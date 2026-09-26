ETV Bharat / state

వరుణుడి ప్రతాపం, రైతుల విలాపం - అన్నదాతలను ముంచిన వర్షం

తీవ్రవాయుగుండం కాారణంగా కురిసిన వర్షాలతో అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిన్నటి వరకు ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఎండిపోతున్న పంటలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షాల కారణంగా వచ్చిన వరదలతో నీట మునిగి దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు.

Rain Effect On Crops
వరుణుడి ప్రతాపం రైతుల విలాపం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rain Effect On Crops In Ap : ఎల్ నినో ప్రభావంతో నీరు లేక వాడిపోయిన పంటలు ఇప్పుడు భారీ వర్షాలకు నీట మునిగాయి. తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి జిల్లాల్లోని పంటలు జలమయమయ్యాయి. అదే సమయంలో బలమైన గాలుల ధాటికి అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభావిత ప్రాంతాలను సందర్శించి, రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు.

కాకినాడ జిల్లా : వర్షం తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. 18 మండలాల పరిధిలోని 162 గ్రామాల్లోని 26,665 ఎకరాల్లోని వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలు నీట మునిగాయి. కుండపోత వర్షానికి పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఏలేశ్వరం మండలం ఎర్రవరం గ్రామంలో తుపాను వల్ల దెబ్బతిన్న పంటలను ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి పంట నష్టం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాకినాడ రూరల్‌ మండంల తూరంగి గ్రామ పంచాయతీలో ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ పర్యటించి రైతులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుదని భరోసా ఇచ్చారు.

వరుణుడి ప్రతాపం రైతుల విలాపం (ETV Bharat)

కాకినాడ జిల్లాలోని చాలా లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. కాకినాడలోని పలు ఇళ్లల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. అధికారులు అక్కడి జనాన్ని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. జిల్లావ్యాప్తంగా 133 కిలోమీటర్ల ఆర్‌ అండ్‌ బీ రహదారులు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఐదు ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వసం కాగా పది ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. 107 విద్యుత్‌ స్తంభాలు, 26 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు పాడైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా : నదులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దాదాపు 12,000 హెక్టార్లలోని పంట నీట మునిగింది. వరితో పాటు జీడి, అరటి, బొప్పాయి, కొబ్బరి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. తీవ్రంగా నష్టపోతామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు రహదారులు నీట మునిగి అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్‌ అధికారులతో కలిసి ముంపు గ్రామాల్లో పర్యటించారు.

ఏలూరు జిల్లా : వర్షాలపై మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా యంత్రాంగం సకాలంలో స్పందించడం వల్ల ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాన్ని నివారించుకోగలిగామని తెలిపారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ముంపునకు గురైన పంట పొలాల్లో వరద నీరు తగ్గాక నష్టం లెక్కిస్తామని వెల్లడించారు.

"పంటలతో పాటు ఇళ్లు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరిస్తున్నాం. అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తున్నాం. బాధితులకు వసతి, అత్యవసర సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నాం"-నాదెండ్ల మనోహర్‌, మంత్రి


పశ్చిమగోదావరి జిల్లా : తణుకులో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. రైతులతో మాట్లాడి పంట నష్టం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈదురుగాలులకు పలు చోట్ల పంటలు ధ్వంసమయ్యాయి. నల్లజర్ల మండలం ప్రకాశరావుపాలెంలో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకటరాజు పంటలను పరిశీలించారు. అనపర్తి నియోజకవర్గంలోని నాలుగు మండలాలపై వర్షం తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. చాలాచోట్ల రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి బాధితుల ఇళ్లకు వెళ్లి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పునరావాస కేంద్రాలను పరిశీలించి ఆహారం, తాగునీటి సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు.

అల్లూరి జిల్లా : పాడేరు ఘాట్‌ రోడ్డుపై ఓ భారీ వృక్షం నేలకొరిగింది. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. చిమ్మ చీకటిలోనే వాహనదారులంతా కలిసి కొమ్మలు నరికి పక్కన పడేశారు. తాళ్లతో వృక్షాన్ని పక్కకు నెట్టారు. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వర్షాల ధాటికి కొండ వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దేవిపట్నం మండలం లక్ష్మీపురం, గుంపెనపల్లి గ్రామాలకు చెందిన రైతులు బయటకు రావాలంటే సీతపల్లి వాగు దాటాలి. ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో వాగుకు ఇరువైపులా తాడు కట్టి ప్రమాదకరంగా దాటుతున్నారు.

విశాఖ జిల్లా : యారాడలో అరటి, కొబ్బరి పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు గ్రామంలో పర్యటించి పంటలను పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - గోదావరి జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు
ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నష్టాల బాటలో నర్సరీలు - భారీగా పెరిగిన ఖర్చులు, పడిపోతున్న విక్రయాలు

TAGGED:

HUGE RAIN EFFECT
CROPS DROWNED IN WATER
HUGE DAMAGE IN VILLAGES
వరుణుడి ప్రతాపం రైతుల విలాపం
RAIN EFFECT ON CROPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.