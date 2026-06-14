భార్యను చంపి తనపైనా దాడి చేశారని ఫిర్యాదు - కట్ చేస్తే ప్లాన్ అంతా అతనిదే అని తేలింది
మార్కెట్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్న దంపతులు - భార్యను పొదల్లోకి లాక్కెళ్లి చంపిన దుండగులు - భార్యాభర్తల మధ్య కొంతకాలంగా మనస్పర్థలు - నిందితులకు సుపారీ ఇచ్చి పక్కా స్కెచ్తో భార్యను చంపించిన భర్త
Published : June 14, 2026 at 7:57 PM IST
Husband Gave Supari To Kill His Wife : భార్యతో పాటు కూరగాయల మార్కెట్కు వెళ్లాడతను. తిరిగి బయలుదేరిన ఆ దంపతుల్లో ఒక్కరే ఇంటికి చేరారు. అదీ కూడా ఒంటినిండా గాయాలతో. మరి భార్యాభర్తలిద్దరిలో ఒకరు ఏమయ్యారు. మరొకరు ఎలా గాయాల పాలయ్యారు. అసలు మార్గమధ్యలో ఏం జరిగింది? దర్యాప్తు మొదలుపెట్టిన పోలీసులు ఏం కనిపెట్టారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఓ బిహార్ ముఠా పేరు ఎందుకు వినిపించింది? ఆ గ్యాంగ్కు ఈ దంపతులకు ఉన్న సంబంధమేంటి? సినిమా కథకు ఏమాత్రం తీసిపోని ఈ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఏంటో?
మహిళను చంపి ఆమె భర్తపై దాడి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బిహార్కు చెందిన అనిల్ సాహు, మీనా దేవి దంపతులు కొంతకాలంగా ఐడీఏ బొల్లారం ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. మే 30న రాత్రి దంపతులిద్దరూ కూరగాయల మార్కెట్ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా గండిగూడెం గ్రామ శివార్లలో ముగ్గురు యువకులు వారిని అడ్డగించారు. భార్యను చెట్ల పొదల్లోకి లాక్కెళ్లి దారుణానికి ఒడిగట్టారు. భార్యను చంపిన దుండగులు భర్తపైనా దాడి చేశారు. మృతురాలి సోదరుడు సోను లాల్ కుమార్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 8 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దుండగులు పకడ్బందీగా వ్యవహరించడంతో, కేసును చేధించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది.
భార్యను చంపమని రూ.2 లక్షల సుపారీ : కేసు విచారణ చేస్తున్న పోలీసులకు మొదట్నుంచీ భర్తపైనే అనుమానం ఉంది. కానీ ఎక్కడా ఆధారాలు దొరక్కపోవడంతో సీసీటీవీ ఫూటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు సాగించారు. ఈ క్రమంలో పక్కాగా స్కెచ్ వేసి చేసిన హత్యగా తేల్చారు. బిహార్కు ముఠాకు సంబంధించిన ఓ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తే చనిపోయిన మహిళ భర్తే ఈ పథకానికి కారణమని తేలింది. అయితే, భార్యాభర్తల మధ్య కొంత కాలంగా మనస్పర్థలు ఉన్నాయి. ఒక ప్రమాదంలో అనిల్ శారీరకంగా బలహీనపడ్డాడు. దీంతో మీనాదేవి అతడిని నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రారంభించింది. భార్యను హతమార్చడం కోసం బిహార్కు చెందిన నేరచరిత్ర కలిగిన ముఠా నాయకుడు రింకూ కుమార్ను సంప్రదించి రూ.2 లక్షల సుపారీ మాట్లాడాడు.
"ఆ ప్రాంతానికి ఎలా రావాలి? అక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్లాలో నిందితులు పక్కాగా అన్నీ ప్లాన్ ప్రకారం చేశారు. వారి దుస్తులు అక్కడ వదిలేయడం, కావాలని వారిలో ఒకరి చెప్పులకు బదులు మృతురాలి భర్త చెప్పులు వేసుకోవడం అనుమానం కలిగించింది. దంపతులిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలున్నాయి. మూడు సంవత్సరాల నుంచి భర్త సంపాదన దాదాపు రూ.20 లక్షలను భార్య తన పుట్టింటికి ఇచ్చింది. ప్రమాదంలో భర్త శారీరకంగా బలహీనపడటంతో భార్య సూటిపోటి మాటలనడటం ప్రారంభించింది. దీంతో అతడు తన భార్యను చంపాలని నిశ్చయించుకుని బిహార్లో నేరచరిత్ర ఉన్న రింకూకు సుపారీ ఇచ్చాడు" - చింతమనేని శ్రీనివాస్, శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ
అనుమానం రాకుండా ఉండాలని : అనిల్ ఇచ్చిన సుపారీతో మే 29న రింకూ కుమార్ తన అనుచరులైన రంజన్, నీరజ్లతో కలిసి హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు. 30న రాత్రి వారు పక్కాగా ప్రణాళికను అమలు చేసి మీనాదేవిని చంపేశారు. కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు భర్త అనిల్ తనకేమీ తెలియనట్టు చెప్పాడు. నిందితులతో పోరాడినట్లు నటించాడు. బ్లేడుతో తన చేతులపై, వీపుపై స్వయంగా చిన్న చిన్న గాయాలు చేసుకున్నాడు. చివరికి నిజం బయటపడటంతో అనిల్తోపాటు బిహార్కు చెందిన కిరాయి హంతకుడు రంజన్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు, గంజాయి-లిక్కర్ స్మగ్లర్ అయిన రింకూ కుమార్, అలాగే 7 కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న నీరజ్ కోసం పోలీసులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.
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