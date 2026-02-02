ETV Bharat / state

రాజాంలో భారీ చోరీ - కిలోకు పైగా బంగారం, వెండి మాయం

రెండు ఇళ్లలో దోపిడీ - డాక్టర్ ఇంట్లో 1,250 గ్రాముల బంగారం, కిలో వెండి దొంగతనం - అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌ ఇంట్లో 20 తులాల బంగారు నగల దోపిడీ

Huge Gold Theft In Vizianagaram District
Huge Gold Theft In Vizianagaram District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Gold Theft In Vizianagaram District: ఇటీవల తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తున్న అంశం బంగారం. ధరల హెచ్చు తగ్గులతో సామాన్యుల నుంచి స్టాక్​ మార్కెట్​ వరకూ ప్రతీచోట చర్చనీయాంశమైంది. మరో వైపు వెండి రెట్టింపు ధరలతో కొండెక్కినా మళ్లీ కాస్త నెమ్మదించింది. ఏదేమైనప్పటికీ బంగారం, వెండి కొనగలమా అని జనాలు అనుకునే పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు కొందరు కేటుగాళ్లు తమ చేతివాటంతో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. పక్కా ప్రణాళికలతో నిఘా పెట్టి మరీ చోరీలకు పాల్పడుతూ ప్రజల్ని భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నారు. ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము ఒక్క రాత్రిలో లూటీ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఘటన విజయనగరం జిల్లాలో జరిగింది.

1,250 గ్రాముల బంగారం, కిలో వెండి చోరీ: స్థానిక పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జిల్లాలోని రాజాం పట్టణంలో దొంగలు రెచ్చిపోయి కోట్ల విలువ చేసే సొమ్ము కాజేశారు. రెండు ఇళ్లలో దాదాపు కిలోన్నర బంగారం దోచుకెళ్లారు. స్థానిక జీఎంఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల ప్రాంగణంలోని డాక్టర్స్ అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఆదివారం అర్ధరాత్రి చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఆ ఇంటి యజమాని చిన్న పిల్లల వైద్యుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్న డాక్టర్ నగేశ్‌. అతని ఇంట్లో దుండగులు 1,250 గ్రాముల బంగారం, కిలో వెండి దొంగతనం చేశారు. వైద్యుడి కుటుంబం విశాఖలో ఉంటోంది. శనివారం విధులు ముగించుకుని నగేశ్‌ కూడా విశాఖ వెళ్లారు. సోమవారం ఉదయం తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి మెయిన్​ డోర్​ తాళం తొలగించి ఉంది. బీరువాలోని వెండి, బంగారం చోరీకి గురైనట్లు గుర్తించి ఆయన పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు క్లూస్‌ టీమ్‌తో ఘటనా స్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

రాజాంలో భారీ చోరీ- కిలోన్నర బంగారం, కిలో వెండి మాయం (ETV Bharat)

20 తులాల బంగారం మాయం: మరోవైపు దీనికి సమీపంలోని మరో నివాస సముదాయంలోనూ చోరీ ఘటన చోటు చేసుకుంది. జీఎంఆర్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పని చేస్తున్న కృష్ణారెడ్డి ఇంట్లో 20 తులాల బంగారు నగలను దుండగులు దోచుకెళ్లారు. ఈ రెండు ఘటనలు జిల్లాలో కలకలం రేపాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పగలూ, రాత్రి ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఈ దొంగతనంపై బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

'బంగారం కొంటామని వచ్చి కొట్టేశారు' - సీసీ ఫుటేజ్​లో చోరీ దృశ్యాలు

పగటి పూట వీధుల్లో తిరుగుతూ వ్యాపారం - రాత్రి వేళ ఇళ్లలో చోరీ

TAGGED:

GOLD THEFT IN RAJAM
HUGE GOLD THEFT
KG GOLD ROBBERY
GOLD AND SILVER THEFT
HUGE GOLD THEFT IN VIZIANAGARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.