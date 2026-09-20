ఖైరతాబాద్కు పోటెత్తిన భక్తులు - 2 కిలోమీటర్ల మేర క్యూ
గణేశ్ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఖైరతాబాద్ గణనాథుడిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులుతీరుతున్నారు. మహాగణపతి దర్శనానికి సుమారు నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ ఒక్కరోజే లక్షకు మందికి పైగా దర్శించుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
Published : September 20, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 2:02 PM IST
Huge Rush of Devotees At Khairatabad Ganesh : ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ ఒక్కరోజే లక్షమందికిపైగా భక్తులు దర్శించుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. బడా గణేశ్ దర్శనానికి 2 కిలోమీటర్ల మేర భక్తులు క్యూ కట్టారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు మహాగణపతి దర్శనానికి రావద్దని ఉత్సవ నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. దర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు అసౌకర్యానికి గురికాకుండా నిర్వహకులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఖైరతాబాద్ గణేశుడుని దర్శించుకున్న మంత్రి పొన్నం
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రోజురోజుకూ భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోందని అన్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భక్తుల రద్దీని తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లుగా ఆయన వివరించారు. భగవంతుడి కృపతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని కోరినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురవాలని, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు కోరుకోవాలని పొన్నం విజ్ఞప్తి చేశారు.