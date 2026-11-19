మావోయిస్టుల డంప్ స్వాధీనం - హిడ్మా దాచిపెట్టిన పేలుడు పదార్థాలు వెలికితీత!
Maoist Dump Seized: ఆంధ్ర-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులు దాచిపెట్టిన పేలుడు పదార్థాలు, వైద్య సామగ్రి డంప్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:08 AM IST
అంతర్రాష్ట్ర ఆపరేషన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో మావోయిస్టులకు చెందిన భారీ డంప్ను ప్రత్యేక బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. మావోయిస్టులు దాచిపెట్టిన పేలుడు పదార్థాలు, వైద్య సామగ్రి డంప్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బుధవారం సీఆర్పీఎఫ్ 212 బెటాలియన్ సహకారంతో ప్రత్యేక బృందం నిర్వహించిన సంయుక్త ఆపరేషన్లో వీటిని వెలికితీసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
గత ఏడాది పోలవరం జిల్లా మారేడుమిల్లి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, అగ్రనేత మాడివి హిడ్మా, అతని అనుచరులు మృతిచెందారు. హిడ్మా బృందం ఆంధ్రాలో దాడులు చేయడానికి అటవీ ప్రాంతంలో ఈ భారీ డంప్ను రహస్యంగా దాచిపెట్టినట్లు నిఘా వర్గాలకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బలగాలు శోధించి దీనిని స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.
భారీగా పేలుడు పదార్థాలు స్వాధీనం: ఈ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన వివరాలను పోలవరం జిల్లా ఎస్పీ కె.చక్రవర్తి బుధవారం ఎటపాక పోలీస్స్టేషన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఈ డంప్లో 670 లైవ్ బ్యారెల్ గ్రెనేడ్ లాంచర్ షెల్స్, 42 నాన్-ఎలక్ట్రిక్ డిటోనేటర్లు, 250 గ్రాముల గన్పౌడర్తో పాటు ఇతర సామగ్రి ఉన్నట్లు ఎస్పీ చక్రవర్తి తెలిపారు. 20 రకాల అత్యవసర ఔషధాలు, మెడికల్ కిట్ బాక్సులను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు.
ఎక్కడ ఉన్నా వదిలే ప్రసక్తే లేదు: భద్రతా బలగాలు, రాజకీయ నాయకుల కదలికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, భారీ ప్రాణనష్టం కలిగించే కుట్రతోనే మావోయిస్టులు ఈ పేలుడు పదార్థాలను ఇక్కడ దాచిపెట్టినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మావోయిస్ట్ డంప్లు ఎక్కడ ఉన్నా వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. మావోయిస్టులు ఏర్పాటు చేసిన మరిన్ని డంప్లను గుర్తించేందుకు కూంబింగ్, గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతాయని ఎస్పీ చక్రవర్తి స్పష్టం చేశారు.
"డంప్లో 670 లైవ్ బి.జి.ఎల్ షెల్స్, 42 నాన్-ఎలక్ట్రిక్ డిటోనేటర్లు, 250 గ్రాముల గన్పౌడర్, 12 బూస్టర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ రింగులు, 7 భర్మర్ కాట్రిడ్జ్లు, 6 మీటర్ల ఫ్యూజ్ వైరుతో పాటు 20 రకాల అత్యవసర ఔషధాలు, మెడికల్ కిట్లు లభించాయి. భద్రతా బలగాలు, రాజకీయ నాయకులే లక్ష్యంగా భారీ ప్రాణనష్టం కలిగించే కుట్రతోనే మావోయిస్టులు వీటిని దాచిపెట్టారు. మరిన్ని డంప్లను గుర్తించేందుకు కూంబింగ్, గాలింపు చర్యలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి" - కె.చక్రవర్తి,ఎస్పీ
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