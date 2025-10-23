ETV Bharat / state

హుండీలో డబ్బులు దాచుకుంటున్న గ్రామస్థులు - మైచర్లపాలెంలో వినూత్న సంప్రదాయం

ఆలయ హుండీ ద్వారా గ్రామ అభివృద్ధి - ప్రజల నమ్మకం, పారదర్శకతతో నడుస్తున్న ‘హుండీ బ్యాంకు’ విధానం

Hundi bank model in Anakapalli
Hundi bank model in Anakapalli (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 6:36 PM IST

Hundi Bank Model in Anakapalli District: అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం మండలంలోని మైచర్లపాలెం గ్రామంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఒక విశేష ఆచారం నేటికీ ఆచరణలో ఉంది. సాధారణంగా దేవాలయ హుండీలు భక్తులు సమర్పించే విరాళాలకే ప్రసిద్ధి. కానీ ఈ గ్రామంలో ఆ హుండీకి మరో అర్థం ఉంది అదే ఊరి బ్యాంకు! గ్రామ ప్రజలు తమ అవసరాల కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన నిధులను రామాలయం హుండీలో భద్రపరుస్తారు. ఈ హుండీని గ్రామస్థులంతా కలసి బ్యాంకుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. నగదు నిల్వలు, వినియోగం, లెక్కలు అన్నీ ప్రజలే సమష్టిగా నిర్వహిస్తారు.

నమ్మకమే మూలధనం: మైచర్లపాలెం ప్రజలందరికీ ఈ హుండీపై అపారమైన నమ్మకం ఉంది. ఎవరూ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఈ డబ్బును వినియోగించరు. హుండీ తాళాలను గ్రామంలోని ఒక విశ్వసనీయ వ్యాపారి ఇంట్లో జాగ్రత్తగా భద్రపరిచి ఉంచుతారు. గ్రామంలో ఎవరైనా కొత్త పని చేయాలనుకున్నా, అవసరమైన సదుపాయాలపై ఖర్చు చేయాలన్నా ముందుగా సమావేశం జరుగుతుంది. అందరూ కలసి నిర్ణయం తీసుకున్నాక మాత్రమే హుండీ తెరుస్తారు. ఆ డబ్బు ఎలా ఖర్చు చేయాలో కూడా పారదర్శకంగా నిర్ణయిస్తారు.

గ్రామ అభివృద్ధికి మార్గదర్శకం: మైచర్లపాలెం గ్రామంలోని అధికశాతం ప్రజలు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. గతంలో వీరిలో చాలా మంది ఉపాధి కోసం ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు కూలీ పనులకు వెళ్తూ ఉండేవారు. కానీ కాలక్రమేణా గ్రామ యువతలో వచ్చిన అవగాహన, ఆర్థిక స్థిరత్వం వల్ల ఆ వలసలు తగ్గాయి. వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగయ్యాయి. అయితే, పాతకాలం నుంచి వస్తున్న “హుండీ బ్యాంకు” సంప్రదాయాన్ని మాత్రం నేటికీ విడిచి పెట్టలేదు. గ్రామ రాజకీయాలు, అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నా ఈ వ్యవహారంలో మాత్రం అందరూ ఒకే బాటలో నడుస్తున్నారు.

ఆదాయం ఎలా వస్తుంది: గ్రామ సర్పంచి బూరే మాణిక్యం వివరించిన ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం హుండీ బ్యాంకుకు కనీసం రూ. 2.5 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. అందులో ప్రధానంగా, చేపల చెరువుల లీజులు. గ్రామంలోని చెరువులను లీజుకివ్వడం ద్వారా సుమారు రూ. 2 లక్షల ఆదాయం వస్తుంది. మరొకటి, గొర్రెల మేపు అనుమతులు. గ్రామ భూముల్లో గొర్రెల మేపడానికి ఇచ్చే అనుమతుల ద్వారా రూ. 10 నుంచి 15 వేల రూపాయల వరకు వస్తుంది. అదే విధంగా జరిమానాలు. గ్రామ నియమాలు ఉల్లంఘించిన వారికి విధించే జరిమానాలు కూడా హుండీలో వేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ విధంగా సంవత్సరం మొత్తానికి సేకరించే ఆదాయం పూర్తిగా గ్రామ అవసరాలకే వినియోగిస్తారు.

ఖర్చు ఎలా చేస్తారు: గ్రామ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ ఈ హుండీ డబ్బుతోనే నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యంగా కాలువ పనులు, రాతి మదుము, మయం మదుము, అలుగు కాలువ, కొత్త చెరువుల కాలువ వంటి సాగునీటి కాలువల తవ్వకాలు రైతులే స్వయంగా నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో కాలువ తవ్వడానికి రూ. 6,000 వరకు చెల్లిస్తారు. గ్రామ దేవతల పండగలు, ఉత్సవాలు, సంప్రదాయ కార్యక్రమాలకు కూడా హుండీ నుంచే వ్యయం చేస్తారు. అవసరమైతే ఊరిలో రహదారుల మరమ్మతు చేయడం, లైట్లు అమర్చడం వంటి పనులకు కూడా ఈ నిధులు వినియోగిస్తారు. ఇలా ప్రతి రూపాయి గ్రామ ప్రజల ముందే ఖర్చవుతుంది.

హుండీ బ్యాంకు నడిపే విధానం: గ్రామంలో ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే హుండీ లెక్కలు ఖచ్చితంగా వేస్తారు. ఎవరు ఎంత చెల్లించారు, ఏ పనికి ఎంత ఖర్చు చేశారన్నది స్పష్టంగా నమోదు చేస్తారు. ఈ లెక్కలను సమావేశంలో ప్రజల ముందే ప్రకటిస్తారు. ఊరి హుండీ అంటే వారికి బ్యాంకు లాంటిదే. నమ్మకం, ఏకాభిప్రాయం ఇవే వారి హుండీ బ్యాంకుకి మూలధనం.

మైచర్లపాలెం ప్రజలు చూపుతున్న సామూహిక చైతన్యం, విశ్వాసం, నిబద్ధత ఇప్పుడు ఇతర గ్రామాలకు కూడా ఆదర్శంగా మారింది. ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండానే స్వయం సమృద్ధికి ఈ గ్రామం అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలిచింది. గ్రామం ఎంత చిన్నదైనా, ఆలోచన పెద్దది. దేవాలయ హుండీని సామూహిక ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడం, ఇది మైచర్లపాలెం ప్రజల విజయం. అప్పట్లో రాజులు దేవాలయాల ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందించేవారు. ఇప్పుడు మైచర్లపాలెం ప్రజలు అదే పంథాలో నడుస్తున్నారు.

