'నువ్వక్కడ - నేనిక్కడ' - ఎంపీటీసీలుగా గెలిచిన భార్యాభర్తలు
Prathipadu double victory TDP : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో పలువురు దంపతులు విజయాలు నమోదు చేసుకుంటున్నారు.
ఒకే ఇంట గెలుపు జెండా ఎగరేసిన భార్యాభర్తలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:24 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో వెలువడుతున్న ఫలితాల్లో ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వేర్వేరు స్ఠానాల్లో దంపతులు పోటీ చేసి విజయాలు సాధించారు. ఈ క్రమంలోనే కాకినాడ జిల్లా ప్రత్తిపాడు-2 స్థానం నుంచి యాళ్ల జగదీశ్, ప్రత్తిపాడు-3 స్థానం నుంచి మంగాదేవి టీడీపీ అభ్యర్థులుగా బరిలో నిలిచి విజయం సాధించారు.
మరోవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి ఎంపీటీసీలుగా దంపతులు విజయం సాధించారు. పెనుగంచిప్రోలు-3లో భార్య విజయలక్ష్మి, పెనుగంచిప్రోలు-4లో భర్త కృష్ణమూర్తి గెలుపొందారు.