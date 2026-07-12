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లోక్‌ అదాలత్‌లకు భారీ స్పందన - ఒక్క రోజే 2,65,279 పైగా కేసులు పరిష్కారం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన లోక్‌ అదాలత్‌లకు భారీ స్పందన - శనివారం ఒక్క రోజే 2,65,279 పైగా కేసులు పరిష్కారం - రూ.217 కోట్లకు పైగా పరిహారం చెల్లింపునకు అవార్డుల జారీ

Huge Response to Lok Adalats in AP
Huge Response to Lok Adalats in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:37 AM IST

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Huge Response to Lok Adalats in AP : జాతీయ లోక్‌ అదాలత్‌లో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన లోక్‌ అదాలత్‌లకు భారీ స్పందన లభించింది. శనివారం ఒక్క రోజే 2లక్షల 65వేల 279 పైగా కేసులు పరిష్కారం అయ్యాయి. అదే విధంగా రూ.217 కోట్లకు పైగా పరిహారం చెల్లింపునకు అవార్డులు జారీ చేశారు. జాతీయ న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ లిసా గిల్, ఏపీ న్యాయసేవాధికార సంస్థ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు జస్టిస్‌ రవినాథ్‌ తిల్హరి, హైకోర్టు న్యాయసేవల కమిటీ ఛైర్మన్‌ జస్టిస్‌ బట్టు దేవానంద్‌ మార్గదర్శకాల్లో రాష్ట్రంలోని దిగువ న్యాయస్థానాల్లో శనివారం 420 లోక్‌ అదాలత్‌ బెంచ్‌లు నిర్వహించారు.

హైకోర్టు ప్రాంగణంలో 5 బెంచ్‌లు: హైకోర్టు ప్రాంగణంలో ఏపీ హైకోర్టు న్యాయసేవల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 5 లోక్‌ అదాలత్‌ బెంచ్‌లను నిర్వహించారు. జస్టిస్‌ తర్లాడ రాజశేఖరరావు, జస్టిస్‌ వెంకట జ్యోతిర్మయి, జస్టిస్‌ జగడం సుమతి, జస్టిస్‌ కుంచం మహేశ్వరరావు, జస్టిస్‌ అవధానం హరిహరనాథ శర్మ ఆయా బెంచ్‌లకు అధ్యక్షత వహించారు. 135 కేసులను పరిష్కరించారు. రూ.6.06 కోట్ల పరిహారం అందజేసేందుకు అవార్డులు జారీ చేశారు.

పరిహార చెల్లింపునకు అవార్డులు జారీ: మరోవైపు విశాఖపట్నంలోని రుణ వసూళ్ల ట్రైబ్యునల్‌ (DRT) బెంచ్‌లో 29 కేసులను పరిష్కరించి, 50.46 కోట్ల రూపాయల పరిహార చెల్లింపునకు అవార్డులు జారీ చేశారు. లోక్‌ అదాలత్‌ విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన న్యాయవాదులు, పోలీసు, ఎక్సైజ్, ఇతర శాఖల అధికారులు, కక్షిదారులు, బీమా సంస్థలు, సమన్వయ సిబ్బందికి న్యాయసేవాధికార సంస్థ బీఎస్​వీ హిమబిందు, హైకోర్టు న్యాయసేవల కమిటీ కార్యదర్శి జి.మాలతి, న్యాయసేవాధికార సంస్థ డిప్యూటీ సెక్రటరీ అమర రంగేశ్వరరావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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HUGE RESPONSE TO LOK ADALATS
LOK ADALAT IN AP
లోక్‌ అదాలత్‌లకు భారీ స్పందన
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HUGE RESPONSE TO LOK ADALATS IN AP

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