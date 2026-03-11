ETV Bharat / state

పని చేస్తున్న గుడిలోనే అర్చకుల చోరీ - పంపకాల్లో తేడాతో వెలుగులోకి దొంగతనం

వైన్ షాపులో దొంగల పంచాయతీ - గుట్టు రట్టు కావడంతో ఇద్దరు అర్చకులు, ఓ ఉద్యోగిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - లాంగ్ లీవ్ పెట్టి పరారీలో ఆలయ ఈవో భవాని

Yanamalakuduru Temple Hundi Theft
Yanamalakuduru Temple Hundi Theft (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Priests Robbed in Yanamalakuduru Temple : భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించుకున్న కానుకలను కాపాడాల్సిన అధికారులే కక్కుర్తి పడ్డారు. సాక్షాత్తూ ఆ పరమశివుడి సొమ్ముకే ఎసరు పెట్టారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పక్కా ప్లాన్‌తో ఆలయ హుండీకే మారుతాళం వేసి భారీగా నగదును కొల్లగొట్టారు. కృష్ణా జిల్లా యనమలకుదురులోని ప్రసిద్ధ శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. ఈ చోరీలో ఆలయ ఈవో, అర్చకులు భాగస్వాములు కావడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

మారుతాళంతో మాయం : యనమలకుదురు శివాలయంలోని హుండీ ఆదాయంపైన ఆలయ సిబ్బంది కన్ను పడింది. దేవుడి సొమ్మును ఎలాగైనా కాజేయాలని ప్లాన్ వేశారు. ఇందులో భాగంగా అంతరాలయంలో ఉండే ప్రధాన హుండీకి రహస్యంగా ఒక మారుతాళం (డూప్లికేట్ కీ) తయారు చేయించారు. దాన్ని ఉపయోగించి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పది లక్షల రూపాయలకు పైగా నగదును దొంగిలించారు. దేవుడి సొమ్మును దొంగిలించిన తర్వాత ఆ సొమ్మును పంచుకునే క్రమంలో వారి మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి. ఎవరికి ఎంత వాటా రావాలనే పంపకాల్లో తేడా వచ్చింది. దీంతో ఆ దొంగలంతా కలిసి పక్కనే ఉన్న ఒక మద్యం దుకాణంలో (వైన్ షాపు) కూర్చుని పంచాయతీ పెట్టుకున్నారు. మద్యం మత్తులో డబ్బుల కోసం ఒకరిపై ఒకరు గట్టిగా అరుచుకున్నారు. దీంతో ఆలయంలో జరిగిన దొంగతనం బాగోతం కాస్తా బయటపడింది.

పని చేస్తున్న గుడిలోనే అర్చకుల చోరీ - పంపకాల్లో తేడాతో వెలుగులోకి దొంగతనం (ETV)

పోలీసుల ఎంట్రీ, నిందితులకు రిమాండ్ : హుండీ డబ్బులు మాయమైన విషయం తెలుసుకున్న ఆలయ ట్రస్ట్ చైర్మన్ సంగా నరసింహారావు వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆయన ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ చోరీలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్న ఇద్దరు పూజారులతో పాటు మరో ఉద్యోగిని పోలీసులు వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించి కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయమూర్తి వారికి రిమాండ్ విధించారు. ఈ ఘటనలో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న ఆలయ ఈవో భవాని ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. తన గుట్టు బయటపడుతుందని గ్రహించిన ఆమె చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు. ఉన్నతాధికారులకు మెయిల్ ద్వారా లాంగ్ లీవ్ (దీర్ఘకాలిక సెలవు) పెట్టి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. ఆమె ఫోన్ కూడా స్విచ్ఛాఫ్ చేసి ఉంచారు. ఎఫ్ఐఆర్‌లో ఈవో పేరు కూడా ఉండటంతో పోలీసులు ఆమె కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

"యనమలకుదురు శ్రీ రామలింగేశ్వర దేవాలయం హుండీలో డబ్బులు మాయమయ్యాయని మాకు సమాచారం అందింది. వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించాం. సిబ్బంది అందరినీ విచారించాం. అప్పటికే ఆలయ దాత, చైర్మన్ సంగా నరసింహారావు పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు పెట్టారు. పోలీసులు కూడా విచారణ చేస్తున్నారు. అందరి దగ్గర స్టేట్‌మెంట్లు తీసుకున్నారు. విచారణలో భాగంగా ఇక్కడ ఈవోగా పనిచేసిన భవాని పేరు కూడా ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో నమోదైంది. మేము ఇప్పటికే దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌కు ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ పంపించాం. ఈ రిపోర్ట్ మీద కమిషనర్ వెంటనే జాయింట్ కమిషనర్‌తో విచారణ జరిపి, చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు." -సాంబశివరావు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, దేవాదాయ శాఖ

కొత్త ఈవో నియామకం : ఈ ఘటనపై దేవాదాయ శాఖ అధికారులు తీవ్రంగా స్పందించారు. వెంటనే ఆలయానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ వ్యవహారంపై దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌కు ప్రాథమిక నివేదిక కూడా పంపించారు. పరారీలో ఉన్న ఈవో భవాని స్థానంలో కానూరుకు చెందిన సుబ్రహ్మణ్యంను కొత్త ఇన్‌ఛార్జి ఈవోగా నియమిస్తూ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

"లాంగ్ లీవ్ పెట్టి వెళ్లిన ఈవో భవాని ఫోన్‌కు కూడా రెస్పాండ్ కావడం లేదు. దీంతో ఆమె స్థానంలో సుబ్రహ్మణ్యంను ఇన్‌ఛార్జి ఈవోగా నియమించాం. ఆయన ఈరోజు లేదా రేపు వచ్చి ఛార్జ్ తీసుకుంటారు. విచారణలో తెలిసిన పూర్తి విషయాలను కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. అయితే కచ్చితంగా 10 లక్షల రూపాయలు చోరీకి గురయ్యాయా లేదా అనేదానిపై ఇంకా సరైన స్పష్టత రాలేదు."-సాంబశివరావు, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ దేవాదాయ శాఖ

