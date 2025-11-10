ETV Bharat / state

సంక్రాంతి ట్రైన్ టికెట్ల రిజర్వేషన్లు షురూ! - క్షణాల్లోనే ముగిసిన టికెట్ల బుకింగ్

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన సంక్రాంతి సందడి - ముందస్తుగానే ట్రైన్​ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటున్న హైదరాబాద్​లో ఉంటున్న ఏపీ వాసులు - విశాఖపట్నం వైపు వెళ్లే రైళ్లకు ఒక్కసారిగా పెరిగిన డిమాండ్

Sankranti Train Tickets Booking Updates
Sankranti Train Tickets Booking Updates (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 8:01 PM IST

Sankranti Train Tickets Booking Updates : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. జనవరి నెలలో సంక్రాంతి పండుగకు ఊరెళ్లేందుకు హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఉంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసులు రైలు ప్రయాణానికి ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ఏర్పాట్లను చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విశాఖ వైపు వెళ్లే రైళ్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెరిగింది. రైల్వే టికెట్​ బుకింగ్ సైట్​లో ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే క్షణాల్లో టికెట్లు అమ్ముడైపోయాయి.

హాట్​కేకుల్లా అమ్ముడైపోయిన టికెట్లు : జనవరి 9వ తేదీకి (శుక్రవారం) సంబంధించి టికెట్లు అప్పుడే పూర్తిగా బుక్​అయిపోయాయి. సికింద్రాబాద్‌- విశాఖపట్నం మార్గంలో నడిచే గోదావరి ట్రైన్​కు సంబంధించి టికెట్ల జారీ పరిమితి మించిపోయి ‘రిగ్రెట్‌’ ఆప్షన్​ను చూపిస్తోంది. ఈ రెండు స్టేషన్ల మధ్య నడిచే 2 వందేభారత్‌ రైళ్లలో ఉదయం పూట రైలుకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉండగా సాయంత్రం రైలుకు సంబంధించి వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా చూపిస్తోంది.

ఇవే కాకుండా గరీబ్‌రథ్‌, ఫలక్‌నుమా సూపర్‌ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, మహబూబ్‌నగర్‌ - విశాఖ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌, విశాఖ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ట్రైన్లలో వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా దాటి రిగ్రెట్​ను చూపిస్తోంది. స్లీపర్‌, థర్డ్‌ ఏసీ, 2ఏసీ, ఫస్ట్‌ ఏసీ అనే తేడా లేకుండా అన్ని సీట్లూ పూర్తిగా బుక్‌ అయిపోవడం విశేషం. అదే రోజు ఉదయం పూట బయల్దేరే కోణార్క్‌, జన్మభూమి, ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లకు మాత్రం ఇంకా వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ జాబితా చూపిస్తోంది.

10వ తేదీకి రేపు బుకింగ్‌ : ఈసారి భోగీ, సంక్రాంతి, కనుమ పండగలు జనవరి 13,14,15 తేదీల్లో వస్తున్నాయి. సంక్రాంతికి రెండు రోజుల ముందు నుంచే సందడి ఉండటం సహజం. అయితే, ఈసారి జనవరి 10, 11 తేదీల్లో శని, ఆదివారాలు రావడంతో రిజర్వేషన్ల సందడి ముందే మొదలైనట్లైంది. ప్రయాణ తేదీకి 60 రోజుల(రెండు నెలల) ముందు నుంచే టికెట్లను బుక్‌ చేసుకునేందుకు రైల్వే శాఖ వీలు కల్పిస్తోంది.

రైలు టికెట్​ రిజర్వేషన్​ కోసం గడువు ఇంతకు ముందు 120 రోజులుగా ఉండేది. టికెట్ల జారీ ప్రక్రియ దుర్వినియోగం అవుతోందన్న ఉద్దేశంతో ఈ గడువును తగ్గించింది. ఆ ప్రకారం జనవరి 10వ తేదీకి నవంబర్‌ 11వ తేదీన, 11వ తేదీకి నవంబర్ 12న, 12వ తేదీకి నవంబర్‌ 13న రిజర్వేషన్‌ విండో తెరుచుకోనుంది. ఉదయం 8 గంటలకే ముందస్తు రిజర్వేషన్‌ టికెట్‌ విండో ఓపెన్‌ అవ్వనుంది.

వారికే తొలి ఛాన్స్‌ : గతంలో ఐఆర్‌సీటీసీ అకౌంట్ ఉంటే రైలు టికెట్లు రిజర్వేషన్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది. కొంతమంది ఏజెంట్లు ఒక్కో ఖాతా నుంచి ఎక్కువ బుక్‌ చేస్తూ దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతుండడం వల్ల సాధారణ ప్రయాణికులకు తత్కాల్‌ టికెట్లు లభించడం అసాధ్యంగా మారేది. ఈ నేపథ్యంలో జులై 1వ తేదీ నుంచి ఐఆర్‌సీటీసీ అకౌంట్​ ఉన్న మొబైల్‌ నంబరుతో ఆధార్‌ కార్డు లింక్ అయి ఉంటేనే తత్కాల్ టికెట్లు బుక్‌ చేసుకునేలా రైల్వే శాఖ రూల్స్​ను మార్చింది. అక్టోబర్‌ 1వ తేదీ నుంచి సాధారణ రిజర్వేషన్‌ టికెట్లకూ ఇదే విధానాన్ని వర్తింపజేసింది. ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌ పూర్తయిన ఐఆర్‌సీటీసీ అకౌంట్ కలిగిన వారు మాత్రమే ఉదయం 8 గంటలకు రిజర్వేషన్‌ టికెట్లు తీసుకునే విధంగా రైల్వేశాఖ మార్పు చేసింది. లింక్‌ చేసుకోని వారు 8.15 గంటల తర్వాత మాత్రమే ట్రైన్ టికెట్లను పొందొచ్చు. ఒకవేళ ఆధార్‌ లింక్‌ చేసుకోకపోతే వెంటనే చేసుకోండి.

