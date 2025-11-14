ఫ్యాన్సీ నంబర్ల వేలం - తెలంగాణ రవాణా శాఖకు భారీగా ఆదాయం
రవాణాశాఖకు కాసులు కురిపిస్తున్న ఫ్యాన్సీ నంబర్లు - ఒక్కరోజులోనే రూ.65 లక్షల ఆదాయం - TG 09 H 9999 నంబర్కు అత్యధికంగా రూ.22 లక్షలు
Published : November 14, 2025 at 10:44 PM IST
Huge Revenue For Fancy Numbers Transport Department In Telangana : ఫ్యాన్సీ నంబర్లు తెలంగాణ రవాణాశాఖకు కాసులు కురిపిస్తున్నాయి. ఒక్కరోజులోనే ఖైరతాబాద్ రవాణాశాఖ కార్యాలయానికి రూ.65,38,889ల ఆదాయం వచ్చినట్లు హైదరాబాద్ జాయింట్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కమిషనర్ రమేష్ వెల్లడించారు. అత్యధికంగా TG 09 H 9999 నంబరు రూ.22,72,222ల ధర పలికింది. అతి తక్కువగా TG 09 J 0003 నంబరుకు రూ.1,15,121ల ఆదాయం వచ్చింది.
'9'కి ఉన్న క్రేజ్ వేరు గురు : చాలామంది 9 నంబరును తమ అదృష్ట సంఖ్యగా భావిస్తుంటారు. ఎప్పుడు వేలం నిర్వహించినా 9 సీరిస్ ఉన్న నంబర్లే అత్యధిక ధర పలుకుతున్నాయి. అంతేదుకు స్వయానా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాన్వాయ్ వాహనాలకు 9వ నంబరు ఉంటుంది. దీంతో 9 నంబరుకు ఉన్న క్రేజ్ను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. తొమ్మిది నంబరు ఉన్న వాహనాలుంటే తమ జీవితంలో చేసే పనులు వారికి కలిసి వస్తాయని కొంతమంది నమ్మకం. అందుచేత ఫ్యాన్సీ నంబర్ల వేలం పాటలో ధర అంతకంత పెరుగుతూనే ఉంటుంది.
- TG 09 H 9999 నంబరు రూ. 22,72,222ల ధర పలుకగా హనర్ ప్రైమ్ హౌసింగ్ ఎల్ఎల్పీ అధినేతలు కైవసం చేసుకున్నారు.
- TG 09 J 0009 రూ. 6,80,000ల ఆదాయం రాగా ఈ నంబర్ను మెస్సర్స్ దండు ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యం దక్కించుకుంది.
- TG 09 J 0006 రూ. 5,70,666ల వేలం పాడగా ఈ నంబర్ను సాయి సిల్క్స్ కళామందిర్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యం దక్కించుకుంది.
- TG 09 J 0099 రూ. 3,40,000ల ఆదాయం వచ్చింది. ఈ నంబర్ను మెస్సర్స్ గోదావరి ఫార్చూన్ సంస్థ దక్కించుకుంది.
- TG 09 J 0001 రూ.2,60,000ల ధర పలుకగా ఈ నంబర్ను శ్రీనిధి ఐటీ స్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ కైవసం చేసుకుంది.
- TG 09 J 0005 రూ.2,40,100ల ఆదాయం వచ్చింది. ఈ నంబర్ను నిహారిక ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అనే సంస్థ దక్కించుకుంది.
- TG 09 J 0018 రూ.1,71,189లకు ఈ నంబర్ను రోహిత్ రెడ్డి ముత్తు అనే వ్యక్తి కైవసం చేసుకున్నారు.
- TG 09 J 0007 రూ.1,69,002లకు ఈ నంబర్ను కొండవరపు శ్రీనివాస్ నాయుడు అనే వ్యక్తి దక్కించుకున్నారు.
- TG 09 J 0077 రూ.1,41,789ల ఆదాయం సమకూరగా ఈ నంబర్ను మీనాక్షి పవర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ కైవసం చేసుకుంది.
- TG 09 J 0123 రూ.1,19,999ల ధర పలుకగా ఈ నంబర్ను ఆకుల మాధురి అనే మహిళ దక్కించుకున్నారు.
- TG 09 J 0003 రూ.1,15,121లకు ఈ నంబర్ను జీఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థ కైవసం చేసుకుంది.
