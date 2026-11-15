'మన నిర్లక్ష్యం మూగజీవాలకు మరణశాసనం' - వన్యప్రాణుల పాలిట తీవ్రమైన ముప్పుగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు
Plastic Waste in Forest : అడవుల్లో పడేసే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు వన్యప్రాణుల మనుగడకు తీవ్రమైన ముప్పు కలిగిస్తాయని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటవీ జీవావరణ వ్యవస్థను దెబ్బతింటుందంటున్నారు.
Published : November 15, 2026 at 7:15 PM IST
అటవీ ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, మనం తరచుగా ఖాళీ నీళ్ల సీసాలు, ఇతర ప్లాస్టివ్ వస్తువులను వాహనం కిటికీలోంచి బయటకు విసిరేస్తుంటాం. ఆకలి వేస్తే రోడ్డు పక్కన చెట్ల నీడలో భోజనం చేసి, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, కప్పులు, ఆహార ప్యాకేజింగ్ కవర్లను అక్కడే వదిలేస్తాం. ఈ చర్యలు మనకు చిన్నవిగా, సహజంగా అనిపించినప్పటికీ, అవి వన్యప్రాణులకు ప్రాణాంతకం కావచ్చు.
ఇలాంటి చర్యల వల్ల జంతువులు తమ ఆహారంతోపాటు ఈ వ్యర్థాలను తింటే, అది వాటి ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించడమే కాకుండా, వాటి సహజ ఆహారపు అలవాట్లను మార్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా తమ సహజ ఆవాసాలలో స్వేచ్ఛగా తిరగాల్సిన జంతువులు రోడ్లకు, మానవ నివాస ప్రాంతాలకు అలవాటు పడవచ్చు. ఈ పరిస్థితులపై పర్యావరణవేత్తలు, వన్యప్రాణి నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అడవుల్లోకి చెత్త, ప్లాస్టిక్ ప్రవేశించకుండా నిరోధించడం, ఇప్పటికే పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సేకరించి పారవేయడం అత్యంత అవసరమని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అదే ప్రధాన సవాల్
వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాల్లో ఘనవ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రధాన సవాలుగా మారింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పులి సంరక్షణ కేంద్రాల నిర్వహణ పద్ధతులను మూల్యాంకనం చేయడానికి, జాతీయ పులి సంరక్షణ అథారిటీ (ఎన్టీసీఏ), వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా 2026 సెప్టెంబర్ 25 మేనేజ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎవాల్యూయేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 58 పులి సంరక్షణ కేంద్రాలను పరిశీలించడానికి పద్నాలుగు అంచనా బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు అభయారణ్యాల్లోని అటవీ చెక్పాయింట్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలు, వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలలో వ్యర్థాల నిర్వహణను పరిశీలిస్తాయి. బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ కూడా దీని పరిధిలోకి వస్తుంది.
50 టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరణ
తెలంగాణలోని అమ్రాబాద్ పులి సంరక్షణ కేంద్రంలో 2023-24 సంవత్సరంలో మొత్తం 50,000 కేజీల వ్యర్థాలను సేకరించారు. ఇందులో 17,000 కేజీలు రీసైకిల్ చేయగలిగేవి కాగా, 33,000 కిలోలు పునర్వినియోగించలేనివి ఉన్నాయి. ఈ వ్యర్థాల్లో ప్రధానంగా చిన్న ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, ఆహార పదార్థాల పొట్లాలు, బహుళ పొరల ప్యాకేజింగ్ వస్తువులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఫలితంగా అటవీ శాఖ సిబ్బంది ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద వాహనాలను తనిఖీ చేయడం ప్రారంభించి, వ్యర్థాలను పునర్వినియోగం లేదా ఇతర పారవేసే పద్ధతుల కోసం వేరుచేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టారు.
చెత్త కుప్పల వద్దకు వెళ్తున్న జంతువులపై అధ్యయనం
2024 లో వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూఐఐ) పరిశోధకులు ఉత్తరాఖండ్లోని రాజాజీ టైగర్ రిజర్వ్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. పది వ్యర్థాల కుప్పల ప్రదేశాలలో కెమెరా ట్రాప్లను ఏర్పాటు చేసి, 437 రాత్రులపాటు వాటిని పర్యవేక్షించారు. ఈ ప్రదేశాలను ఎక్కువగా సందర్శించే జంతువులలో సాంబార్ జింకలు, ముళ్ల పందులు, చుక్కల దుప్పులు, కోతులు, అడవి పందులు ఉన్నాయని గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతాలలో ఆహార ప్యాకెట్లు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, ఆహార వ్యర్థాలు, పూజాసామగ్రి, పారిశుధ్య వ్యర్థాలు, వైద్య వ్యర్థాలు వంటి వస్తువులను పరిశోధకులు గుర్తించారు. అడవులలో చెత్త పేరుకుపోవడానికి పర్యాటకులే కాకుండా సమీపంలోని గ్రామాలు, పట్టణాల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు కూడా కారణమవుతున్నాయని అంచనాకు వచ్చారు.
జంతువులపై ప్రభావం పడే అవకాశం
ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జంతువులు చెత్త కుప్పల వద్దే ఆహారాన్ని వెతుక్కోవడానికి అలవాటుపడవచ్చు. ఇది వాటికి తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. తమ సహజ ఆవాసాల్లో ఆహారం కోసం వెతకడానికి బదులుగా, మానవ నివాసాలు, రహదారుల వైపు రావడం ప్రారంభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు జంతువుల జీర్ణ వ్యవస్థలో అడ్డంకులను కలిగిస్తాయి.
ఈ పనులు చేయకుండా పెంపుడు జంతువులతో ఆటలొద్దు - మీ ప్రాణానికే ప్రమాదం!!