ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహాన్ని దాటేందుకు కొత్త పరిష్కారాలు

రూ.7 వేల కోట్లతో సమస్యకు పరిష్కారం - ఫౌండేషన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ రిఫార్మ్స్‌ అధ్యయనం - లక్ష ఈ-బైక్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచన - బైక్‌ షేరింగ్‌ వ్యవస్థను నిర్మించాలని వెల్లడి

Traffic Problems in Hyderabad
Traffic Problems in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Traffic Problems in Hyderabad Core City : ఐటీ, రియల్​ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్​లో దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ ప్రజారవాణా, రోడ్డు మౌలిక వసతుల విషయంలో మాత్రం తీవ్ర వెనకబాటుకు గురవుతోంది. సిటీ రవాణా రంగాన్ని ప్రక్షాళన చేసి ప్రపంచ స్థాయికి చేర్చడానికి గల అవకాశాలపై లోక్‌సత్తా వ్యవస్థాపకుడు జయప్రకాశ్‌ నారాయణకు చెందిన ఫౌండేషన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ రిఫార్మ్స్‌-ఎఫ్‌డీఆర్‌ అనే స్వచ్ఛంద అధ్యయనం చేసి పలు పరిష్కారాలను తెలిపింది.

మొదటి, చివరి మైలు అనుసంధానం :-

  • హైదరాబాద్​ మహానగరంలో ప్రతి సైకిల్‌కు రూ.20 వేల చొప్పున రూ.200 కోట్లతో లక్ష ఈ-బైక్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. షాంఘై (11 లక్షల బైకులు), న్యూయార్క్‌ (35వేల బైకులు) తరహాలో హైదరాబాద్‌లోనూ బైక్‌ షేరింగ్‌ వ్యవస్థను పకడ్బంధీగా నిర్మించాలి.
  • మెట్రో, బస్‌ స్టేషన్ల నుంచి వేర్వేరు కాలనీలకు కనెక్టివిటీ ఇచ్చేలా విద్యుత్తు ద్విచక్రవాహనాలు, ఈ-ఆటో సర్వీసులను ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో విస్తరించాలి.

బస్సుల సంఖ్య రెట్టింపు :-

  • కేంద్ర పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ ప్రమాణాల ప్రకారం లక్షమందికి 60 ప్రజా రవాణా బస్సులు ఉండాలి.
  • హైదరాబాద్​లో ప్రతి లక్ష జనాభాకు కేవలం 28 బస్సులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. బొగోటా(130), సింగపూర్‌(99), న్యూయార్క్‌(85) నగరాలతో పోల్చితే ఇది చాలా తక్కువ.
  • ఇక్కడ ప్రజా రవాణాను బలోపేతం చేయాలంటే మరో 3,200 కొత్త బస్సులను తక్షణమే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిందే.

అన్నింటికీ ఒకే టికెట్‌ :-

  • అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన నగరాల్లో రోడ్ల విస్తీర్ణంలో ఫుట్‌పాత్‌లు, సైక్లింగ్‌ ట్రాక్‌లకు ఎక్కువ భాగాన్ని కేటాయిస్తారు. లండన్, సింగపూర్‌ వంటి నగరాల్లో నాన్‌-మోటరైజ్డ్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు వాటా 30 శాతానికిపైగా ఉంటే మన దగ్గర మాత్రం 5 శాతంలోపే ఉంది.
  • ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైలు, రోడ్ల నిర్వహణ, ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ వంటి అంశాలు వేర్వేరు శాఖల పరిధిలో కేంద్రికృతమై ఉన్నాయి. కమ్యూనికేషన్ లోపంతో సిగ్నల్‌ వ్యవస్థలు, బస్‌బేల నిర్మాణం, మెట్రోస్టేషన్ల వద్ద కనెక్టివిటీ పరిస్థితులు గందరగోళంగా మారాయి. లండన్‌లో మాదిరి ఏకీకృత(ఇంటిగ్రేటెడ్) సంస్థే దీనికి ఏకైక మార్గం.
  • ఒకే కార్డుతో ప్రయాణికుడు ఆర్టీసీ బస్సు, మెట్రో రైలు, ఆటోలు, ఈ-బైక్‌ షేరింగ్‌ వ్యవస్థ ఇలా వేటికైనా వాడుకునే టెక్నాలజీని తీసుకువచ్చి కనెక్ట్ చేయాలి. రాష్ట్ర సగటు 8 రోజుల వ్యయంతో సమానమైన రూ.7 వేల కోట్ల నిధులను హైదరాబాద్ నగర ప్రజా రవాణా వ్యవస్థపై పెట్టుబడిగా పెడితే రాబోయే దశాబ్దాల కాలం పాటు రాజధాని నగరంలో రవాణా కష్టాలు తీరడమే కాకుండా కాలుష్య రహిత గ్లోబల్‌ సిటీగా అవతరిస్తుందని ఎఫ్‌డీఆర్‌ తన అధ్యయనంలో స్పష్టంగా తెలిపింది.

మొత్తం రూ.7 వేల కోట్లు :-

  • 3,200 కొత్త బస్సులు రూ.4,800 కోట్లు
  • ఆధునిక ఫుట్‌పాత్‌లు రూ.2 వేల కోట్లు
  • లాస్ట్‌ మైల్‌ కనెక్టివిటీ కోసం ఈ-సైకిళ్లు - రూ.200 కోట్లు

ఎస్​ఆర్​డీపీ ప్రాజెక్టులో వంతెనలు : తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సంభవించే ప్రాంతాల్లో గత బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వం ఎస్​ఆర్​డీపీ పథకంలో భాగంగా దాదాపు 40 పైచిలుకు ఫ్లైఓవర్​లను నిర్మించింది. ఇందులో 35 కు పైగా అందుబాటులోకి వచ్చి వాహనదారుల సమయాన్ని ఆదా చేస్తున్నాయి. వీటి కోసం ప్రత్యేక నిధుల కింద మున్సిపల్ శాఖకు రూ.5 వేల కోట్లను కేటాయించారు. ఆర్టీసీ క్రాస్​ రోడ్స్​లోని స్టీల్ బ్రిడ్జి​, ఎల్బీనగర్ వంటి జంక్షన్​లలో నిర్మించిన ఫ్లైఓవర్​లు ఈ పథకం కింద నిర్మించినవే. గతంలో కంటే ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకోకుండా వాహనాదురులు సాఫీగా వెళ్లిపోతున్నారు.

మహానగరంలో హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు షురూ - ఇక ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం

హైదరాబాద్​లో అరగంట ప్రయాణం - ఇకపై 5 నిమిషాల్లోనే : స్టీల్​ బ్రిడ్జితో ట్రాఫిక్​కు చెక్

TAGGED:

CITY WIDE TRAFFIC CONGESTION
HUGE TRAFFIC PROBLEMS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు
UNREGULATED URBAN SPRAWL
HUGE TRAFFIC PROBLEMS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.