2024 భార్య కాపురానికి రావడం లేదంటూ నోటీసులు పంపించడం ఇందులో మరో ట్విస్ట్.
రవి అనే వ్యక్తి ప్రైవేట్ డాక్యుమెంట్ రైటర్. ఆర్మూల్ పెర్కిట్ గ్రామంలోనూ ఉంటున్నాడు. బీర్కూర్ గ్రామానికి చెందిన గీతాంజలిని 2017లో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. గీతాంజలి పుట్టింట్లోనే ఉంటోంది. భార్యతో విభేదాల తర్వాత రవి 2023లో సొంతూరి వచ్చి ఉంటున్నాడు. భార్య ఆస్తిపై కన్ను పడి 2018లో తన భార్య చనిపోయినట్లు డెత్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించి ఆ తర్వాత ఆమె ఆస్తిని వేరొకరికి అమ్ముకున్నాడు'' - చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఆర్మూర్ సీఐ
నకిలీ డెత్ సర్టిఫికెట్తో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కు దరఖాస్తు
ఇటీవల స్థలం విక్రయించినట్లు తెలుసుకున్న గీతాంజలి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ నకిలీ వ్యవహరం వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్య పేరుపై ఉన్న స్థలం అమ్మేందుకు నిందితుడు ఈ పని చేసినట్లు ఆర్మూర్ సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇక రవి ఆ నకిలీ డెత్ సర్టిఫికెట్, ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ను ఉపయోగించి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది. ఇది గాక నిందితుడిపై మరో రెండు కేసులున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
రెవెన్యూ అధికారుల ప్రమేయంపై చర్చలు
విభేదాల వల్ల భార్యతో దూరంగా ఉంటున్న రవి వాటికి పరిష్కారం గురించి ఆలోచించకుండా నకిలీ డెత్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించి భార్య ఆస్తిని కాజేయాలనుకున్నాడు. చివరకు జైలు పాలయ్యాడు. అసలు సమగ్ర విచారణ లేకుండా రెవెన్యూ అధికారులు ఇటువంటి నకిలీ పత్రాలు జారీ చేస్తున్న విషయం హాట్ టాపిక్గా మారింది. కొందరు కమీషన్లకు ఆశపడి ప్రైవేటు వ్యక్తులతో చేతులు కలిపి ఇటువంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఇటువంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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