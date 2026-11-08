దీపావళి పర్వదినం వేళ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి పోటెత్తిన భక్తులు
Huge Rush At Bhagya Lakshmi Temple : చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు. ఇవాళ రాత్రి 7గం.కు హారతి అనంతరం ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమం జరగనుంది.
Published : November 8, 2026 at 9:22 AM IST
దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నగరం నలుమూలల నుంచి భక్తులు విశేషంగా తరలివస్తుండటంతో నిర్వాహకులు నాలుగు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు.
దీపావళి సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారిని పెద్ద ఎత్తున వీఐపీలు దర్శించుకునే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాత్రికి ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమం
భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయంలో ఏటా ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ ఏడు కూడా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అమ్మవారికి రాత్రి 7 గంటలకు హారతి సమర్పించిన అనంతరం ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ నాణేలు లభిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయనేది భక్తుల నమ్మకం.