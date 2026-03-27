నంద్యాల జిల్లాలో నాపరాయి పరిశ్రమలపై యుద్ధం ప్రభావం - ఒక్కొక్కటిగా మూతపడుతున్న ఫ్యాక్టరీలు
100 లారీల్లో 2 వేల టన్నుల నాపరాయి విదేశాలకు- యుద్ధం కారణంగా ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయిన వైనం- ఆందోళనలో నాపరాయి వ్యాపారులు - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 4:50 PM IST
War Effect On Polished Slabs In Nandyal District: చినికి చినికి గాలివాన అయినట్లు పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనలకు గురిచేస్తోంది. చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తూ అనేక రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ యుద్ధ జ్వాలలు నంద్యాల జిల్లానూ తాకాయి. ముఖ్యంగా నాపరాయి పరిశ్రమలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. గనులు కూడా నిర్వహించలేని దుస్థితి నెలకొంది. ఫ్యాక్టరీలు ఒక్కొక్కటిగా మూతపడుతున్నాయి. ఎంతోమంది కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు. సముద్ర రవాణాకు ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఫలితంగా విదేశాలకు ఎగుమతి కావాల్సిన నాపరాయి నిల్వలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోవడంతో వ్యాపారులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
500 హెక్టార్లలో సుమారు 500 గనుల్లో నాపరాయి : పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం నాపరాయి పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఎగుమతులు స్తంభించడం వల్ల నిల్వలు భారీగా పేరుకుపోతున్నాయి. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లి, డోన్ నియోజకవర్గాల్లో నాపరాయి నిక్షేపాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచే సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతోందని అంచనా. ముఖ్యంగా బేతంచర్ల ప్రాంతం నాపరాయి పరిశ్రమకు పెట్టింది పేరు. దాంతోపాటు కొలిమిగుండ్ల, బనగానపల్లి మండలాల్లో 500 హెక్టార్లలో సుమారు 500 గనుల్లో నాపరాయి తవ్వకాలకు అనుమతులు ఉన్నాయి. వీటి నుంచి వచ్చే ముడి సరుకును పాలిషింగ్ పరిశ్రమలకు తరలిస్తారు. ఒక్క బేతంచర్ల పట్టణ పరిధిలోనే 500 వరకు పాలిషింగ్ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి నిత్యం 100 లారీల్లో 2 వేల టన్నుల నాపరాయి దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. ఏటా బేతంచర్ల నుంచి మాత్రమే 300 కోట్ల రూపాయల వరకు వ్యాపారం జరుగుతోందని అంచనా. అంటే ఇక్కడ నాపరాయి పరిశ్రమకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
500లకు పైగా పాలిషింగ్ యూనిట్లు : నంద్యాల జిల్లాలోని నాపరాయి పరిశ్రమలు బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎంతో మంది కార్మికులకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. సుమారు 12 వేల కుటుంబాలు ఈ పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఒక్కో గనిలో 25 నుంచి 30 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. మొత్తంగా 15 వేల మంది గనుల్లో నాపరాయిని వెలికి తీస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి పాలిషింగ్ యూనిట్లకు తరలిస్తారు. సుమారు 500 ట్రాక్టర్లు ద్వారా గనుల నుంచి యూనిట్లకు నాపరాయి చేరుతుంది. ఒక్కో ట్రాక్టర్కు 10 మంది కార్మికుల చొప్పున పని చేస్తున్నారు. అంటే దాదాపు 5 వేల మంది కార్మికులు ట్రాక్టర్లపైనే ఆధారపడున్నారు. ఉదాహరణకు బేతంచర్లను తీసుకుంటే అక్కడ 500లకు పైగా పాలిషింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో యూనిట్లో 20 మందికి పైగా పనిచేస్తున్నారు. మొత్తంగా 30 వేల మందికి నాపరాయి పరిశ్రమ ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి.
నంద్యాలలోని నాపరాయి ఎంతో మన్నికగా ఉంటుందని పేరు. మార్బుల్స్ రావడంతో దేశీయంగా డిమాండ్ కొంతమేర తగ్గినా విదేశాల్లో మాత్రం బాగానే ఆదరణ పొందుతోంది. యూరప్ దేశాలతో పాటు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు ఎగుమతులు కొనసాగుతున్నాయి. కరోనా కారణంగా ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. ఆ తర్వాత రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కూడా నాపరాయి ఎగుమతులపై ప్రభావం చూపించింది. ఇప్పుడిప్పుడే చక్కబడుతుంది అనుకునేలోపే మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. విదేశాలకు పూర్తిగా ఎగుమతులు ఆగిపోయాయి. పరిశ్రమల్లో, పోర్టుల్లో, నౌకల్లో ఇలా ఎక్కడికక్కడే నాపరాయి ఆగిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది.
