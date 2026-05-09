రుచితో పాటు ఆరోగ్యం - మండే ఎండల్లో తాటి ముంజలకు క్రేజ్

రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న తాటిముంజల క్రేజ్​ - ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చి పట్టణాల్లో విక్రయాలు - దిగుబడి తగ్గడంతో ధరలు పెరిగినా తగ్గని డిమాండ్​​ - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 5:27 PM IST

Huge demand for palm fruit at Tirupati District : ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు మండే ఎండలు, వేడి గాలులు ప్రజలను అలసటకు గురి చేస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో శరీరానికి చల్లదనం ఇచ్చే ప్రకృతి వరంగా నిలిచేది తాటి ముంజలు. గ్రామీణ జీవన శైలిలో ఇవి ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. నేటికీ వాటి ప్రత్యేకతను కోల్పోలేదు. యువత శీతల పానీయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ తాటి ముంజలకు ఉన్న క్రేజ్ మాత్రం రోజురోజుకీ మరింత పెరుగుతూనే ఉంది. తాటి ముంజల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

తాటి ముంజలను కొందరు ఐస్ ఆపిల్ అని, మరికొందరు తాటి గుళ్లు అని పిలుస్తుంటారు. చల్లగా, తియ్యగా ఉండే ఈ సహజ ఫలం వేసవి కాలంలో ప్రజలకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆహారంగా మారింది. కొబ్బరినీళ్లు, పుచ్చకాయలతో పాటు తాటి ముంజలు కూడా వేసవి వేడిని తగ్గించే ప్రధాన ఆహారాలలో ఒకటిగా నిలుస్తున్నాయి.

తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో తాటి చెట్లు తక్కువగా ఉండటంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రైతులు, వ్యాపారులు తాటి ముంజలను ఆటోల్లో తీసుకొచ్చి పట్టణాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాజంపేట, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల నుంచి పెద్దఎత్తున తాటి ముంజలు ఇక్కడికి చేరుతున్నాయి.

దిగుబడి తగ్గినా, ధరలు పెరుగుదల: తెల్లవారుజామునే చెట్లు ఎక్కి కాయలు కోయడం, వాటిని శుభ్రపరచడం, ఆటోల్లో తరలించడం వరకు రైతులు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు. ఒక్కో తాటి చెట్టును రూ.1000 నుంచి రూ.1,500 వరకు కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని, తాటి ముంజలను కోయడానికి మాత్రమే మరో రూ.1,500 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఖర్చవుతుందని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. ఈ ఏడాది దిగుబడి తగ్గడంతో ధరలు కొంత పెరిగినా, ప్రజలు మాత్రం తాటి ముంజలను కొనుగోలు చేస్తున్నారని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

రుచి మాత్రమే కాదు - ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు: తాటి ముంజలు కేవలం రుచి కోసమే కాదు. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో నీటి శాతం అధికంగా ఉండటం వల్ల శరీరానికి ఉపశమనం లభిస్తుందన్నారు. వేసవి తాపాన్ని తగ్గించి శరీర ఉష్టోగ్రతను నియంత్రించడంతో ఇవి సహాయపడతాయని తెలిపారు.

పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగపడి మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుందని అన్నారు. సహజ చక్కెరల వల్ల శరీరానికి ఇన్‌స్టంట్ ఎనర్జీ లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. పొటాషియం, కాల్షియం, ఐరన్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు ఉండటంతో శరీరానికి బలం చేకూరుతుందని వెల్లడించారు. బరువు తగ్గాలని భావించే వారికి కూడా ఇవి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని సూచించారు.

"తాటి ముంజలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ సంవత్సరం దిగుబడి తగ్గినా వ్యాపారం సజావుగా జరుగుతోంది. తాటి ముంజలను వివిధ గ్రామాల నుంచి తీసుకొచ్చి పట్టణంలో విక్రస్తున్నాం." - రైతులు

కూల్​డింక్స్​, డెజర్ట్​లలోనూ: ప్రస్తుతం తాటి ముంజలను కేవలం తినడమే కాకుండా జ్యూసులు, శీతల పానీయాలు, డెజర్ట్​లలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. చల్లగా, రుచిగా ఉండే ఈ సహజ ఫలం చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. తాటి ముంజల ద్వారా ఆరోగ్యంతో పాటు రైతులు, వ్యాపారులకు లాభాలు చేకూరుతున్నాయి. ఈ ఎండాకాలంలో సహజ సిద్ధమైన తాటి ముంజలను తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు కూడా సూచిస్తున్నారు.

