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తిరుమలకు కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

పెరటాసి మూడో శనివారం సందర్భంగా తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ క్రమంలో లగేజీ డిపాజిట్‌ చేయడానికి క్యూలో భక్తులు నిలుచున్నారు. అలిపిరి టోల్‌గేట్‌ వద్ద వాహనాలు బారులు తీరాయి.

Huge Devotees Rush at Tirumala
లగేజీ డిపాజిట్‌ చేయడానికి క్యూలో నిలుచున్న భక్తులు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 11:24 AM IST

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Huge Devotees Rush at Tirumala : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. తమిళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి పెద్ద ఎత్తున రావడంతో సప్తగిరులు జనసంద్రమైంది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్లు పూర్తిగా భక్తులతో కిక్కిరిశాయి. ఆక్టోపస్ భవనం గుండా భక్తులను టీటీడీ అధికారులు అనుమతిస్తున్నారు.

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 24 గంటలపైగా సమయం పడుతుంది. క్యూలైన్​లో వెళ్లే భక్తులకు పాలు, నీరు, అల్పాహారం ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అందిస్తున్నారు. మరోవైపు వసతి గదులు సీఆర్వో వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. కల్యాణకట్టలో స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వేచి ఉన్నారు. వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో రద్దీ మరో రెండు రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

తిరుమలకు కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం (ETV Bharat)

భక్తులకు టోకెన్ కష్టాలు: పెరటాసి మూడో శనివారం సందర్భంగా తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలి వచ్చారు. శ్రీవారి దర్శనం కోసం తమిళనాడు, కర్ణాటకతో పాటు తదితర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి రావడంతో నగరంలోని ప్రధాన వీధులు, నడక మార్గాలు, తిరుమల ఘాట్‌ రోడ్డుపై రద్దీ నెలకొంది. గోవింద మాలలు ధరించిన భక్తుల గోవింద నామస్మరణతో తిరుపతి మార్మోగింది.

శనివారం దర్శనానికి సంబంధించి తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్‌ల వద్ద శుక్రవారం ఉదయం 5 గంటలకే 10,000 సమయ నిర్దేశిత ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేశారు. గంటలోపే టోకెన్లు పూర్తయ్యాయి. వీరికి శనివారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు దర్శనం కల్పించనున్నారు. శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో వెళ్లే భక్తులకు మరో 2,000 టోకెన్లు జారీ చేశారు. గురువారం రాత్రి నుంచే టోకెన్ల కోసం ఆయా కేంద్రాల వద్ద వేలాది మంది భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దీంతో శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల తర్వాత వచ్చిన భక్తులకు టోకెన్లు లేకపోవడంతో నిరాశ చెందారు. దాదాపు 18,000 నుంచి 23,000 మంది భక్తులు తరలి వచ్చారు.

  • అలిపిరి వద్ద వాహనాల బారులు: తిరుమలకు వెళ్లే వాహనాలతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద రద్దీ నెలకొంది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాహనాలు బారులు తీరగా, రాత్రి 7 నుంచి 10 గంటల మధ్య మరోసారి రాకపోకలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ క్రమంలో దాదాపు 12,217 వాహనాలు తిరుమలకు వెళ్లినట్లు అంచనా.
  • అర్ధరాత్రి టోకెన్లు: ఆదివారం దర్శనానికి సంబంధించి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు 10,000 ఎస్‌ఎస్‌డీ, 2,000 శ్రీవారి మెట్టు టోకెన్లను జారీ చేయనున్నారు.

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తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - కిక్కిరిసిన క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు

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