విదేశాలకు నాపరాయి ఎగుమతి : బేతంచర్ల, కొలిమిగుండ్ల, రామాపురం తదితర ప్రాంతాల నుంచి 100కు పైగా పాలిషింగ్ యూనిట్ల నుంచి విదేశాలకు నాపరాయి ఎగుమతి అవుతోంది. ఇందుకోసం ఎంతో నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ఎగుమతుల్లో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా అత్యాధునిక పాలిషింగ్ యంత్రాలు వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడ పాలిషింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కంటైనర్లలో చెన్నై పోర్టుకు తరలించి అక్కడి నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. యుద్ధం కారణంగా రవాణా ఛార్జీలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ఫలితంగా ఓడలు కదిలే పరిస్థితి కనిపించటం లేదు. విదేశాల్లోని వ్యాపారులూ ప్రస్తుతానికి నాపరాయిని ఎగుమతులు ఆపాలని చెప్పారు. ఈ కారణంగా జిల్లా నుంచి నాపరాయి చెన్నై పోర్టుకు సరుకు వెళ్లకుండా ఆగిపోయింది. పెద్ద ఎత్తున స్టాక్ పాయింట్లలోనే పేరుకుపోయింది.
ఒక్క బేతంచర్ల పట్టణంలోనే 100పాలిషింగ్ యూనిట్లలో కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. అక్కడ పని చేసే 2 వేల మందికి పైగా కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా పోయింది. నాపరాయి గనుల్లోనూ తవ్వకాలు నిలిపివేసిన పరిస్థితి. అక్కడ 3 వేల మందికి పనిలేదు. మొత్తంగా చూస్తే గనులు, పాలిషింగ్ యూనిట్లు, ట్రాక్టర్లు, దీనిపైనే ఆధారపడ్డ కంటైనర్లు, ఇలా వేలాది మంది కార్మికులకు కష్టకాలం వచ్చింది.
నాపరాయి కార్మికులపై యుద్ధం ప్రభావం: నాపరాయి గనుల్లో, పాలిషింగ్ యూనిట్లలో పని చేయాలంటే ఎంతో నైపుణ్యం కావాలి. అందుకోసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులకు పరిశ్రమలకు చెందిన వారే నైపుణ్యాలు నేర్పించారు. వసతి, భోజన సౌకర్యాలతో పాటు ప్రతి నెలా జీతాలు చెల్లిస్తున్నారు. చాలామంది ఏళ్లుగా ఈ పరిశ్రమలపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. యుద్ధం వారందరీ జీవనంపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఉద్యోగంతోపాటు గ్యాస్ కొరత ఉండటంతో వారంతా సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే 80% మంది కార్మికులు తమ ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయారు.
విదేశాల్లో ఎక్కువ డిమాండ్: నాపరాయిని ఎక్కువగా ఒక చదరపు అడుగు విస్తీర్ణంలో ఉండేలా యంత్రాల సాయంతో కోస్తారు. ఫ్లోరింగ్కు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఖర్చూ ఎక్కువే. ఒక్కసారి ఫ్లోరింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత వందేళ్లపాటు చూసుకోవాల్సిన పనిలేదు. భవనం శిథిలమైనా ఫ్లోరింగ్ మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. నాపరాయి పరచిన ప్రదేశాలు చల్లగా కూడా ఉంటాయి. వీటి ప్రాధాన్యత తెలిసిన వాళ్లు మాత్రమే ప్రస్తుతం నాపరాయిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. భారత్లో కంటే విదేశాల్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నాపరాయి తీర్చిదిద్దేందుకు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి పాలిషింగ్ యంత్రాలు కొనుగోలు చేశారు వ్యాపారులు. ఇప్పుడు వాటికి వడ్డీలు చెల్లించలేక దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని పాలిషింగ్ యూనిట్ల యజమానులు కోరుతున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే యుద్ధం ప్రభావం నాపరాయి పరిశ్రమపై భారీగానే ఉంది. కరోనా, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతోనే పెద్దఎత్తున నష్టాలు చవిచూశారు. వీటికి తోడు పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం మరింత కుంగదీస్తోంది. యుద్ధం ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో తెలియదు. ఎగుమతులు తిరిగి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయో తెలియదు. ఒకవేళ యుద్ధం ఆగినా అన్ని పరిస్థితులు చక్కబడటానికి నాలుగైదు నెలల సమయం పడుతుందని అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంపై దృష్టి సారించి పరిశ్రమలు మూతపడకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
