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జెనిసెస్ సంస్థ భారీ మోసం - లాభాల ఆశ చూపి రూ.48కోట్లు స్వాహా

స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడుల పేరిట కాకినాడలో భారీ మోసం - ఆల్మైటి జెనిసెస్ సంస్థ డైరెక్టర్లు మోజేష్, లలితాంబిక అరెస్టు - ఉమ్మడి తూ.గో. జిల్లాలోనే 3వేల మంది బాధితులు

Huge Fraud in Kakinada in the Name of Stock Market
Huge Fraud in Kakinada in the Name of Stock Market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:25 AM IST

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Huge Fraud in Kakinada in the Name of Stock Market: స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడుల పేరిట కాకినాడ కేంద్రంగా భారీ మోసం వెలుగు చూసింది. అధిక లాభాల ఆశచూపి కోట్ల రూపాయలు సేకరించి ఖాతాదారులను బురిడీ కొట్టించారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే సుమారు 3వేల మంది నుంచి 48కోట్ల రూపాయలు సేకరించి మోసగించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆల్మైటి జెనిసెస్ సంస్థ డైరెక్టర్లను సర్పవరం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధితుల్లో పోలీసులూ ఉన్నట్లు సమాచారం.

జెనిసెస్ సంస్థ భారీ మోసం - లాభాల ఆశ చూపి రూ.48కోట్లు స్వాహా (ETV Bharat)

బాధితుల ఆందోళన: కాకినాడకి చెందిన ఆల్మైటి జెనిసెస్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ అనే సంస్థ స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టి భారీ లాభాలు ఇస్తామంటూ ప్రజలను నమ్మించింది. లక్ష పెట్టుబడి పెడితే నెలకు 15 వేల చొప్పున 10 నెలలు చెల్లిస్తామన్నారు. 12వేల 500 రూపాయల చొప్పున మరో 10 నెలలు ఇస్తామన్నారు. ఇలా అసలు, లాభం కలిపి 4లక్షలు ఇస్తామని ఈ సంస్థ ఆశ చూపి కోట్లలో నగదు సేకరించింది. సామాన్యులు, కూలీలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పోలీసులు, వైద్యులు సైతం లక్ష నుంచి 50 లక్షల రూపాయల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టారు. కొన్ని నెలలు సక్రమంగా చెల్లించి తర్వాత నిలిపేయడంతో ఇటీవల బాధితులంతా ఆల్మైటి జెనిసెస్ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఆరుగురు ఖాతాదారులు సర్పవరం ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఆల్మైటి జెనిసెస్ సంస్థకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు శాఖలు ఉన్నాయి. అధిక లాభాలు ఆశ చూపడంతో పెద్ద సంఖ్యలో ఖాతాదారులు పెట్టుబడులు పెట్టారు. 2 రాష్ట్రాల్లో సుమారు 7వేల మందికిపైగా ఖాతాదారులున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే 3వేల మంది నుంచి 48 కోట్ల రూపాయలు సేకరించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇంకా 37 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. డైరెక్టర్ మోజేష్ బ్యాంకు ఖాతాల్లో తగిన నిల్వలు లేకపోవడం, ఆస్తులు కనిపించకపోవడంతో ఖాతాదారులను మోసగించాలనే ఈ సంస్థను నడుపుతున్నారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

మోజేష్ అనే వ్యక్తి పిఠాపురానికి చెందిన వ్యక్తి అని బాధితులు చెబుతున్నారు. పెట్టుబడి పెట్టాక కొన్ని నెలలు బాగనే చెల్లించి ఫిబ్రవరి నుంచి చెల్లింపులు నిలిపివేసినట్లు బాధితులు వాపోయారు. న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.

'ఆల్మైటి జెనిసెస్​ సంస్థ డైరెక్టర్లు మోజేష్, లలితాంబికను అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నాం. మోసపోయిన వారు ఎవరైనా ఉంటే నిర్భయంగా ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయాలి. ఈ కేసులో ఇంకా ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారు? సేకరించిన మొత్తం ఎంత? ఆ సొమ్ము ఎక్కడికి వెళ్లిందనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తాం.' -ప్రకాశ్, సర్పవరం సీఐ

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INVESTMENT SCAMS
HUGE FRAUD IN KAKINADA

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