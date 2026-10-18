ఇల్లరికం వెళ్లాడు - కానీ భార్య వివాహేతర సంబంధం తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు
Husband Suicide Due To Wife Affair : భార్య వివాహేతర సంబంధం భర్త ఆత్మహత్యకు కారణమైంది. అత్త మామలకు ఫిర్యాదు చేసిన ఫలితం లేకపోవడంతో ఆ వ్యక్తి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
Published : October 18, 2026 at 2:22 PM IST
Husband Suicide Due To Wife Affair : చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి పడుతున్న కష్టం చూస్తూ పెరిగిన వ్యక్తి అతను. ఏ దురలవాట్లు లేవు. కష్టపడే మనస్తత్వం. మృదుస్వభావి. కుటుంబ బాంధవ్యాలకు విలువనిస్తాడు. ఓ ఆడపిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే ఇంతకంటే మంచి లక్షణాలు ఏం కావాలి. అందుకే తమ కుమార్తె కోసం ఆ సంబంధాన్ని మెచ్చారు తల్లిదండ్రులు. మగపిల్లలు లేరు బిడ్డా, కుమారుడైనా, అల్లుడైనా నీవే అని అత్తామామలు బతిలాడితే ఇల్లరికం వెళ్లాడు. అలా పదిహేనేళ్లు భార్య, పిల్లలే ప్రపంచంగా బతికిన అతనికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
అత్తింటి వేధింపులకు బలైన అల్లుడు
సాధారణంగా అత్తింటి వేధింపులకు ఆడపిల్లలు బలవుతారు. అదనపు కట్నం కోసమో, తమకు నచ్చినట్లు మసలుకోవట్లేదనో, మరో కారణం చేతనో ఎక్కువగా కోడళ్లను వేధించిన ఘటనలు కోకోల్లలుగా వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. ఐతే మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మాత్రం కాస్త భిన్నంగా అత్తింటి వేధింపులకు అల్లుడు బలయ్యాడు. సర్వస్వం అని నమ్మిన వాళ్లు చేసిన మోసాన్ని జీర్ణించుకోలేక ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు.
పదిహేనేళ్ల కిందట ఈశ్వర్కు రాణితో వివాహం
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవాబ్ పేట మండలం ఎన్మన్ గండ్లకు చెందిన ఈశ్వర్కు 15 ఏళ్ల క్రితం పోమాల్కు చెందిన రాణితో పెళ్లైంది. మల్కయ్య, అంజమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు కాగా కుమారులు లేకపోవడంతో చిన్నల్లుడైన ఈశ్వర్ను ఇల్లరికం తెచ్చుకున్నారు. తొలుత కొన్నేళ్ల పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా అన్యోన్యంగా ఉన్నారు. ఈశ్వర్, రాణి దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు సంతానం.
సంసారంలో చిచ్చుపెట్టిన వివాహేతర సంబంధం
ఇంతకంటే నా జీవితానికి ఏం కావాలి అని అతను మురిసిపోతున్న తరుణంలో గుండెలు పగిలే పిడుగులాంటి విషయం అతని దృష్టికి వచ్చింది. సాఫీగా సాగుతున్న వారి సంసారంలో వివాహేతర సంబంధం చిచ్చు పెట్టింది. ఈశ్వర్ భార్యాబిడ్డల కోసం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతుంటే రాణి మాత్రం భర్త ప్రేమను కాదని పరాయి మగాడి మోజులో పడింది. ఈ విషయం తెలిసిన దగ్గర నుంచి రాణి, ఈశ్వర్ల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అత్తమామలే అమ్మనాన్నలు అనుకుని వారికి ఫిర్యాదు చేస్తే వారు కూడా పట్టించుకోలేదు. పైగా నువ్వు కుటుంబాన్ని పట్టించుకోవడం లేదంటూ నిందలు వేశారని ఆవేదన చెందాడు. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఈశ్వర్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై, సెల్ఫీ వీడియో తీసి
భార్య చేసిన మోసాన్ని తట్టుకోలేక ఈశ్వర్ ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. గమనించిన స్థానికులు అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించినా లాభం లేకపోయిది. అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఈశ్వర్ తల్లి జంగమ్మ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తన కుమారుడ్ని అత్తింటి వారే చంపారని ఆరోపించింది. కుమారుడి చావుకు కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈశ్వర్ తల్లి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఓ వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. రాణి, మల్కయ్య, అంజమ్మ పరారీలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈశ్వర్ తన భార్యకు పిడుగు సుధాకర్తో వివాహేతర సంబంధం ఉందని, భార్య రాణి, సుధాకర్, అత్త, మామ వేధింపులు వల్లే చనిపోతున్నానని సెల్ఫీ వీడియో తీసి వారి ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో పెట్టారు. వీడియో ఆధారంగా పిడుగు సుధాకర్ను ఈ కేసులో ఏ1గా చేర్చి , రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈశ్వర్ భార్య, అత్త, మామ పరారీలో ఉన్నారు - నరేందర్, నవాబ్ పేట ఎస్సై
వివాహేతర బంధాలతో ఎన్నో దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నా రోజురోజుకి పరిస్థితులు దిగజారుతున్నాయి. తల్లిదండ్రులు తీసుకుంటున్న అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల అభంశుభం తెలియని చిన్నారుల జీవితాలు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్నాయి.
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