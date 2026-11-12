కూటమి పాలనలో పంచాయతీలకు మళ్లీ జవసత్వాలు - రెండున్నరేళ్లలో రూ.4,162 కోట్లు కేటాయింపు
Gram Panchayat Funds : మిగతా వ్యవస్థలతో పాటు పంచాయతీలనూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసింది. అధికారాలు, నిధులు, విధులను కాగితాలకే పరిమితం చేసి సర్పంచులను ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మార్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 10:32 AM IST
మిగతా వ్యవస్థలతో పాటు పంచాయతీలనూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసింది. అధికారాలు, నిధులు, విధులను కాగితాలకే పరిమితం చేసి సర్పంచులను ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మార్చింది. ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందకపోగా కేంద్రం పంపించిన ఆర్థిక సంఘం నిధులను పంచాయతీ ఖాతాల్లో వేసినట్లే వేసి రెండు విడతల్లో రూ.2,150 కోట్లు మళ్లించింది. పీడీ ఖాతాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ఇతర నిధులను కూడా ప్రభుత్వ అవసరాలకు వాడేసి పంచాయతీలను ఆర్థికంగా దివాలా తీయించింది.
ఆర్థిక సంఘం నిధులతో గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి తూట్లు పొడిచింది. ఆర్థిక సంఘం నిధులతో రోడ్లు, కాలువల పనులు చేయించిన సర్పంచులకు బిల్లులు చెల్లించని కారణంగా అనేకమంది అప్పులపాలై ఆత్మహత్యలకు సిద్ధపడ్డారు. ప్రజలకు తాగునీరు, వీధి దీపాలు, పారిశుద్ధ్యం వంటి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేని నిస్సహాయ స్థితిలో సర్పంచుల పదవీ కాలం ముగిసింది.
పదవీ కాలం ముగిసిన ఎన్నికలు లేదు : కేంద్రం విడుదల చేసిన 14వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను గ్రామ పంచాయతీల ట్రెజరీ ఖాతాలకు జమ చేశారు. ఆర్థిక సంఘం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల మేరకు నిధులు వెచ్చించేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. 2013లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎన్నికైన సర్పంచుల పదవీకాలం 2018లో ముగిసింది. 2019లో సాధారణ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సర్పంచుల పదవీ కాలం ముగిసిన వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. ఎన్నికలు నిర్వహించని కారణంగా రెండేళ్లపాటు ఆర్థిక సంఘం నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలిపివేసినా 2020లో మళ్లీ విడుదల చేసింది.
పలువురు సర్పంచుల సొంత డబ్బు : ఎన్నికలు నిర్వహించని 2018-19, 2019-20 కాలానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020లో విడుదల చేసిన దాదాపు రూ.3 వేల కోట్ల (14వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు) నుంచి రూ.900 కోట్లను ఇతర అవసరాలకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో మొదట మళ్లించారు. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల్లో నుంచి పంచాయతీల విద్యుత్ ఛార్జీల బకాయిల పేరుతో మరో రూ.1,250 కోట్లు మళ్లించేశారు.
నిధుల మళ్లింపుతో గ్రామాల్లో రోడ్లు, కాలువలు, ఇతర అత్యవసర పనులు చేయించిన సర్పంచులు బిల్లులు రాక అప్పుల పాలయ్యారు. పంచాయతీలకు చట్టబద్ధంగా ఏటా విడుదల చేయాల్సిన సీనరేజ్, వృత్తి పన్ను, తలసరి నిధులు రూ.1,600 కోట్లలో రూ.100 కోట్ల కంటే మించి విడుదల చేయలేదు. ఐదేళ్లూ దాదాపుగా ఇదే పరిస్థితి. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం వంటి పనులకు నిధుల కొరతతో పలువురు సర్పంచులు సొంత డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది.
రోడ్లపై, దిల్లీ వీధుల్లో పోరాటాలు : కూటమి ప్రభుత్వం గత రెండున్నరేళ్లలో రూ.4,162 కోట్ల ఆర్థిక సంఘం నిధులను పంచాయతీలకు నేరుగా కేటాయించి మళ్లీ జవసత్వాలు అందించింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి మండలం కోరుకొల్లు పంచాయతీ నుంచి రూ.71.24 లక్షల కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులను మళ్లించారు. దళిత సర్పంచి బి.కనకదుర్గ (ప్రస్తుత మాజీ సర్పంచి) రోడ్డుపైకి వచ్చి మళ్లించిన నిధులను తిరిగి ఇప్పించాలని పోరాటం చేసినా జగన్ ప్రభుత్వం కనికరం చూపలేదు. నిధుల కొరతతో బ్లీచింగ్ కొనేందుకూ ఆమె తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13,097 పంచాయతీల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో సర్పంచులది ఇదే దయనీయ స్థితి. ప్రభుత్వం మళ్లించిన రూ.2.150 కోట్లను వెనక్కి ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ సహా ఇతర పార్టీల సర్పంచులంతా రోడ్లపైకి వచ్చినా, దిల్లీ వీధుల్లో పోరాటాలు చేసినా జగన్ ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు.
పంచాయతీల బ్యాంకు ఖాతాలకే నిధులు : కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులను పంచాయతీల బ్యాంకు ఖాతాలకే కూటమి ప్రభుత్వం జమ చేస్తోంది. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల్లో నుంచి రెండున్నరేళ్లలో రూ.4,315.45 కోట్లు చెెల్లించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో నిధులు మళ్లించడంతో పంచాయతీల పేరుతో బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు తెరిచేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయి కొత్త పాలకవర్గం ఏర్పడే నాటికి మరో రూ.1,026 కోట్లు జమ చేయనున్నారు. ఈ విధంగా పంచాయతీలకు జవసత్వాలు అందిస్తోంది.
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