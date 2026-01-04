వాహనం కొనగానే ఈ పనులు చేయండి - లేదంటే మీ బండి 'గుర్తు'తెలియదు
ఆరు నెలల నోటీసు తర్వాత గుర్తు తెలియని వాహనాల వేలం - వాహనం కొనుగోలు చేసే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం - లేదంటే కేసుల్లో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం
Published : January 4, 2026 at 12:07 PM IST
Unidentified Vehicles At Police Station : వాహనాలు కొనుగోలు చేశాక రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం, విక్రయించిన సందర్భంలో సంబంధించిన ప్రక్రియను పక్కాగా చేయకుంటే యజమానులు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. వివిధ సందర్భాల్లో కోల్పోయిన వాహనం ఆచూకీ కనుగొనడం ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది. ఇదే క్రమంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నేరాలకు వినియోగించే అవకాశం ఉంది. మెదక్ జిల్లాలో గడిచిన నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో 683 గుర్తు తెలియని వాహనాలుగా తేల్చారు.
ఆరు నెలల నోటీసుల తర్వాత వేలం : మెదక్ జిల్లాలో వివిధ దొంగతనాలు, నేరాలు, రోజుల తరబడి అలాగే వదిలేసిన సందర్భాల్లో వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు. వాటికి ఆరు నెలల గడువు విధిస్తూ నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. స్పందించని పక్షంలో గుర్తు తెలియని వాటిగా పరిగణించి, బహిరంగ వేలం వరకు వెళ్తున్నారు. యజమాని సంబంధిత పత్రాలు తీసుకొస్తే నిబంధనల ప్రకారం తిరిగి అప్పగిస్తున్నారు.
ఎక్కువ శాతం పాతవి, కాలం చెల్లినవే : జిల్లాలో 28 సివిల్, ట్రాఫిక్ పోలీసు స్టేషన్లు ఉన్నాయి. పలు సమయాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో పట్టుబడుతున్నాయి. దీంతో పోలీసు శాఖ తదుపరి చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోంది. సీజ్ చేస్తున్న వాటిలో ఎక్కువ శాతం పాతవి, కాలం చెల్లిన వాహనాలే ఉంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కచ్చితమైన ధ్రువపత్రాలు తప్పనిసరి అవసరం అవుతున్నాయి.
కారణాలెన్నో :
- జిల్లాలో వాహనాల విక్రయం ద్వారా చేతులు మారుతున్నా, రిజిస్ట్రేషన్ బదిలీ చేయడం లేదు.
- గడువు చెల్లిన వాటిని కొందరు విస్మరిస్తున్నారు. తెలిసిన వారికి అప్పగించి వదిలేస్తున్నారు.
- కాల పరిమితి దాటి ఏళ్లు గడిచిన వాహనాలకు పునరుద్ధరణ, గడువు పొడిగింపు ఖర్చుతో కూడుకుంది. తనిఖీల్లో దొరికితే అనుగుణంగా ప్రక్రియ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పలువురు ఆసక్తి చూపడం లేదు.
- కనీస ధ్రువపత్రాలు కలిగి ఉండటం లేదు.
- చిరునామా మారుతున్నప్పుడు కార్డులో నవీకరణ చేయడం లేదు.
- ఫైనాన్స్పై తీసుకునేటప్పుడు వివరాలు పక్కాగా ఉండటం లేదు. రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో ఫారం-36ను అనుసరించి వాహనాన్ని బదిలీ చేయాలనే విషయాన్ని కొన్ని విక్రయ సంస్థలు లెక్కచేయడం లేదు.
- అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించే వారు వాహన భాగాలను మార్చి ఏదో ఒక నంబరు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు.
"క్రయ విక్రయాల సమయంలో వాహన చోదకులు ఆర్సీ బదిలీ పక్కాగా చేయించుకోవాలి. చిరునామా మారినా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలానే వదిలిపెడితే కేసుల్లో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. నేరగాళ్లు దొంగతనాలు చేసి మరీ వాహనాలను ఇతర నేరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. యజమానులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. " - రవీందర్ రెడ్డి, ఏసీపీ, సిద్దిపేట
గడిచిన నాలుగేళ్లలో పట్టుబడిన గుర్తు తెలియని వాహనాలు : 628 ద్విచక్ర వాహనాలు, 41 త్రిచక్ర వాహనాలు, 14 కార్లు, ఇతరత్రా వాహనాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో తరుచుగా బైకులు దొంగతనం చేస్తున్న విషయం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. చాలా మంది వాహనదారులు తమ బైక్లకు లాక్ వేయకపోవటం, హ్యాండిల్ లాక్, వీల్ లాక్ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించకపోవడం వల్ల దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఎంతో సులువుగా దోపిడీలు : ద్విచక్ర వాహనాలకు తాళాలు వేయకపోయినా, ఇళ్ల ముందు, రోడ్లపై నిలిపి ఉంచినా నేరగాళ్లు సులువుగా చోరీ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వాహనాలను బయట నిలపాల్సి వస్తే వీల్ లాక్ లేదా జీపీఎస్ అమర్చుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. జీపీఎస్ కలిగిన వాహనం చోరీకి గురైతే సులువుగా గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఒక వాహనం కొన్న వెంటనే దానికి సంబంధించిన అన్ని పేపర్లు చూసుకుని జాగ్రత్త పడాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఆ ప్లాట్ఫాం వద్ద బండి పార్క్ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!
మత్తుకు బానిసలై దొంగలుగా మారుతున్న యువత - ఆ జిల్లాలో తరచూ బైక్ చోరీలు