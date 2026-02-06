ETV Bharat / state

జగన్‌ పర్యటనలో విషాదం - ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇద్దరు మృతి

జోగి రమేష్‌ ఇంటి సమీపంలో పల్స్‌ పడిపోయి మృతి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత రాంబాబు - బైక్‌పై స్టంట్ చేస్తూ రోడ్డుపై బార్‌గేట్‌ను ఢీకొని మరో యువకుడు మృతి

YS Jagan Ibrahimpatnam Tour Issue
YS Jagan Ibrahimpatnam Tour Issue (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 5:13 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 6:21 PM IST

YS Jagan Ibrahimpatnam Tour Issue : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటనలో అపశ్రుతి చోటు చేసుకుంది. పర్యటన నేపథ్యంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. జోగి రమేష్‌ ఇంటి సమీపంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు డి. రాంబాబు మృతి చెందాడు. జగన్‌ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటన దృష్ట్యా జోగి రమేష్‌ ఇంటికి వెళ్తున్న రాంబాబు ఇంటి సమీపంలోనే పల్స్‌ పడిపోయి కుప్పకూలాడు. సమీప ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్దరించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని చిల్లకల్లు వైఎస్సార్సీపీ గ్రామ అధ్యక్షుడిగా డి. రాంబాబు ఉన్నారు.

అలాగే జగన్‌ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటనలో మరొకరు మృతి చెందారు. జగన్ పర్యటన నేపథ్యంలో బైక్‌పై స్టంట్ చేస్తూ రోడ్డుపై బారికేడును ఢీకొని భార్గవ్‌ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. భార్గవ్‌ ఇబ్రహీంపట్నం కొత్తగేట్‌కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి మృతదేహాన్ని తరలించారు.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎక్కడ పర్యటించినా ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. తాజాగా జగన్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా పర్యటన సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయారు. మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్​ను పరామర్శించేందుకు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ రానున్న నేపథ్యంలో కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని హల్‌చల్‌ చేశారు. ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్ సెంటర్ వద్ద బైక్‌లతో స్టంట్‌లు చేశారు. పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు పట్టించుకోలేదు.

విన్యాసాలు చేస్తూ రెచ్చగొట్టే నినాదాలతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యేలా కొందరు చేతిని కోసుకుని జగన్‌ ఫొటోకి రక్తంతో తిలకం దిద్దారు. జోగి రమేష్​ సహా పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అక్కడే ఉన్నా వారిని నిలువరించే ప్రయత్నం చేయలేదు. అటువైపుగా వెళ్తున్న సామాన్య ప్రజలు ఈ దృశ్యాలను చూసి ఆందోళనకు గురయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఎక్కడిక్కడా గుమిగూడడంతో ప్రజలు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

రోడ్డుకు అడ్డంగా వచ్చి నినాదాలు : జగన్ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటన నేపథ్యంలో విజయవాడ హైదరాబాద్ రహదారిపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్ సెంటర్​తో పాటు, పశ్చిమ బైపాస్ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వాహనాలని నిలవరించారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా వచ్చి నినాదాలు చేశారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. అత్యవసర పనుల నిమిత్తం వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఇబ్రహీంపట్నం రింగ్ సెంటర్​లో పోలీసులు మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. సీఐ చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ - హైదరాబాద్ రహదారిపై ట్రాఫిక్​ని పోలీసులు క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు. జోగి రమేష్ నివాసానికి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు భారీగా చేరుకున్నారు.

మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌ వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు గొల్లపూడి నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం వరకు ట్రాఫిక్‌ అంతరాయం లేకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. రహదారిపై బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని, ట్రిపుల్ రైడ్ చేస్తున్న వాహనాలను పోలీసులు ఆపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు వైఎస్సార్సీపీ నేత నల్లగట్ల స్వామిదాసు కారును ఆపి పరిశీలించారు.

ట్రాఫిక్‌ జామ్​తో నరకం చూసిన ప్రజలు : రెండు రోజుల క్రితం జగన్‌ అంబటి రాంబాబు కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి భారీ వాహనశ్రేణితో గుంటూరు వెళ్లడంతో కిలోమీటర్ల కొద్దీ ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయి ప్రజలు నరకం చవిచూశారు. ఈ దృష్ట్యా విజయవాడ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. జోగి రమేష్​ ఇంటికి నగరం గుండా కాకుండా బైపాస్‌ నుంచి వెళ్లాలని జగన్‌కు విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్‌ రాజశేఖర్‌బాబు నోటీసు జారీ చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా నగరంలోకి ప్రవేశించి, జోగి రమేష్‌ ఇంటికి వెళ్లేలా మార్గాన్ని వైఎస్సార్సీపీ ఖరారు చేసింది. ఈ మార్గంలోకి భారీ కాన్వాయ్‌తో వస్తే ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయి ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతుందని, ప్రత్యామ్నాయంగా బైపాస్‌ నుంచి గొల్లపూడి, నల్లకుంట మీదుగా ఇబ్రహీంపట్నం వెళ్లాలని నోటీసులో సీపీ సూచించారు.

రెండు రోజుల క్రితం జగన్‌ గుంటూరు పర్యటనలో నిబంధనల ఉల్లంఘనపై 5 కేసులు నమోదయ్యాయి. తాడేపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌లో వైఎస్సార్సీపీ నేత దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డిపై, పెదకాకాని ఠాణాలో నూనె ఉమామహేశ్వరరెడ్డిపై కేసులు పెట్టారు. నగరపాలెం స్టేషన్‌లో నూరి ఫాతిమాపై, నల్లపాడు ఠాణాలో బలసాని కిరణ్‌కుమార్‌పై, పట్టాభిపురం స్టేషన్‌లో అంబటి మురళీకృష్ణపై పోలీసులు కేసులు కట్టారు. పోలీస్‌ యాక్ట్‌-30 అమల్లో ఉండగా రాజకీయ ర్యాలీలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు ముందుగానే స్పష్టంచేశారు. అయినా పట్టించుకోకుండా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ప్రదర్శన చేశారు. దీనివల్ల జాతీయ రహదారితో పాటు గుంటూరు నగరంలోని పలు కూడళ్లలో ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది. జనం తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు.

Last Updated : February 6, 2026 at 6:21 PM IST

