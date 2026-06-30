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లే'నిధి' ఉన్నట్లు నమ్మించారు - కుమార్తె-అల్లుడి ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నారు

ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న బాలసాయి(32), పద్మ(26) - తమ ఇంట్లో నిధి ఉందని నమ్మించిన అత్తామామలు - తీయడానికి రూ.10 లక్షలు అవుతాయని బురిడీ - అప్పు చేసి ఇచ్చిన కొత్త అల్లుడు బాలసాయి

HUSBAND WIFE DEATH CASE PATANCHERU
Padma (26) Vadla Balasai (32) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 12:36 PM IST

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Husband Wife Death Case in Sangareddy District : అత్తామామల అత్యాశ ఏకంగా కుమార్తె, అల్లుడి ప్రాణాలనే తీసుకుంది. ఆదివారం మోకిల పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని జన్వాడలో జరిగిన ఇద్దరు దంపతులు వడ్ల బాలసాయి(32), పద్మ(26) ఆత్మహత్య ఘటనలో మృతుడి సోదరుడు అరవింద్‌ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సీఐ శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి తెలిపిన కథనం ప్రకారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన దంపతులు ఏడాదిన్నర క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకుని సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరువు మండలం పటేల్‌గూడలో నివాసముంటూ జీవనం సాగించేవారు.

నిధి కోసం రూ.10 లక్షలు కావాలి : పెళ్లి జరిగిన కొన్ని రోజులకు బాలసాయి తన భార్యతో కలిసి అత్తగారింటికి వెళ్లారు. తమ ఇంట్లో నిధి ఉన్నట్లు ఓ సాధువు చెప్పాడని దానిని బయటకు తీయాలంటే రూ.10 లక్షలు కావాలని, అల్లుడు బాలసాయిని అత్తమామలు, తోడల్లుడు వెంకటేష్‌ అనుమానం రాకుండా నమ్మించారు. బాలసాయి 4 నెలల క్రితం తెలిసిన వారి వద్ద వడ్డీలకు రూ.10 లక్షలు అప్పులు తెచ్చి నమ్మకంతో వారికి ఇచ్చాడు. దీంతో వారు ఇంట్లో తవ్వకాలు మొదలు పెట్టారు. కానీ సాధువు చెప్పిన నిధి దొరకలేదు. అప్పులు ఇచ్చిన వారు మెల్లమెల్లగా బాలసాయిపై తిరిగి చెల్లించాలని ఒత్తిడి పెంచారు.

వారి మాటలకు మోసపోయాం : అత్త, మామ, తోడల్లుడిని ఎన్నిసార్లు అడిగినా రూ.10 లక్షలు తిరిగి ఇవ్వలేదు. దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో బాలసాయి, పద్మ స్వగ్రామం జన్వాడకు వచ్చి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. వారికి 5 నెలల బాలుడు ఉండటం గమనార్హం. దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు మృతుడి ఫోన్‌ పరిశీలించగా ఓ సందేశం కనిపించింది. "అందరూ నన్ను క్షమించాలి. నేను, నా భార్య మా అత్త, మామల మాయ మాటలు నమ్మి మోసపోయాం. మా చావుకు కారణం వారే’ అని దాని అర్థం. పోలీసులు శాంతమ్మ, చంద్రయ్య, వెంకటేష్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్‌కు తరలించారు.

ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య : ఏడాదిన్నర క్రితం బాలసాయి, పద్మలు ఇరు కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 5 నెలల క్రితం ఓ బాబు జన్మించాడు. వృత్తిరీత్యా ఫొటోగ్రాఫర్‌గా బాలసాయి పనిచేస్తున్నాడు. మూడు రోజుల క్రితం స్వగ్రామం జన్వాడకు వెళ్లిన దంపతులు ఆదివారం సాయంత్రం ఇంట్లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకున్నారు. రాత్రి 7 గంటల సమయంలో మృతుడి సోదరుడు ఫోన్‌ చేసినా లిఫ్ట్​ చేయకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో నుంచి బాబు ఏడుపు వినిపిస్తుండటంతో అనుమానం వచ్చి కిటికీ నుంచి చూడగా భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఫ్యాన్‌కు ఉరి వేసుకున్న దృశ్యం కనిపించడంతో షాక్​ అయ్యాడు. వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. తల్లి దండ్రుల మృతితో ఆ బాలుడు అనాథగా మారడంతో అక్కడి వారి కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి.

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TAGGED:

HUSBAND AND WIFE DIE
FINANCIAL DIFFICULTIES
PATANCHERU DEATH CASE
PATELGUDA JANWADA AREA
HUSBAND WIFE DEATH CASE PATANCHERU

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