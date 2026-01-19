కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాల రద్దీ - 36 గంటల్లో 48,535 వాహనాలు
విజయవాడ-హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్పై రద్దీ - ఆదివారం అమావాస్య నేపథ్యంలో శనివారమే పయనమైన ఎంతోమంది, రాత్రికి రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్న అధికారులు
Huge Rush at Keesara Toll Plaza in NTR District: విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఆదివారం రోజున అమావాస్య నేపథ్యంలో చాలా మంది శనివారమే తిరుగు పయనమయ్యారు. దీంతో ఆదివారం భారీ రద్దీ లేదు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో గొల్లపూడి, ఇబ్రహీంపట్నం కీసర, వైజంక్షన్ దగ్గర వాహనాలు సజావుగానే సాగిపోయాయి.
36 గంటల్లో మొత్తం 48,535 వాహనాలు: శనివారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆదివారం సాయంత్రం 6 వరకు 36 గంటల్లో మొత్తం 48,535 వాహనాలు కీసర టోల్ప్లాజా మీదుగా వెళ్లినట్లు అధికారిక గణాంకాల్లో నమోదైంది. అయితే రాత్రి వరకు ఇదే స్థాయిలో రద్దీ కొనసాగుతుందనీ, 53,000కు పైగా వాహనాలు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వీరు కాకుండా సంక్రాంతికి హైదరాబాద్ నుంచి ద్విచక్రవాహనాలపై వచ్చిన వారు మొత్తం 5,000కు పైగా తిరుగు ప్రయాణంలో వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
విశాఖ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్కు ఈ మార్గంలోనే వెళుతున్నారు. పశ్చిమ బైపాస్పై రాకపోకలను అనుమతించడంతో విజయవాడ నగరానికి రద్దీ తగ్గింది. రద్దీ కూడళ్లలో పోలీసులను మోహరించి ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగేలా చూశారు. రాత్రికి రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందుకు డ్రోన్ కెమెరాలతో ఎప్పటికప్పుడు ట్రాఫిక్ను అంచనా వేస్తూ సమస్య వచ్చిన చోటుకు సిబ్బందిని వెంటనే పంపిస్తున్నారు. వైజంక్షన్ దగ్గర సర్వీస్ రహదారికి మరమ్మతులు చేయించడం, వేగ నియంత్రికలు ఏర్పాటు చేయడంతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వాహనాలన్నీ సజావుగా సాగిపోయాయి.
బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో ఫుల్: ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమతో సహా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విజయవాడ వచ్చే ప్రయాణికులు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లేవారు జిల్లా వెలుపల ప్రయాణించే వారితో విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ అంతటా కిటకిటలాడింది. టికెట్ కౌంటర్ల దగ్గర పెద్ద వరుసలు దర్శనమిచ్చాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ఉన్నందున మహిళా ప్రయాణికులు కిక్కిరిశారు. బస్సులన్నీ ప్రయాణికులతో నిండిపోయాయి.
రెండు రోజుల క్రితం: సంక్రాంతి రద్దీ నివారణకు గాను అధికారులు చర్యలను చేపట్టారు. అందుకు అనుగుణంగానే పండుగ పూర్తయిన తర్వాత ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లించారు. ఎన్హెచ్-65 విస్తరణ పనుల దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి, కొర్లపహాడ్, పంతంగి టోల్ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశాలు అధికంగా ఉండటంతో పోలీసులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించారు. గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లించారు. గుంటూరు-మిర్యాలగూడ-హాలియా-చింతపల్లి-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు వాహనాల మళ్లింపు చేపట్టారు.
మాచర్ల-సాగర్-పెద్దవూరు-చింతపల్లి-మాల్ మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లించారు. విజయవాడ నుంచి వచ్చేటటువంటి భారీ వాహనాలు కోదాడ-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లించారు. ఎన్హెచ్-65పై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడితే చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా వాహనాలను దారి మళ్లించారు.
పెరిగిన వాహనాల తాకిడి: పండగ సెలవుల అనంతరం హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలతో హైదరాబాద్-విజయవాడ రహదారి రద్దీగా మారింది. విజయవాడ శివారు గొల్లపూడి బైపాస్ రోడ్డు వద్ద కూడా వాహనాల రద్దీ పెరిగింది. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ కొనసాగింది. పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద నెమ్మదిగా వాహనాలు కదిలాయి. అంతేకాకుండా చౌటుప్పల్, పెద్దకాపర్తి, చిట్యాల వద్ద సైతం వాహనాల తాకిడికి నెమ్మదిగానే కదిలాయి. చిట్యాల, పెద్దకాపర్తి వద్ద కిలోమీటరు మేర వాహనాలన్నీ బారులు తీరాయి.
దారి మళ్లింపు: గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లేటటువంటి వాహనాలను పోలీసులు దారి మళ్లించారు. గుంటూరు-మిర్యాలగూడ-హాలియా-చింతపల్లిమాల్ మీదుగా, మాచర్ల-సాగర్-పెద్దవూర-చింతపల్లి-మాల్ మీదుగా హైదరాబాద్కు మళ్లించారు. నల్గొండ-మర్రిగూడ బైపాస్-మునుగోడు-నారాయణపూర్- చౌటుప్పల్, కోదాడ-హుజూర్నగర్-మిర్యాలగూడ-హాలియా-చింతపల్లి మాల్ మీదుగా, హైవేపై పరిస్థితికి అనుగుణంగా చిట్యాల నుంచి భువనగిరి మీదుగా మళ్లింపు చేయడం గమనార్హం. టోల్గేట్లు, ఇతరచోట్ల వాహనాల రద్దీని పోలీసులు క్రమబద్ధీకరిస్తున్నారు.
