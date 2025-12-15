Telangana Panchayat Elections Results2025

టైమ్​​కు రావు - ఉన్నవి బస్టాండ్​ నుంచి కదలవు : ఆర్టీసీ సేవలపై వేలల్లో కంప్లైంట్స్

ఏడు నెలల్లో 14 వేలకు పైగా ఫిర్యాదులు - పంక్చువాలిటీ నుంచి సిబ్బంది ప్రవర్తన వరకు - పరిశుభ్రత లేమి, ట్రాకింగ్‌ ఆన్‌లైన్‌ టికెట్లు రిఫండ్‌ సమస్యలు అనేకం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 10:33 AM IST

Choose ETV Bharat

Passengers Complaints Against RTC : ఆర్టీసీ సేవలపై ప్రయాణికుల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. డ్రైవర్, కండక్టర్ల ప్రవర్తన, పంక్చువాలిటీ, వచ్చే బస్సులు రానట్లు, రానివి వస్తున్నట్లు చూపించే ‘గమ్యం’ యాప్ ట్రాకింగ్‌తో గందరగోళం, పరిశుభ్రత లేమి, రోడ్లపై ఆగిపోతున్న బస్సులు ఇలా పలు సమస్యలపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జనవరి-జులై వరకు 7 నెలల్లోనే 14,054 నమోదయ్యాయి. వీటిని ఆర్టీసీ సంస్థ విశ్లేషిస్తోంది. సమయానికి బస్సులు రాకపోవడం, వచ్చినప్పటికీ దూరప్రాంత బస్సులు తిరిగి ఎప్పుడు బయల్దేరుతాయో తెలియకపోవడంతో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, హాస్పిటల్స్​కు వెళ్లేవారు సమయానికి చేరుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సీటుకు సీటుకు మధ్య తక్కువ ఖాళీ వల్ల అసౌకర్యం, దుమ్ముతో అపరిశుభ్రం లాంటి సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

సమయపాలన లేకపోవడమే అతిపెద్ద సమస్య : ఆర్టీసీ గరుడ ప్లస్‌ బస్‌ ఇటీవల ఎంజీబీఎస్‌లో బయల్దేరి దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌లో 25 నిమిషాలు, ఎల్‌బీనగర్‌లో 20 నిమిషాల పాటు ఆగింది. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్​ కాగానే హమ్మయ్య ఇక బయల్దేరిందని ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకునే సరికి చౌటుప్పల్‌ రాకముందే ఓ ప్రైవేటు హోటల్‌ దగ్గర డ్రైవర్‌ మరో అరగంట ఆపారు. దీంతో ఆ బస్సెక్కి సూర్యాపేట, కోదాడ వెళ్లే ప్రయాణికులు చాలా ఆలస్యంగా తమ గమ్యస్థానాలను చేరుకోవాల్సి వచ్చింది. పలు లహరీ బస్సుల్లోనూ ఇదే సమస్య. ఇలా పలు బస్సుల రాకపోకల్లో సమయపాలన కనిపించట్లేదు.

పంక్చువాలిటీనే పెద్ద తలనొప్పి : కండక్టర్, డ్రైవర్‌ ప్రవర్తన సరిగా లేదంటూ, మర్యాదగా మాట్లాడకపోవడం తదితర విషయాలపై ఫిర్యాదులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులతో మర్యాదగా మెలగాలంటూ ఆర్టీసీ యజమాన్యం డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు కొన్ని వారాల క్రితమే కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. నిర్వహణ లోపాల కారణంగా బస్సులు రోడ్లపైనే ఆగిపోతున్నాయి. మరమ్మతు చేసే వరకు, లేదంటే మరో బస్సొచ్చేంత వరకు ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోంది.

ఒక చేత్తో స్టీరింగ్​ తిప్పుతూ : కొంతమంది డ్రైవర్లు బస్సుల్ని ప్రమాదకర రీతిలో నడుపుతున్నారు. మరికొంతమంది ఓ చేత్తో స్టీరింగ్‌ తిప్పుతూ, మరో చేత్తో సెల్‌ఫోన్‌, ఇంకొందరు ఇయర్‌ఫోన్లు, బ్లూటూత్‌ వాడుతూ డ్రైవింగ్‌ చేస్తున్నారు. బ్రేక్​ ఫాస్ట్, భోజనానికి హాల్ట్‌ ఉన్న బస్టాండ్లలోని హోటళ్లకే వెళ్లాలి. కానీ కొంతమంది డ్రైవర్లు తమకు నచ్చిన దాబాలు, హోటళ్ల దగ్గర బస్సులను ఆపుతున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే ప్రధాన పట్టణాల్లోని స్టాప్‌ ఉండటంతో అక్కడా బస్సు ఆపాల్సిన పరిస్థితితో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఖమ్మం డిపోపై అధిక ఫిర్యాదులు : ఆర్టీసీ డిపోల్లో తీరుపై కూడా ఫిర్యాదులొచ్చాయి. వీటిలో ఖమ్మం టాప్​లో ఉంది. ఐదొందలకు పైగా కంప్లైంట్స్​ రాగా, రెండో స్థానం వరంగల్‌-1ది. ఇక్కడ నాలుగొందల పైనే ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో నిర్మల్, మంచిర్యాల, సత్తుపల్లి, గోదావరిఖని, భద్రాచలం, కరీంనగర్‌-2 ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, కరీంనగర్‌-1, నిజామాబాద్‌-2, బోధన్, మణుగూరు, కోరుట్ల, వేములవాడ, భూపాలపల్లి, కొత్తగూడెం, ఆర్మూర్, మధిర తదితర డిపోలున్నాయి. సమస్యలపై ఆర్టీసీ దృష్టి సారించి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలందించడంపై దృష్టి పెట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

