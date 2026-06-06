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భార్య ఆలస్యంగా ఇంటికొస్తుందని చంపేశాడు - కుమారుల కళ్ల ముందే కడతేర్చాడు

ఆలస్యంగా ఇంటికొస్తోందనే అనుమానంతో భార్యపై ఘాతుకం - 8 ఏళ్ల కుమారుడి ముందే తల్లిని కిరాతకంగా చంపిన తండ్రి - ప్రాణభయంతో పారిపోతున్నా కనికరించకుండా హతమార్చిన భర్త

Husband kills Wife in Attapur
Husband kills Wife in Attapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 8:39 AM IST

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Husband kills Wife in Attapur : పని కోసం బయటకు వెళ్లిన భార్య నిత్యం ఆలస్యంగా ఇంటికొస్తోందనే కారణంతో భర్త అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే గత కొన్ని రోజులుగా భార్యాభర్తలు తరుచూ గొడవ పడుతున్నారు. ఇదే విషయమై గురువారం రాత్రి కూడా ఆ ఆలుమగల మధ్య వాగ్వాదం ప్రారంభమైంది. అర్ధరాత్రి దాటినా ఆ గొడవ సద్దుమణగలేదు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో ఘర్షణ తారాస్థాయికి చేరింది. దీనిని మనసులో పెట్టుకున్న భర్త, కాసేపు పడుకున్నట్లు నటించాడు.

అనంతరం భార్య నిద్రకు ఉపక్రమించగా, తన పిల్లల ముందే ఆమెపై కత్తితో దాడికి తెగబడ్డాడు. కుమారుడు 'నాన్నా, అమ్మను చంపొద్దంటూ' వేడుకున్నా, ప్రాణభయంతో ఇంటి ఇల్లాలు పరుగెడుతున్నా కనికరించలేదు. ఒక దశలో అతడి చేతిలో ఉన్న కత్తి జారిపోగా, పక్కనే ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్​తో కడుపులో పొడిచాడు. అప్పటికీ కోపం చల్లారలేదన్నట్లు ఇనుప రాడ్డుతో ఆమె తలపై బలంగా మోదాడు. తీవ్ర గాయాలతో రక్తమోడుతూ ఆ ఇల్లాలు అక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన అత్తాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని తేజస్వినీ నగర్​లో చోటుచేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే? : అత్తాపూర్​ పోలీసులు, ప్రత్యక్షంగా చూసిన కుమారుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్​కు చెందిన కోమలి (31), అవినాశ్​​ దంపతులు ఆరు నెలల క్రితం బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్​ నగరానికి వచ్చారు. వీరికి 8, 9 సంవత్సరాల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఈ కుటుంబం అత్తాపూర్​ తేజస్వీనీనగర్​లోని ఓ అపార్ట్​మెంట్​లో పనికి కుదిరింది. కోమలి కాపలాదారుగా ఉంటూ అదే భవనంలోని పలువురి ఇళ్లలో పని చేస్తోంది. భర్త అవినాశ్​​ ఆటోడ్రైవర్​గా పని చేస్తున్నాడు.

మృతురాలు కోమలి
మృతురాలు కోమలి (EENADU)

ఇళ్లలో పని చేసేందుకు వెళ్లిన భార్య కోమలి ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తోందనే కారణంతో భర్త ఆమెపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. గురువారం రాత్రి మద్యం తాగి వచ్చిన అవినాశ్​​ ఈ విషయమై భార్యతో గొడవకు దిగాడు. శుక్రవారం తెల్లవారుజాము వరకు గొడవ కొనసాగింది. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన భర్త, భార్యపై కత్తితో దాడికి దిగాడు.

నాన్నా అమ్మను చంపొద్దు : ఇదంతా గమనించిన పెద్ద కుమారుడు 'నాన్నా అమ్మని చంపొద్దంటూ' తండ్రిని వేడుకున్నా కూడా అతడు కనికరించలేదు. అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్న కోమలి ప్రాణ భయంతో కేకలు పెడుతూ బయటకు పరుగెత్తగా, అవినాశ్​​ వెంటపడ్డాడు. ఒక దశలో చేతిలో ఉన్న కత్తి జారిపోగా అక్కడే ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్​తో ఇష్టానుసారంగా కడుపులో పొడిచాడు. అనంతరం పక్కనున్న రాడ్డు తీసుకుని తలపై గట్టిగా మోదాడు. కుమారులు ఇద్దరూ ఏడుస్తూనే అమ్మను కొట్టొద్దని వేడుకున్నారు. అయినా తండ్రి మాత్రం కనికరించలేదు. అదే సమయంలో కోమలి అరుపులు విని అపార్ట్​మెంట్​ వాసులు బయటకు రావడంతో అవినాశ్​​ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. అనంతరం స్థానికులు బాధితురాలిని అంబులెన్స్​లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాసేపటికే ఆమె మృతి చెందింది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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