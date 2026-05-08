మరణానంతరమూ భార్యకు తోడుగా - బతికుండగానే సమాధి సిద్ధం చేసుకున్న భర్త
క్యాన్సర్ వ్యాధితో చనిపోయిన భార్య రాజ్యలక్ష్మి - స్వయంగా గుంత తవ్వి సమాధి ఏర్పాటు చేసుకున్న భర్త - భార్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే ఈ కార్యాన్ని తలపెట్టానన్నా రామ్మోహన్ రాజు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:00 PM IST
In Kadapa Husband Builds A Tomb For Himself Out Of Love For His Wife : ఒకరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొన్ని నెలలు సాఫీగా సాగిపోయింది వారి జీవితం. అంతలోనే మనస్పర్థలు. చిన్నచిన్న గొడవులు. నచ్చజెప్పో, క్షమాపణ అడిగో లేకపోతే బ్రతిమలాడి కలిసుండాలన్న ఆలోచన ఆ నిమిషం గుర్తుకురాదు. ఎన్నో సంవత్సరాల ప్రేమ కూడా మరుగునపడిపోతుంది. ఆ సమయంలోనే వారిని దూరం చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఒకరిని ఖైదీగా మారుస్తుంది. మరొకరిని విగతజీవిగా చేస్తుంది. ఇదే కదా ప్రస్తుతం జరుగుతుంది. కానీ ఇటువంటి వాటికి భిన్నంగా కడపలో ఒక సంఘటన జరిగింది. అది ప్రస్తుతం అనేక మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది.
చనిపోయిన ప్రేయసి కోసం తాజ్మహల్ నిర్మించడం మనం మన చిన్ననాటి నుంచి విటున్నాం. కానీ చనిపోయిన భార్య సమాధి పక్కనే తన సమాధి నిర్మించుకున్నాడో భర్త. అదీ తాను బతికుండగానే. ఎంతగానో ప్రేమించిన భార్య క్యాన్సర్ బారినపడి చనిపోయింది. ఆమె బతికున్నప్పుడు జీవితాంతం తోడుంటానన్న భర్త, చివరికి శ్మశానంలోనూ తన భార్యకి తోడుగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తాను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆమె పక్కనే ఉండాలని గొప్ప ఆలోచన చేశారు.
నిరంతరం భార్యతో కలిసుండాలన్న తపన తన సమాధిని స్వయంగా నిర్మించుకునేలా చేసింది. ఔను నిజమే. ఇంత ప్రేమ ఇప్పటి కాలంలో చాలా అరుదు. కానీ నూరేళ్లూ భార్యతో తోడుంటానని పెద్దల సాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన భర్త దానిని నిరూపించుకున్నారు. కొందరికి ఇది బాధను గుర్తు చేస్తే, మరికొందరికి మాత్రం నిజమైన ప్రేమకు నిలువెత్తు ఉదాహరణగా కనిపిస్తోంది.
క్యాన్సర్తో భార్య మృతి : కడప NGO కాలనీకి చెందిన రామ్మోహన్ రాజు PF కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తూ పదవీ విరమణ పొందారు. ఆయనకు నలుగురు ఆడపిల్లలు. రామ్మోహన్ రాజు సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి వైద్యశాఖలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వహించేవారు. రామ్మోహన్ రాజుకు భార్య అంటే ఎనలేని ప్రేమ. సంతోషంగా, సరదాగా గడిపే వారి కుటుంబంలో ఒక్కసారిగా విషాదం నెలకొంది. 2011వ సంవత్సరంలో క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడుతూ రాజ్యలక్ష్మి మృతి చెందారు. ఆమె మరణానంతరం పాడెను నలుగురు కుమార్తెలే మోశారు. రాజ్యలక్ష్మి సమాధిని సమీపంలో ఉన్న హిందూ శ్మశాన వాటికలో నిర్మించారు.
మరణానంతరం కూడా భార్యతోనే : బతికినంత కాలం భార్యాభర్తలు ఎంతో సంతోషంగా జీవించారు. మరణానంతరం కూడా భార్యతోనే ఉండాలని, తన శవాన్ని భార్య సమాధి పక్కనే ఖననం చేయాలని రామ్మోహన్రాజు గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. రాజ్యలక్ష్మి సమాధి పక్కనే స్వయంగా ఆయనే గుంత తీసుకుని తన సమాధిని సిద్ధం చేసుకున్నారు. మరణానంతరం అంతిమయాత్ర ఘనంగా నిర్వహించాలని, అన్నదానాలు చేయాలని నలుగురు కుమార్తెలకు చెప్పారు. భార్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే ఈ కార్యాన్ని తలపెట్టినట్లు రామ్మోహన్రాజు తెలిపారు.
"1978లో నేను రాజ్యలక్ష్మి వివాహం చేసుకున్నాం. అప్పటి నుంచి ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉన్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 2011లో క్యాన్సర్తో నా భార్య చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆమెతోనే ఉండాలని నా కోరిక. అందుకే నేనే నా భార్య సమాధి పక్కన గుంతను తవ్వుకున్నాను. నా భార్యపై ఉన్న ప్రేమతోనే ఈ కార్యాన్ని చేశాను" -రామ్మోహన్రాజు
పార్థివదేహానికి పెళ్లి గౌను, ఉంగరాలు - వారి ప్రేమకు చిహ్నం బందర్ 'తాజ్మహల్'
మచిలీపట్నంలో డచ్ ప్రేమికుడి కథ - శతాబ్దాల నాటి సమాధే సాక్ష్యం