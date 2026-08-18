ఇంటెలిజెన్స్ అధికారినంటూ రూ.లక్షల్లో ఛీటింగ్ - ఇంటికి వెళ్లిన పోలీసులకు దిమ్మదిరిగే షాక్!
వెలుగు చూసిన నకిలీ పోలీస్ దంపతుల మోసాలు - నిందితులపై కీసర పోలీస్స్టేషన్లో 2 కేసులు - నిందితులు శ్రీధర్, నందినిలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, నకిలీ సర్టిఫికెట్లు స్వాధీనం
Published : August 18, 2026 at 2:10 PM IST
Money Fraud By Fake Police Officer : తమ వద్ద లక్షల రూపాయలు అప్పు చేసి ఒకడు మోసం చేశాడంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. నిందితుడి కోసం ఓ ఇంటి తలుపు తట్టిన వారికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. అది ఓ పోలీస్ ఉన్నతాధికారి ఇల్లు అయినా చట్టం తన పని తానూ చేయక తప్పదు అంటారుగా షాక్ నుంచి తేరుకున్న పోలీసులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు ఎంట్రీ ఇవ్వనంత వరకు వ్యవహారం గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బాగానే సాగింది. చట్టాన్ని తన చుట్టంలా భావించి దానితో అడుకోవాలని చూసినందుకు అతని అసలు, దాని అతిథి మర్యాదలు ఎలా ఉంటాయో రుచిచూపించింది.
సాధారణ పౌరుడిగా చట్టం గురించి తెలుసుకోవడంలో తప్పులేదు. కానీ దాని లొసుగులు తెలుసుకుని ఆటలు ఆడుకోవాలని చూస్తే అసలుకే ఎసరు వస్తుందనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు. అలా చట్టం పేరు చెప్పుకుని దర్జాగా కాలం వెల్లదీస్తున్న ఓ జంటను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చట్టం పేరు చెప్పుకుని లక్షలు కాజేసినందుకు చివరకు జైల్లో ఊచలు లెక్కపెట్టక తప్పలేదు. ఇన్నాళ్లూ తమ కళ్లుగప్పి గుట్టుగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారి తెలివిని చూసి పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారు.
మార్ఫింగ్ ఫొటోలతో నమ్మబలికి : మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన అలగోపు శ్రీధర్ తాను పోలీస్ విభాగంలో ఉన్నతాధికారినంటూ చుట్టుపక్కల వారికి పరిచయం చేసుకునేవాడు. పైగా ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం కాబట్టి నా ఉద్యోగ బాధ్యతలు చాలా గోప్యంగా ఉంటాయి అందుకే అధికారికంగా బయటకు చెప్పకూడదని నమ్మబలికేవాడు. ఇక ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం అంటే ఎవ్వరూ అనుమానించరన్నది అతని ఎత్తుగడ. అయినా ఉత్తి మాటలు ఎవరు నమ్ముతారు సాక్ష్యాలు కావాలిగా అందుకే టెక్నాలజీని ఉపయోగించాడు. ఖాకీ యూనిఫాంలో అసలు పోలీస్ను పోలీనట్టుగా మార్ఫింగ్ ఫొటోలను రెడీ చేశాడు.
తమకు కోట్లు విలువజేసే ఆస్తులున్నాయంటూ మోసాలు : ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు వద్దు అని వారించి భర్తకు బుద్ధులు నేర్పాల్సిన భార్య నందిని ఎలియాస్ నసీమా సైతం అతనికి అండగా నిలిచింది. అతను చెప్పే అబద్ధాలపై అనుమానం రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తలు పడుతూ కట్టుకథలు అల్లుకువచ్చేది. చాలా చోట్ల తమకు కోట్లు విలువజేసే స్థిరాస్తులు ఉన్నాయంటూ మాయమాటలు చెప్పేది. పెద్దమొత్తంలో సొంతంగా ఖర్చు చేస్తే తమకు సమస్యలు వస్తాయని అందుకే కొంత అప్పుగా ఇవ్వండి తర్వాత మీ సొమ్ము జాగ్రత్తగా తిరిగిస్తామంటూ చెప్పుకొచ్చేది. ఈ జంట చెప్పిన మాటలను గుడ్డిగా నమ్మిన ఓ దంపతులు లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. వాటిని తిరిగి పొందలేమని తెలిసి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఈ నకిలీ పోలీస్ గుట్టు రట్టైంది.
"ప్రజలకు తాను పోలీసు అధికారినని చెప్పి నమ్మిస్తున్న అలగోపు శ్రీధర్ను, ఇతని భార్యను అరెస్టు చేశాం. ఇతడిపై గోదావరి ఖని, చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 2017,2019లో కేసులు నమోదయ్యాయి. శ్రీధర్ తాను పోలీసునని నకిలీ పత్రాలను ప్రజలను నమ్మిస్తాడు. అత్యవసరమని ఇతరుల నుంచి డబ్బులు అప్పుగా తీసుకుంటాడు. చివరికి మోసం చేస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో కీసర పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. వెంటనే నిందితుని ఇంటికి వెళ్లి సెర్చ్ చేస్తే నకిలీ పత్రాలు, ఫొటోలు కనిపించాయి" - చక్రపాణి, జవహర్నగర్ ఏసీపీ
ఆశ్చర్యపోయిన పోలీసులు : 2020లో శ్రీధర్ తనని ఓ బ్యాంక్ మేనేజర్గా పరిచయం చేసుకుని బాలకృష్ణ అనే వ్యక్తి దగ్గర రూ.12.91లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని అడిగినందుకు శ్రీధర్ తన వద్ద ఉండే డమ్మీ తుపాకీతో బెదిరించాడు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనూ నాగారానికి చెందిన సరిత అనే మహిళ వద్ద నుంచి రూ.11 లక్షలు ఈ దంపతులు అప్పుగా తీసుకున్నారు. వీరి మోసంపై కీసర పోలీస్స్టేషన్లో రెండు ఫిర్యాదులు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లిన పోలీసులు ఇంట్లో అతని మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, నకిలీ సర్టిఫికెట్లు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
"ఈ తరహా నకిలీ అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇలాంటి సమస్యలు మీకూ ఎదురైతే దగ్గరిలోని పోలీస్ స్టేషన్ను సందర్శించండి. ఈ తరహా మోసాలకు గురికావద్దు" - చక్రపాణి, జవహర్నగర్ ఏసీపీ
నకిలీ వస్తువులు స్వాధీనం : నిందితుల నుంచి 3 మొబైల్ఫోన్లు, నకిలీ వాకిటాకీ, డమ్మీ తుపాకీ, నకిలీ పోలీస్ గుర్తింపు కార్డు, ఇతర పత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటువంటి మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
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