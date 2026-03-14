తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు - అలిపిరి వద్ద బారులు తీరిన వాహనాలు

శ్రీవారి దర్శనానికి భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు - అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వాహనాల రద్దీ - అలిపిరి వద్ద భారీగా బారులు తీరిన వాహనాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 4:56 PM IST
Updated : March 14, 2026 at 6:06 PM IST
Huge Rush to Tirumala Heavy Traffic Jam at Alipiri Checking Point : తిరుమలకు సాధారణంగానే భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఇక వరుస సెలవులు వస్తే అది మరీంతగా పెరుగుతోంది. వారాంతపు సెలవులు కావటంతో తిరుమల దారులన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. శనివారం శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. సొంత వాహనాల్లో తరలి రావటంతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వాహనాల రద్దీ పెరిగిపోయింది.
అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద భద్రతా సిబ్బంది క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుండటంతో వాహనాల తనిఖీ ఆలస్యమవుతోంది. ఫలితంగా అలిపిరి ముఖద్వారం వరకు వాహనాలు బారులు తీరాయి. టీటీడీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తూనే వాహన రద్దీని నియంత్రిస్తున్నారు.
వైభవంగా శ్రీవారి మెట్లోత్సవం: టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మెట్లోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల 523వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద నిర్వహించిన వేడుకల్లో టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి మేడసాని మోహన్, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు సంచాలకులు లత, అన్నమాచార్య వంశీయులు తాళ్లపాక హరినారాయణాచార్యులు పాల్గొన్నారు.
అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులతో పాటు ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వెయ్యికి పైగా భజన మండళ్ల సభ్యులు మెట్లోత్సవం వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. శ్రీ అన్నమాచార్యుల వర్ధంతి ఉత్సవాలలో పాల్గొనేందుకు సింగపూర్కు చెందిన భాగ్యమూర్తి ఆధ్వర్యంలో 20 మంది కళాకారులు పాల్గొన్నారు. కళాకారుల నృత్యాలు, చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో అలిపిరి ప్రాంతం గోవింద నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది.
అలిపిరి పాదాల మండపం నుంచి భజన బృందాలు సంప్రదాయ భజనలు చేస్తూ మెట్ల మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్నారు. ధర్మమార్గంలో నడుస్తూ జీవితంలో ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ భగవంతుడిని చేరుకోవడమే మెట్లోత్సవం అంతరార్థమని టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి మేడసాని మోహన్ తెలిపారు. పూర్వం నుంచి ఎందరో మహనీయులు మెట్ల మార్గంలో తిరుమలకు నడిచి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఎంతో పుణ్యఫలమన్నారు.
సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. సర్వదర్శనం కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ సర్కిల్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శుక్రవారం వేంకటేశ్వర స్వామివారిని 67,264 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారికి 29,410 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.28 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
