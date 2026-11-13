విశాఖ సీఐఐ సమ్మిట్ - తొలిరోజే రూ.5.84 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు
CII Partnership Summit Investments : విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పెట్టుబడుల పంట పండింది. తొలిరోజే రూ.5 లక్షల 84 వేల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు జరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:27 AM IST
విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పెట్టుబడుల పంట పండింది. తొలిరోజే రూ.5 లక్షల 84 వేల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు జరిగాయి. రిలయన్స్, కియా సహా అనేక కంపెనీలతో 73 ఎంవోయూలు కుదరాయి. ప్రభుత్వం అప్పటికప్పుడే 15 జీవోలు కూడా జారీ చేసేసి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను పారిశ్రామిక ప్రపంచానికి చాటింది.
విశాఖ వేదికగా ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న భాగస్వామ్య సదస్సులో తొలిరోజే రూ.5లక్షల84 వేల 335 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వివిధ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో అవగాహనా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. వాటిద్వారా లక్షా 7 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది. వాటిలో 73 సంస్థలు 5లక్షల 35 వేల 113 కోట్ల పెట్టుబడులకు MOUకుదుర్చుకుంటే ప్రభుత్వం గతంలో అనుమతించిన 15 సంస్థల ప్రతిపాదనలకు జీవోలు ఇవ్వడం ద్వారా రూ.49,242 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
23 ఎంవోయూలు : జనరల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో రూ.3లక్షల 57 వేల 386 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు సంబంధించి 23 ఎంవోయూలు కుదిరాయి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ.2లక్షల 73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, రష్మి మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ.18,500 కోట్లు, కడపలో జేఎస్డబ్ల్యూ రూ.15 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి.
ఇక పునరుత్పాదక విద్యుత్ రంగంలో, లక్ష 65వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని వివిధ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. 7 MOUలు కుదిరాయి. గ్రీన్కో ఎనర్జీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వివిధ జిల్లాల్లో రూ.45వేల కోట్లు, క్లీన్ మ్యాక్స్ ఎన్విరో ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ రూ.41 వేల కోట్లు, మేఘా సంస్థ కృష్ణా జిల్లాలో రూ.36వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది.
తిరుపతిలో హీరో మోటోకార్ప్ లిమిటెడ్ : వాహనాలు, విడిభాగాలు, విద్యుత్ వాహనాల రంగంలో రూ.21,285 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు కుదిరాయి. కియా ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో రూ.18,878 కోట్లు, తిరుపతి జిల్లాలో హీరో మోటోకార్ప్ లిమిటెడ్ రూ.1,457 కోట్లు, ఎంఎన్ఎల్ సొల్యూషన్స్ పీటీఈ లిమిటెడ్ ప్రకాశం జిల్లాలో రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి.
కెమికల్స్ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ రంగంలో రూ.19,995 కోట్ల పెట్టుబడులొచ్చాయి. గెయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ.13,500 కోట్లు, ఎన్ఏఎన్ మాగ్నెటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నెల్లూరు జిల్లాలో రూ.3వేల కోట్లు, ఎన్ఏఎన్ సిలిఆక్స్ గ్రీన్మెట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తిరుపతి జిల్లాలో రూ.1,800 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని ముందుకొచ్చాయి.
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ : ఇక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో రూ.4,770 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో ఎస్ఎల్ఎన్ కాఫీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.2,500 కోట్లు, హిందూస్థాన్ కోకాకోలా బెవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.1,127 కోట్లు పెట్టుబడి పెడతామని MOU చేసుకున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలో శ్రీ వసుధ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.400 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతామని తెలిపింది. ఇక ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీకండక్టర్ రంగంలో ఫ్యాబ్రిక్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.4,300 కోట్ల పెట్టుబడితో 10 వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని ఒప్పందం చేసుకుంది.
ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ రంగంలో 8 MOUలు కుదిరాయి. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఆస్ట్రోవేస్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.800 కోట్లు, నెల్లూరు జిల్లాలో వజ్రశక్తి వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.500 కోట్లు, ఆదిత్య ప్రీసైటెక్ లిమిటెడ్ మిసైల్స్, లాయిటరింగ్ మ్యూనిషన్స్ అండ్ డ్రోన్స్ ఫెసిలిటీ రూ.500 కోట్లు పెట్టుబడి పెడతామని తెలిపాయి.
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు విశాఖ వేదికగా ప్రభుత్వం అర్థం చెప్పింది. ఇటీవల అనుమతించిన 15 సంస్థల పెట్టుబడులకు సంబంధించి పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వీలుగా సదస్సులో జీవోలు ఇచ్చింది.
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