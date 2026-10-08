ఈ దసరాకు ఊరెళ్తామా? - ప్రధాన రైళ్లలో భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్
Waiting List In Trains For Dussehra దసరా సెలవుల కోసం ఇంటికి వెళ్దామనుకున్న వారికి రైళ్లలో భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్ కనిపిస్తోంది. దీంతో అనేక మంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 8, 2026 at 11:14 AM IST
Waiting List In Trains For Dussehra : చదువు, ఉద్యోగం, ఉపాధి కోసమని వేల మంది సొంతూళ్లను విడిచి నగరాల్లో నివాసం ఉంటున్నారు. అలాంటి వారంతా పండుగల సమయాల్లో తమ సొంతూళ్లకు వెళ్తుంటారు. ఇందుకు రైళ్లు, బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే దసరా, బతుకమ్మ పండుగల కోసం రైళ్లలో ప్రయాణం చేద్దామనే ఆలోచన ఉన్నవారికి ఈసారి తీవ్ర నిరాశ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రైళ్లలో భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్ దర్శనమిస్తుండడమే ఇందుకు కారణం.
నగరంలోని ప్రధాన స్టేషన్లలో
దసరా పండుగ కోసం సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు అలాగే సెలవుల్లో పర్యాటక ప్రదేశాలు, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేందుకు అనేక మంది టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు. దీంతో అనేక రైళ్లలో భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్ కనిపిస్తోంది. బుధవారం నాటి పరిస్థితి చూస్తే టికెట్లు దొరకడం అసాధ్యంలా మారింది. దీంతో సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే రైలు ప్రయాణికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
రెండు నెలల ముందుగానే బుకింగ్
ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రెండు నెలల ముందుగానే రైలు టికెట్ను బుకింగ్ చేసుకొనే సదుపాయం ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది. దీంతో అనేక మంది రిజర్వేషన్ ప్రారంభం కాగానే బుకింగ్ చేసుకున్నారు. ప్రధాన స్టేషన్లు కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, నాంపల్లి, లింగంపల్లిను వెళ్లే చాలా రైళ్లలో భారీగా టికెట్లు బుక్ అయ్యాయి. అయితే గత కొన్నిరోజులుగా బుకింగ్ చేసుకుంటున్న వారికి మాత్రం వెయిటింగ్ లిస్ట్ వస్తోంది. టికెట్ దొరక్కపోతే ఇంటికి వెళ్లడం ఎలా అనే ఆందోళన చాలా మందిలో వ్యక్తం అవుతోంది.
అధిక డిమాండ్
సాధారణంగా బస్ రిజర్వేషన్తో పోల్చుకుంటే రైల్వే టికెట్ ధరలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. రద్దీ సహా ఇతర సమస్యలు లేకుండా సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. దీంతో అధిక శాతం జనాలు రైలు ప్రయాణానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ కారణంగా చాలామందికి పండగలు, సెలవు రోజులు, వారాంతాల్లోనూ టికెట్లు దొరకటం లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న భారీ వెయిటింగ్ లిస్ట్ తగ్గి టికెట్ దొరుకుతుందని చాలా మంది ఆశాభావంతో ఎదురుచూస్తున్నారు.
బస్సుల సంఖ్య పెంపు
మరోవైపు దసరా పండుగను దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం 7 వేల ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించనుంది. రీజియన్ల వారిగా అన్నీ జిల్లాలకు బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. అధికంగా కరీంనగర్ జోన్ నుంచి మొత్తం 3533 బస్సులు నడపనుంది. కనీసం 30 మంది ప్రయాణికులు ఉంటే హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో వారి వద్దకే బస్సు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేస్తామని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
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