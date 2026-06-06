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కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులో కన్నీటి వ్యథ - తాగునీటి సమస్యకు ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపాలని వేడుకోలు

20 రోజులకోసారి కుళాయిల మంచినీటి సరఫరా - వాటినే డ్రమ్ములు, బిందెలతో దాచుకుని వినియోగం - నీటి సమస్యతో బంధువులు ఇళ్లకే రావడం లేదని ఆవేదన - ఆలూరులో జనాభాకు అనుగుణంగా లేని పైపులైన్లులు

Huge Water Problem In Kurnool District
Huge Water Problem In Kurnool District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:02 AM IST

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Huge Water Problem In Alur At Kurnool District: అక్కడి జనాభా 20,000కు పైమాటే! అయినా, మంచి నీరు మాత్రం ప్రతి 20 రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది. ఆ నీరు వచ్చినప్పుడు దానిని ఒక పవిత్రమైన కానుకలా భావిస్తారు. బ్యాంకులో డబ్బును ఎంత జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తారో, అలాగే ఆ నీటిని డ్రమ్ములు ఇతర పాత్రలలో భద్రపరుచుకుంటారు. కేవలం దాహం తీర్చుకోవడానికి కూడా ప్రతి చుక్క నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఈ తీవ్రమైన నీటి కొరత ఏదో మారుమూల గ్రామంలో కాదు, ఏకంగా నియోజకవర్గ కేంద్రంలోనే నెలకొంది. కర్నూలు జిల్లాలోని ఆలూరు ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా ఈ నీటి సమస్యతో అల్లాడుతోంది.

నీటి కొరత కారణంగా తీవ్ర అవస్థలు : నీటి కోసం పడుతున్న ఈ కష్టాలు కర్నూలు జిల్లాలోని ఆలూరు మహిళల దుస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి. ఈ ఇబ్బందులు ఒక్క రాత్రిలో వచ్చినవి కావు. దశాబ్దాలుగా ఒక శాపంలా ఈ ప్రాంతాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. తుంగభద్ర నది నుంచి నీటిని పొందే బాపురం జలాశయం ఆలూరు పట్టణానికి 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. మూడు దశాబ్దాల క్రితం, ఆలూరు జనాభా కేవలం 4,000 ఉన్నప్పుడు, నాటి అవసరాలకు అనుగుణంగా తక్కువ వ్యాసం కలిగిన పైప్‌లైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు జనాభా 20,000కు చేరినప్పటికీ, కొత్త పైప్‌లైన్లను ఏర్పాటు చేయలేదు సరి కదా, ఉన్న పాత పైప్‌లైన్లు కూడా శిథిలావస్థకు చేరాయి. కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా నీరు వస్తుందేమోనని మహిళలు ఆశగా కుళాయిల వైపు చూస్తుంటారు.

పురుగులు పట్టిన నీళ్లు తాగాల్సిన పరిస్థితి : ఆలూరుకు ప్రతి 20 రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే మంచి నీరు సరఫరా అవుతుండటంతో స్థానికులు దానిని నిల్వ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నీరు సరఫరా అయినప్పుడు డ్రమ్ములలో నింపుకుంటారు, అందుకే ప్రతి ఇంట్లోనూ నీటి డ్రమ్ములు కనిపించడం సాధారణం. చాలా కాలం పాటు నిల్వ ఉంచడం వల్ల పురుగులు పట్టిన నీటిని వడకట్టి తాగాల్సిన దుస్థితిని వారు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరు స్థానికులకు ఆర్​వో ప్లాంట్ల నుంచి నీటిని కొనుగోలు చేయడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. ఈ నీటి సంక్షోభం కారణంగా బంధువులు, స్నేహితులు తమ ఇళ్లకు రావడం మానేశారని స్థానిక మహిళలు చెబుతున్నారు. 'ఎల్ నినో' ప్రభావంతో ఈసారి వర్షాలు కురవకపోతే పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారుతుందేమోనని వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

"మా ఊరి జనాభా 20 వేలు దాటినా మాకు ప్రతి 20 రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే మంచి నీరు వస్తుంది. బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకున్నట్లే మేము కూడా ఆ నీటిని డ్రమ్ములు, పాత్రల్లో ఎంతో జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుంటాము. దాహం తీర్చుకోవడానికి కూడా ప్రతి చుక్క నీటిని ఎంతో పొదుపుగా వాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి మాది. బాపురం జలాశయం మాకు 14 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. ముప్ఫై ఏళ్ల క్రితం మా ఊరి జనాభా 4,000 ఉన్నప్పుడు వేసిన చిన్న పైప్‌లైన్లనే ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు. కొత్త పైప్‌లైన్లు వేయకపోగా, ఉన్న పాత పైప్‌లైన్లు కూడా పూర్తిగా పాడైపోయాయి. కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా నీరు వస్తుందేమోనని మేము నిత్యం ఆశగా కుళాయిల వైపు చూస్తూనే ఉంటాము.20 రోజులకు ఒకసారి వచ్చే నీటిని డ్రమ్ములలో నిల్వ చేసుకోవడం వల్ల పురుగులు పడుతున్నాయి. కానీ వేరే దారి లేక ఆ పురుగులు పట్టిన నీటినే వడకట్టి తాగుతున్నాము. కొందరమైతే రోజూ డబ్బులు పెట్టి ఆర్​వో ప్లాంట్ల నుంచి నీటిని కొనుక్కోవాల్సి వస్తోంది. మా ఇంట్లో నీటి సంక్షోభం చూసి మా బంధువులు, స్నేహితులు కూడా మా ఇళ్లకు రావడం మానేశారు. ఈసారి 'ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల వర్షాలు కురవకపోతే మా పరిస్థితి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకెంత దారుణంగా మారుతుందోనని మాకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది."_ స్థానికులు

ఒకప్పుడు నీటి కోసం అల్లాడిన గిరి పల్లెలు - సత్యసాయి ట్రస్ట్‌ సాయంతో జల సవ్వడులు

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TAGGED:

WATER PROBLEMS IN AP
ఆలూరులో కన్నీటి వ్యథ
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HUGE WATER PROBLEM IN ALUR

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