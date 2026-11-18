'దేవుడా మరోజన్మ ఉంటే మధ్యతరగతిలో పుట్టించకు' - పెంపుడు కుక్కను చంపి భార్యాభర్తల బలవన్మరణం
Couple Commits Suicide Due to Debts: ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్య సమస్యలతో దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. 'మరోజన్మ అంటూ ఉంటే మధ్యతరగతిలో పుట్టించకు దేవుడా' అంటూ సూసైడ్నోట్లో రాశారు.
Published : November 18, 2026 at 11:56 AM IST
'దేవుడా మరో జన్మంటూ ఉంటే బిచ్చగాడిలా అయినా పుట్టించు, ఈ మిడిల్క్లాస్ బతుకులు మాకొద్దు స్వామీ’ అంటూ సూసైడ్ నోట్ రాసి భార్యాభర్తలు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఓవైపు అనారోగ్య సమస్యలు, మరోవైపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో విసిగి వేసారిన ఆ దంపతులు తనువు చాలించిన ఈ ఉదంతం వరంగల్ జిల్లా రంగశాయిపేట పరిధిలో జరిగింది.
స్థానికులు, బంధువుల సమాచారం ప్రకారం స్థానిక ఎస్బీఐ బ్యాంకు వీధిలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్న నల్లపోగుల సంజయ్కుమార్(60) ప్రైవేటు డ్రైవర్ పనిచేస్తుండేవారు. ఆయన భార్య శోభ(53) టైలరింగ్ పని చేస్తూ కుటుంబానికి చేదోడుగా ఉండేది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఇద్దరికీ పెళ్లిళ్లు చేశారు. ఉపాధి నిమిత్తం ముంబయిలో ఉంటున్నారు. ఆ దంపతులు మాత్రం తాము కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ముతోనే బతుకీడుస్తున్నారు. వయోభారం వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు, వైద్య ఖర్చులకు తోడు కుటుంబ పోషణ కోసం చేసిన అప్పులకు నెలనెలా వడ్డీలు చెల్లిస్తున్నారు. అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా సకాలంలో వడ్డీలు చెల్లించకపోవడంతో అప్పులు ఇచ్చినవారు అసభ్యంగా దూషించడం, ‘మీకే తిండికి లేదు పెంపుడు కుక్క అవసరమా’ అంటూ సూటిపోటి మాటలతో అవమానించడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన దంపతులు, సోమవారం అర్ధరాత్రి పెంపుడు కుక్కకు విషమిచ్చి చంపారు. అనంతరం ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
చక్రవడ్డీల పేరుతో ఇబ్బందులకు గురిచేస్తూ
ఆత్మహత్యకు ముందు దంపతులు రాసిన 4 పేజీల సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ‘మాకు సొంతిళ్లు లేదు. అప్పులు ఇచ్చిన వారికి వారానికి ఓసారి వాయిదాల పద్ధతిలో వడ్డీలు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ చక్రవడ్డీల పేరుతో ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. గొడవ చేసి పరువు తీస్తామని బెదిరించారు. దీంతో చేసేదేమీలేక చనిపోతున్నాం. మా అవయవాలను దానం చేయండి. ఏళ్లుగా మాతోపాటు ఉంటున్న శునకానికి మాతోపాటే దహన సంస్కారాలు నిర్వహించండి’ అని లేఖలో రాశారు. మరుజన్మ ఉంటే మధ్య తరగతిలో పుట్టించకు దేవుడా అని ఆ దంపతులు లేఖలో పేర్కొన్నారు. చివరి రోజుల్లో తమ కుమారులకు భారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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