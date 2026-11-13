విశాఖలో రెండోరోజూ పెట్టుబడుల వెల్లువ - రూ.1.41 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు
CII Partnership Summit Investments: విశాఖలో సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండోరోజు కొనసాగుతోంది. సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో వివిధ కంపెనీలు 12 ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:01 PM IST
రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి బాటలు వేస్తూ విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండో రోజు శుక్రవారం కూడా పెట్టుబడుల వెల్లువ కొనసాగింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో వివిధ దిగ్గజ కంపెనీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కీలక ఒప్పందాలు (ఎంఓయూలు) కుదుర్చుకున్నాయి. మొత్తం 11 ఎంఓయూలు, ఒక జీవో జారీ ద్వారా రాష్ట్రానికి రూ. 1,41,585 కోట్ల భారీ పెట్టుబడులు తరలిరానున్నాయి. వీటి ద్వారా 10,919 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించనున్నారు. సీఆర్డీఏ, మారిటైమ్ బోర్డు, ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పీ4 (పబ్లిక్-ప్రైవేట్-పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్) విభాగాలకు సంబంధించి ఈ ఒప్పందాలు జరిగాయి.
డేటా సెంటర్లు, ఐటీ రంగానికి పెద్దపీట: రాష్ట్రంలో 1,400 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్ క్యాంపస్, టెలికామ్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ఐటీ విభాగంతో ఎయిర్ ట్రంక్ ఇండియా-జేసికే ఇన్ఫ్రా భారీ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఇందుకోసం ఏకంగా రూ. 1,03,018 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నాయి. ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా రూ. 700 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది.
అంతరిక్షం, డిఫెన్స్ రంగాల్లో కీలక అడుగులు: తిరుపతి జిల్లాలో ఆర్బిటల్ డేటా సెంటర్, రాకెట్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అగ్నికుల్ కాస్మోస్ లిమిటెడ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రూ.510 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 350 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగంలో హాథోర్ రాకెట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ. 250 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఒప్పందం చేసుకుంది.
ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరులో మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు హిందాల్కో గ్రూప్తో రూ. 15 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీనిద్వారా 2,500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. అదేవిధంగా పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో గ్రీన్ జెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రూ. 8 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ రూ. 6,600 కోట్ల పెట్టుబడికి ఒప్పందం చేసుకుంది. మెకనైజ్డ్ బెర్త్, రీగ్యాసిఫికేషన్ యూనిట్, షిప్ బిల్డింగ్ రిపేర్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డుతో కాకినాడ సీపోర్ట్ లిమిటెడ్ రూ. 6,452 కోట్ల ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. సీఆర్డీఏతో ఒబెరాయ్ హోటల్స్ గ్రూప్ ఈఐహెచ్ లిమిటెడ్ ఒప్పందం చేసుకుంది. ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఈ సంస్థ రూ.175 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
పీ4 భాగంగా రెండు కీలక ఒప్పందాలు: రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యంగా చేపట్టిన పీ4 కార్యక్రమం అమలుకు సంబంధించి రెండు కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,120 మంది ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహకారం అందించేందుకు హీరో మోటార్ కార్పొరేషన్తో ప్రభుత్వం రూ.32.48 కోట్ల మేర ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100 గ్రామాల్లోని 25 వేల బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకునేందుకు స్వర్ణాంధ్ర ఫౌండేషన్తో ఐటీసీ లిమిటెడ్ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ కుటుంబాల జీవనోపాధి, జీవన ప్రమాణాలు పెంచేలా ఈ ప్రాజెక్టు పనిచేయనుంది.
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