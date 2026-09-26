ETV Bharat / state

అనుమానం - అత్త, భార్యపై భర్త దాడి - ఒకరు మృతి

భార్యపై అనుమానంతో భర్త, అతని సోదరుడు కలిసి భార్యతో పాటు అత్తపై దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో అత్త మృతి చెందింది.

అనుమానంతో భార్య-అత్తపై దాడి
అనుమానంతో భార్య-అత్తపై దాడి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Husband and Brother Attack on Wife and Mother-in-Law : ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం ఏల్చూరు గ్రామంలోని జగనన్న కాలనీలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. భార్యపై అనుమానంతో భర్త, అతని సోదరుడు కలిసి భార్యతో పాటు అత్తపై దాడి చేసిన ఘటన శుక్రవారం అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది.

వివాహేతర సంబంధం అనుమానంతో : పోలీసుల వివరాల ప్రకారం ఏల్చూరు గ్రామానికి చెందిన మీసరగుండు వసంతరాయుడు లారీ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. తన భార్య నారాయణమ్మకు వేరొకరితో వివాహేతర సంబంధం ఉందనే అనుమానంతో తన సోదరుడు అనిల్‌తో కలిసి ఆమెపై, అత్త చిలక బ్రహ్మేశ్వరిపై దాడి చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన అత్త బ్రహ్మేశ్వరి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, నారాయణమ్మ కొన ఊపిరితో ఉండటాన్ని గుర్తించిన పోలీసులు వెంటనే నరసరావుపేట ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ శేషగిరిరావు తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది.

దినదిన గండంగా బంధం : ఏడు అడుగుల బంధం ప్రస్తుతం దినదిన గండంగా మారుతోంది. పెద్దల సమక్షంలో వేద మంత్రాల సాక్షిగా వివాహాలు చేసుకున్న కొందరు అతివలు వివాహేతర సంబంధాల కోసం భర్తను తొలగించడానికి వెనకాడడం లేదు. డబ్బులు ఇచ్చి సుపారీ హత్యలు చేయిస్తున్నారు. చివరకు పోలీసులకు చిక్కి కటకటాలపాలవుతున్నారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి. తండ్రి మృతి చెందడం, తల్లి జైలు పాలు కావడంతో పిల్లలు అనాథలవుతున్నారు.

భార్యాభర్తల మధ్యలో చిచ్చు : వివాహేతర సంబంధాలు చాలా వరకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయం అయిన వ్యక్తులు లేదా కుటుంబానికి బాగా తెలిసిన వారితో ఉంటున్నాయి. ఇవి భార్యాభర్తల మధ్యలో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో భర్తను హతమార్చేందుకు ప్రియుడితో కలిసి సుపారీ హత్యలు చేయిస్తున్న సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా : వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా చాలా మంది తమ భాగస్వామిపై నమ్మకాన్ని కోల్పోతారు. ఆ నమ్మకం పోయాక, పరిస్థితులు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి రావడం చాలా అరుదు. ఆ గాయం మానడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఆ బంధానికి ముందు ఉన్న ప్రాముఖ్యత అస్సలు ఉండదు. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మోసానికి పాల్పడే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండలేడు. ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా అతను అపరాధ భావనకు లోనవుతాడు. ఇలాంటివి ఉండకపోవడమే మంచిదని నిపుణుల అభిప్రాయం.

మత్స్యకారులకు ఉచితంగా 50 కిలోల బియ్యం - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

గురువులపై దాష్టీకం కేసులో పోలీసుల దూకుడు - 305 మంది గుర్తింపు

TAGGED:

SON IN LAW KILLS MOTHER IN LAW
SUSPICION OF WIFE
MURDER IN PRAKASAM DISTRICT
PRAKASHAM CRIME
HUSBAND ATTACKS ON WIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.