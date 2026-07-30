తల్లికి వందనం డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆత్మహత్యాయత్నం - ప్రాణాపాయ స్థితిలో భర్త
భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తిన వివాదం - తల్లికి వందనం డబ్బులు విషయంలో గొడవ - బ్లేడ్తో గొంతు కోసుకున్న భర్త - మరొక సంఘటనలో ఉరి వేసుకుని భర్త ఆత్మహత్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:22 PM IST
Husband Attempted To Die In Disputes Between Wife And Husband : ఒక్క నిమిషం క్షణికావేశం, మనస్ఫర్థలు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఎంతటి దారుణాన్ని ఒడిగడతాయో ఈ ఘటనలు కళ్లకు అద్దినట్లుగా చూపిస్తున్నాయి. తల్లికి వందనం డబ్బులు అడిగిన వెంటనే ఇవ్వలేదనో లేక భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి గొడవలు హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. అటువంటి ఘటనలే పల్నాడు జిల్లా, తిరుపతి జిల్లాల్లో జరిగాయి. అసలేమైంది?
నిరుపేద విద్యార్థీ, విద్యార్థులను ఆదుకోవడానికి, వారికి మేలు చేయడానికి, చదువుకునేందుకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తల్లికి వందనం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అయితే మద్యానికి బానిసైన కొందరు తండ్రులు ఈ పథకం కింద తల్లులకు అందే సొమ్మును తమకు ఇవ్వాలంటూ ఇటీవల కాలంలో గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఈ ఘర్షణల్లో భర్త భార్యని హత్య చేయడమో లేక భర్త వేధింపులు తాళలేక భర్తను భార్య హత్య చేయడమో జరుగుతోంది. అటువంటి ఘటనే పల్నాడు జిల్లాలో జరిగింది.
తల్లికి వందనం డబ్బులు విషయంలో గొడవ : రాజుపాలెం మండలం గణపవరంలో భార్యాభర్తల మధ్య తీవ్ర వివాదం చోటు చేసుకుంది. సాంబయ్య, నాగలక్ష్మి దంపతులు. వీరు గణపవరంలో నివసిస్తున్నారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన తల్లికి వందనం డబ్బులు విషయంలో ఇద్దరి మధ్య వివాదం చోటు చేసుకుంది. డబ్బులు కావాలని సాంబయ్య భార్య నాగలక్ష్మిని ఇబ్బంది పెట్టాడు. సాంబయ్యకు భార్య డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో బ్లేడ్తో గొంతు కోసుకున్నాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంలో ఉన్న భర్తను సత్తెనపల్లి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. భర్త పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
మరో ఘటన : తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలో జగదీశ్ (47), ధనలక్ష్మి దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరిద్దరూ రంగంపేటలోని ఓ కళాశాలలో పని చేస్తున్నారు. బుధవారం ఇరువురి మధ్య గొడవ జరిగినట్లు సమాచారం. అనంతరం అక్కడి నుంచి జగదీశ్ చంద్రగిరిలోని తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ నుంచి తాను చనిపోతున్నట్లు జగదీశ్ భార్యకు వీడియో కాల్ చేసి చెప్పారు. కంగారు పడిన భార్య ధనలక్ష్మి పొరుగువారికి కాల్ చేశారు. సమాచారం తెలిసిన స్థానికులు తలుపులు తీసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ తెరుచుకోకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని తలుపులు పగులగొట్టి చూసేసరికి జగదీశ్ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబర్ను సంప్రదించొచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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