మైనర్తో స్మగ్లింగ్ - కోటి విలువైన హ్యాష్ ఆయిల్ పట్టివేత
హ్యాష్ ఆయిల్ తరలిస్తున్న బాలుడిని పట్టుకున్న రాచకొండ పోలీసులు - బాలుడు ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లా వాసిగా గుర్తింపు - బాలుడి నుంచి రూ.1.15 కోట్ల విలువైన 5.1 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం
Published : October 17, 2025 at 7:44 PM IST
Huge hash oil seizure in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, డ్రగ్స్ సరఫరాదారుల ముఠా ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. రోజుకో కొత్త మార్గం ద్వారా రాష్ట్రానికి మత్తుపదార్థాలను చేరవేస్తున్నారు. వారి వ్యాపారం కోసం అభం శుభం తెలియని బాలలను సమిధలుగా మారుస్తున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ నగరానికి హ్యాష్ ఆయిల్ను తరలిస్తున్న ఓ బాలుడిని పట్టుకున్నారు. అతడి నుంచి 1.15 కోట్ల విలువైన 5.1 హ్యాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు కేసు వివరాలను రాచకొండ సీపీ సుధీర్ బాబు వివరించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం : ఒడిశాకు చెందిన దేబేంద్ర జోడియా అనే వ్యక్తి అక్రమంగా పలు ప్రాంతాలకు మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేస్తున్నాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఓ బాలుడితో మత్తుపదార్థాలను తరలిస్తున్నారు. అతడి సూచనతోనే బాలుడు సరుకుతో ఒడిశా నుంచి ట్రైన్లో వచ్చి ఘట్కేసర్లో దిగాడు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ తరలించే క్రమంలో ఘట్కేసర్ పోలీసులు, మల్కాజ్గిరి ఎస్వోటీ పోలీసులు సంయుక్తంగా బాలుడి బ్యాగ్లను తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బ్యాగ్లో ఉన్న 5.1 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒడిశాలోని ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నామని రాచకొండ సీపీ సుధీర్ బాబు తెలిపారు.
"హైదరాబాద్కు ట్రైన్లో చేరుకుని ఘట్కేసర్ ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న బాలుడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అతని వద్ద 5.1 కేజీల హ్యాష్ ఆయిల్ లభించింది. అతడు 17 ఏళ్ల బాలుడు. చదువులో అంతగా ఆసక్తి లేని మూలంగా ఒడిశాకు చెందిన వ్యక్తి బాలుడితో ఇలాంటి పనులు చేయిస్తున్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్న పోలీసు అధికారులకు రివార్డులు ఇస్తాం. ఎవరు ఇలాంటి ఘటనలు చేసినా వారిని పట్టుకుంటాం." - సుధీర్ బాబు, రాచకొండ సీపీ
డ్రగ్స్ సరఫరాచేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం : డ్రగ్స్ సరఫరాకు సంబంధించిన సమాచారమందితే వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు తెలియజేయాలని సుధీర్బాబు కోరారు. డ్రగ్స్ వల్ల వచ్చే నష్టాలపై కూడా సమాజం అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. పిల్లలకు కూడా తెలియజేయాలని సూచించారు. తెలంగాణను డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం, పోలీస్శాఖ ఉన్నట్లుగా రాచకొండ సీపీ తెలిపారు. డ్రగ్స్ సరఫరా ఎవరు చేసినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఆయన హెచ్చరించారు. వారు ఎంతటివారైనా వదిలే ప్రసక్తి లేదని ఆయన తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో రోజుల వ్యవధిలోనే రూ.కోట్ల విలువైన మత్తుపదార్థాలు పట్టుబడటమనేది ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇటీవలే జీడిమెట్లలో పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి సుమారు రూ.72 కోట్ల విలువైైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల ట్రైన్లో వెళ్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థినుల నుంచి రూ.4.4 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ పట్టుపడటం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. రాష్ట్రంలో మత్తపదార్థాల మాటే వినపడకూడదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈగల్ టీంలు పలు చోట్ల దాడులు నిర్వహిస్తున్నాయి.
