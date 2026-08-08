శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో జలకళ - కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం - పూర్తిస్థాయికి చేరువలో జలాశయంలో ప్రస్తుత నీటిమట్టం - ఇన్ ఫ్లో మరో రెండు, మూడు రోజులు కొనసాగితే గేట్లు తెరిచే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:23 AM IST
Flood Water Flow Continues Into Srisailam Project : కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2,32,308 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవహిస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 876.20 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 169.46 టీఎంసీలకు చేరింది. కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ముమ్మరంగా విద్యుదుత్పత్తి చేసి 66,460 క్యూసెక్కుల నీటిని సాగర్కు విడుదల చేశారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 1,133 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయగా, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 8 వేల క్యూసెక్కులు, హంద్రీనీవా ఎత్తిపోతల పథకానికి 875 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.
శుక్రవారం సాయంత్రానికి వరద ప్రవాహం : జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.07 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. దీంతో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో జలకళ తొణికిసలాడుతోంది. జలాశయంలో ప్రస్తుత నీటిమట్టం పూర్తిస్థాయికి చేరువలో ఉంది. పూర్తిస్థాయి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా శుక్రవారం సాయంత్రానికి 162.81 టీఎంసీలకు చేరుకుంది.
874 అడుగులకు చేరిన నీటి మట్టం : పూర్తి నీటిమట్టం స్థాయి 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 874.80 అడుగుల వద్ద నీళ్లున్నాయి. ఎగువ నుంచి 2.12 లక్షల క్యూసెక్కులు వస్తున్నాయి. ఈ జలాశయం నుంచి కుడి జలవిద్యుదుత్పత్తి యూనిట్ ద్వారా 9,603 క్యూసెక్కులు, ఎడమ జలవిద్యుదుత్పత్తి యూనిట్ నుంచి 21,189 క్యూసెక్కులు కలిపి మొత్తం 30,792 క్యూసెక్కులను నాగార్జున సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయంలో రోజుకు 18 నుంచి 20 టీఎంసీల మేర నిల్వ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుత ఇన్ఫ్లో మరో రెండు, మూడు రోజులు కొనసాగితే గేట్లు తెరిచేందుకు అవకాశాలుంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం : జూరాల నుంచి ప్రస్తుతం 2,07,821 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తోంది. జలాశయం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, శుక్రవారం పొద్దున 873.20 అడుగులకు చేరింది. గరిష్ఠ నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 155.26 టీఎంసీల నీరుంది. జలవిద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి చేస్తూ నాగార్జునసాగర్కు 24,779 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. అలాగే హంద్రీనీవాకు 518 క్యూసెక్కులు, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 2,750 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు.
రాయలసీమకు శ్రీశైలం నీళ్లు : రాయలసీమ తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రకటించారు. 2027 జూన్ వరకు నీటిని భద్రపరుచుకోవడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు. ఎల్నినో విపత్తు ముప్పు పొంచి ఉన్నందున కృష్ణా జలాల్లో ఏపీకి ఉన్న 63 శాతం వాటాలో తాగునీటికే ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద - 869 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం
శ్రీశైలానికి కొనసాగుతున్న వరద - 118 టీఎంసీలు దాటిన నీటిమట్టం