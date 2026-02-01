ETV Bharat / state

నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.18.55 కోట్ల ఆదాయం - భారీగా పెరిగిన స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో భారీగా స్థిరాస్తి రిజిస్ట్రేషన్లు - 12 సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో మొత్తం 2,332 స్థిరాస్తి దస్తావేజుల రిజిస్ట్రేషన్లు, భూముల కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు అమలులోకి రానుండటంతో పెరిగిన వైనం

Huge Registrations in East Godavari District
Huge Registrations in East Godavari District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 8:14 AM IST

Huge Land Registrations in East Godavari District: కూటమి ప్రభుత్వం భూముల మార్కెట్‌ విలువల పెంపునకు సంబంధించి కసరత్తు పూర్తి చేసింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లావ్యాప్తంగా నేటి నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి రానున్నాయి. మార్కెట్‌ విలువల సవరణను గత ప్రభుత్వం ఇష్టారాజ్యంగా చేపట్టడంతో క్రయవిక్రయాలు మందగించాయి. దీంతో గత సంవత్సరం అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న ధరలను స్వల్పంగా సవరించారు. ఈ సంవత్సరంలో అధికారులు నిశితంగా పరిశీలించి ప్రాంతాలవారీగా ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని భూములకు విలువ కాస్త పెరిగింది.

4 రోజులుగా భారీగా రిజిస్ట్రేషన్లు: భూముల కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు అమలులోకి రానున్న తరుణంలో గత నాలుగు రోజులుగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో స్థిరాస్తి రిజిస్ట్రేషన్లు భారీగా జరిగాయి. ఇప్పటికే ఒప్పందాలు చేసుకున్న స్థిరాస్తి క్రయ, విక్రయదారులు కొత్త రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువలు అమల్లోకి రాకముందే దానికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు, స్టాంప్‌ డ్యూటీ రూపేణా ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది.

గణనీయంగా పెరిగిన ఆదాయం : జనవరి నెల చివరి నాలుగు రోజుల్లో జిల్లాలో మొత్తం 12 సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో మొత్తం 2,332 స్థిరాస్తి దస్తావేజుల రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి. వీటి ద్వారా ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ.18.55 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. సాధారణ రోజుల్లో అన్ని కార్యాలయాల్లో కలిపి దాదాపు 300 వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగేవి. రోజుకు సుమారు రూ.కోటి నుంచి రూ.కోటిన్నర వరకు మాత్రమే ఆదాయం వచ్చేది. కానీ ఈ నాలుగు రోజుల్లో రోజువారీ ఆదాయం మాత్రం గణనీయంగా పెరిగింది. కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు అమలులోకి వస్తే రిజిస్ట్రేషన్‌ ఛార్జీలు మరింత ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ముందుగానే స్థిరాస్తి రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకోవడమే దీనికి కారణం. శనివారం సాయంత్రానికి సుమారు 632 రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తయ్యాయని, రాత్రి పది గంటల వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగే అవకాశం ఉందని జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌ సత్యనారాయణ తెలిపారు.

తేదీ: జనవరిదస్తావేజులు

ఆదాయం

(రూ. కోట్లలో)

286094.77
296917.29
304003.17
316323.32

సవరణ ప్రక్రియ పూర్తి : శాస్త్రీయ అధ్యయనం చేసి, భూముల బహిరంగ మార్కెట్‌ విలువలకు అనుగుణంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువలు సవరించారు. ఆదివారం సెలవు కావడంతో కొత్త మార్కెట్‌ విలువలు సోమవారం నుంచి అమలు కానున్నాయి. జిల్లాల పునర్విభజన అనంతరం కొత్త జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత 2022వ సంవత్సరంలో అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం జిల్లా కేంద్రం, పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల విలువలను భారీగా పెంచింది. 2023 వ సంవత్సరంలో కొన్నిచోట్ల 35 శాతం, నగరం, పట్టణాలను ఆనుకుని ఉన్న కొన్ని గ్రామాల్లో దాదాపు 60 శాతం వరకు భూముల మార్కెట్‌ విలువ అశాస్త్రీయంగా పెంచేశారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఆయా ప్రాంతాల్లో భూములకున్న డిమాండ్, బహిరంగ మార్కెట్‌ ఆధారంగా చేసుకొని శాస్త్రీయంగా సవరించింది.

Brothers Allari Naresh and Aryan Rajesh got their gift registration done.
గిప్ట్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్న అల్లరి నరేశ్​, ఆర్యన్‌ రాజేష్‌ సోదరులు (EENADU)

గిప్ట్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ : శనివారం రోజున నిడదవోలు సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో సినీ నటులు అల్లరి నరేశ్, ఆర్యన్‌ రాజేశ్ సోదరులకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ కేవలం 10 నిమిషాల్లో పూర్తి చేసి దస్తావేజు పత్రాలు వారికి అందించారు. నరేశ్, రాజేశ్ కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన ఆస్తులకు సంబంధించి గిప్ట్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు. కార్యాలయానికి వచ్చిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి పత్రాలు అందజేసి తమ సమయాన్ని ఎంతో ఆదా చేశారని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

