కామారెడ్డి జిల్లాలో 600కు పైగా వీధికుక్కల మృతి - ఐదుగురు సర్పంచులపై కేసు
భవానిపేట, ఫరీద్పేట, వాడి, పాల్వంచలో చనిపోయిన 600కు పైగా కుక్కలు - ఇంజెక్షన్లు, గుళికలు ఇవ్వడంతో చనిపోయిన 600కు పైగా కుక్కలు - సర్పంచ్ ఎన్నికల వాగ్దానాల అమలు కోసం కుక్కలను చంపారని ఆరోపణలు
Published : January 14, 2026 at 2:55 PM IST
600 Dogs Die in Kamareddy District : కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో వీధి కుక్కలను చంపిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. పాల్వంచ మండల కేంద్రంతో పాటు ఫరీద్పేట్, బండరామేశ్వర్పల్లి, భవానీపేట, వాడి గ్రామాల్లో 600కి పైగా వీధి కుక్కలను చంపేశారు. ఇటీవల ఎన్నికైన నూతన సర్పంచ్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ చర్య జరిగినట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ : ఈ ఘటనపై జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు మూల రజని, ఎనుప్రోలు అనిత, భాను ప్రకాశ్, గోవర్ధన్ తదితరులు మాచారెడ్డి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఐదుగురు సర్పంచులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. కుక్కలను పాతిపెట్టిన ప్రాంతాలను గుర్తించి తవ్వితీసి వాటి కళేబరాలతో పంచనామా నిర్వహించారు. కుక్కలు మృత్యవాత పడటానికి కారకులైన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని జంతు ప్రేమికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.