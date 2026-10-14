తెలంగాణలో కొత్తగా 41 బార్లు - సర్కారు ఖజానాకు రూ.87.71 కోట్ల ఆదాయం
Telangana Excise Department : కొత్త 2బీ బార్ల కోసం ఆబ్కారీశాఖ వెలువరించిన నోటిఫికేషన్ భారీ స్పందన వచ్చింది. ఒక్కో బార్కు సగటున 214 దరఖాస్తులు రాగా రూ.87.71 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.
Published : October 14, 2026 at 9:17 AM IST
Telangana Excise Department : తెలంగాణలో కొత్త 2బీ బార్ల కోసం ఆబ్కారీశాఖ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్కు అంచనా కంటే భారీ స్థాయిలో స్పందన లభించింది. కొత్తగా 41 బార్లకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా, ఏకంగా 8,771 దరఖాస్తులు రావడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ లెక్కన ఒక్కో బార్కు సగటున 214 దరఖాస్తులు రావడం గమనార్హం. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో ఇటీవలే కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (క్యూర్) ఆవిర్భావంతోపాటు రాష్ట్రంలో కొత్త మున్సిపాలిటీల ఏర్పాటు, వాటిల్లో వివిధ గ్రామాల విలీనంతో జనాభా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో గత నెలలో ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు ప్రకటన జారీ చేశారు.
క్యూర్ ఏరియా పరిధిలో 14 మిగిలిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో 27 బార్లకు అనుమతినిస్తూ అప్లికేషన్లను ఆహ్వానించారు. ఒక్కో దరఖాస్తుకు రూ.లక్ష చొప్పున నాన్ రిఫండబుల్ ఫీజును నిర్ణయించారు. ఈనెల 12 వరకు అప్లికేషన్లను స్వీకరించగా, సర్కారు ఖజానాకు నాన్-రిఫండబుల్ (తిరిగి చెల్లించని) రుసుం రూపంలోనే భారీగా రూ.87.71 కోట్లు జమ కావడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈనెల 16న లాటరీ ద్వారా బార్లను కేటాయించనున్నారు.
- క్యూర్ పరిధిలో అధికంగా 4,252 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అంటే సగటున ఒక్కో బార్కు 303 వచ్చాయి. ములుగు, అశ్వారావుపేట, స్టేషన్ఘన్పూర్, కేసముద్రం, కల్లూరులో పోటీ భారీ ఎత్తున కనిపించింది. పోటీ ఎక్కువగా ఉన్న టాప్-5లో మూడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందినవే ఉన్నాయి. ఆయా చోట్ల ఒకటి చొప్పున బార్ కోసం 376, 357, 349, 331, 325 చొప్పున అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
- మొయినాబాద్లో రెండు బార్లకు 664 దరఖాస్తులు రాగా అత్యల్పంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బోధన్లో 19, కొడంగల్లో 27, పరిగిలో 36, మక్తల్లో 38, మద్దూర్లో 58 చొప్పున అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.
- ఓవైపు బార్ల నిర్వహణ క్రమంలో సరైన ఆదాయం లేక నష్టపోతున్నామని, కొత్తగా ప్రభుత్వం అదనపు పన్ను విధించేందుకు సిద్ధం కావడంతో మరింతగా నష్టపోతామంటూ బార్ల అసోసియేషన్ ఇటీవలే ఆబ్కారీభవన్ను ముట్టడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త బార్లకు దరఖాస్తులు ఇంత భారీగా పోటెత్తడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
విదేశీ మద్యం ధరల పెంపు
తెలంగాణలో విదేశీ మద్యం ధరలు మరింత పెరిగాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని మద్యం దుకాణాలు, బార్లలో అందుబాటులో ఉన్న 352 ఫారెన్ బ్రాండ్ల ధరల్ని పెంచుతూ తెలంగాణ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (టీజీబీసీఎల్) కార్పొరేషన్ సోమవారం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. సవరించిన ధరలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని అందులో స్పష్టం చేసింది. పెరిగిన రేట్లను చూస్తే దాదాపు 6 శాతం వరకు ధరల్ని పెంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఓ వైపు విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకొనే మద్యం సుంకాన్ని, దాదాపు నెల రోజుల క్రితం తగ్గించినప్పటికీ రాష్ట్రంలో మాత్రం ధరలు పెంచడంపై వినియోగదారుల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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